/Education Loan: क्या विदेश में पढ़ाई के लिए बड़ा लोन लेना सही है? 20 साल में 40 लाख रुपये लेने वाली युवती ने दिया जवाब

Education Loan for Studying in Abroad: विदेश में पढ़ने का सपना... ये एक ऐसा ड्रीम है जिसे 99 प्रतिशत स्टूडेंट्स देखते हैं. देश से बाहर निकलकर पढ़ाई करना और नौकरी करना स्कूल की पढ़ाई के बाद एक बड़ी इच्छा बन जाती है लेकिन हर किसी के लिए इस सपने को सच का मुमकिन नहीं हो पाता है. जेब इजाजत नहीं देती तो कई बार कुछ अन्य कारण से कुछ स्टूडेंट्स खुद पीछे हो जाते हैं. हालांकि, भारतीय सरकार युवाओं को आगे बढ़ने और अपने सपनों को पूरा करने का मौका देती है जिसके लिए तमाम तरह के एजुकेशन लोन हैं जिसे लेकर विदेश में पढ़ने के सपने को सच किया जा सकता है. कई बैंक और फाइनेंशियल कंपनियों की ओर से भी एजुकेशन लोन दिया जाता है, लेकिन हम सभी एक सवाल में घिरे रहते हैं कि क्या एजुकेशन लोन लेना सही है? क्या पढ़ाई के लिए एक मोटी रकम का लोन लेना सही रहता है?