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Education Loan: क्या विदेश में पढ़ाई के लिए बड़ा लोन लेना सही है? 20 साल में 40 लाख रुपये लेने वाली युवती ने दिया जवाब

Education Loan: क्या विदेश में पढ़ाई के लिए एक बड़ी रकम का लोन लेना सही फैसला है? इसका जवाब एक 22 साल की लड़की ने दिया है जिसने 20 साल की उम्र में विदेश पढ़ने के लिए 40 लाख रुपये का लोन लिया था. आइए जानते हैं कि एजुकेशन लोन के बाद महिला की जिंदगी में कैसा बदलाव हुआ?

Written BySimran Singh
Published: Jun 06, 2026, 08:39 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 08:41 AM IST
Education Loan: क्या विदेश में पढ़ाई के लिए बड़ा लोन लेना सही है? 20 साल में 40 लाख रुपये लेने वाली युवती ने दिया जवाब
Image Credit: Education Loan for Studying in Abroad

About the Author

Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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