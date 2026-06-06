/Education Loan: क्या विदेश में पढ़ाई के लिए बड़ा लोन लेना सही है? 20 साल में 40 लाख रुपये लेने वाली युवती ने दिया जवाब

Education Loan for Studying in Abroad: विदेश में पढ़ने का सपना... ये एक ऐसा ड्रीम है जिसे 99 प्रतिशत स्टूडेंट्स देखते हैं. देश से बाहर निकलकर पढ़ाई करना और नौकरी करना स्कूल की पढ़ाई के बाद एक बड़ी इच्छा बन जाती है लेकिन हर किसी के लिए इस सपने को सच का मुमकिन नहीं हो पाता है. जेब इजाजत नहीं देती तो कई बार कुछ अन्य कारण से कुछ स्टूडेंट्स खुद पीछे हो जाते हैं. हालांकि, भारतीय सरकार युवाओं को आगे बढ़ने और अपने सपनों को पूरा करने का मौका देती है जिसके लिए तमाम तरह के एजुकेशन लोन हैं जिसे लेकर विदेश में पढ़ने के सपने को सच किया जा सकता है. कई बैंक और फाइनेंशियल कंपनियों की ओर से भी एजुकेशन लोन दिया जाता है, लेकिन हम सभी एक सवाल में घिरे रहते हैं कि क्या एजुकेशन लोन लेना सही है? क्या पढ़ाई के लिए एक मोटी रकम का लोन लेना सही रहता है?
इस तरह के सवाल का जवाब एक 22 साल की महिला ने दिया है. दरअसल, इंस्टाग्राम पर वीडियो साझा करते हुए महिला ने अपनी दो साल की जर्नी का एक्सपीरियंस शेयर किया है. उस वीडियो में महिला ने बताया कि सिर्फ 20 साल की उम्र में उसने 40 लाख रुपये का एजुकेशन लोन ले लिया था. युवती के खुलासे के बाद से वो इंटरनेट पर छाई हुई है. सिर्फ 20 साल की उम्र में विदेश में मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए 40 लाख रुपये का एजुकेशन लोन लेने पर कई सवाल खड़े हो गए हैं.
इंस्टाग्राम पर एकता अग्रवाल नामक यूजर आईडी से एक वीडियो साझा की गई है जिसमें महिला ने अपना नाम एकता बताया और आगे जानकारी दी कि उसने दुनिया के लीडिंग बिजनेस स्कूलों में से एक, INSEAD में पढ़ाई की है. वीडियो में आगे शिक्षा पर खर्च करने वाले पैसों के बारे में समझाया और कहा कि कैसे एजुकेशन लोन लेने से फायदा हुआ. महिला ने शेयर किया कि उन्होंने अपनी पढ़ाई के लिए 40 लाख रुपये का एजुकेशन लोन लिया था जो कई लोगों की नजर में एक कर्ज या बोझ की तरह होता है.
आगे बताया कि हर कोई उनसे निवेश पर प्रतिफल (ROI) के बारे में पूछता है और वो उन्हें यही जवाब देती है कि पैसा महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करते हैं तो आप इसे मिलने वाले अवसरों के जरिए चुका सकते हैं.
महिला ने अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा कि उनके लिए निवेश पर लाभ (ROI) सिर्फ सैलरी या ग्रेजुएशन के बाद मिलने वाली नौकरी तक सीमित नहीं है बल्कि वो दुनिया भर का अनुभव हासिल करना, कुछ नया सीखना और विदेश में गुजारे पल के साथ अलग-अलग देशों के दोस्त और दुनिया की टॉप कंपनी में काम करने वाले 20 हजार से ज्यादा छात्रों के नेटवर्क तक उनकी पहुंच है.
एकता ने आगे ये भी कहा कि उन्होंने 22 साल की उम्र में इतना ज्यादा अच्छा अनुभव हासिल किया है जो शायद कोई 40 की उम्र पर आने के बाद करता हो. सीधे और साफ शब्दों में कहें तो एकता का कहना है कि एजुकेशन लोन लेना, कर्ज भले ही हो सकता है लेकिन उसे आप एक अच्छी नौकरी और अच्छे यूनिवर्सिटी से शिक्षा हासिल कर चुका सकते हैं.
Disclaimer:- ये जानकारी सोशल मीडिया पर एक यूजर के अनुभव के तहत साझा की गई, इसे लेकर ZEE News की ओर से कोई दावा नहीं किया जा रहा है और ना ही सपोर्ट करता है.