क्या सच में अग्निवीर रिटेंशन रेट 75% तक बढ़ाई जाएगी? जानें वायरल दावे की सच्चाई

Agniveer Recruitment: क्या सच में भारतीय सेना अग्निवीर रिटेंशन रेट को 75% तक बढ़ाएगी? खबर में जानें क्या है वायरल दावे का सच. सेना ने स्पष्टीकरण जारी किया. 

 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Oct 23, 2025, 09:22 PM IST
क्या सच में अग्निवीर रिटेंशन रेट 75% तक बढ़ाई जाएगी? जानें वायरल दावे की सच्चाई

Agniveer Retention News: आज यानी गुरुवार से जैसलमेर में सेना कमांडरों का दो दिवसीय सम्मेलन शुरू हो रहा है. ऐसे में सेना से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी. वहीं, इन सब के बीच लगातार तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में अग्निवीर रिटेंशन रेट बढ़ाने को लेकर दावा किया जा रहा है. ऐसे में क्या ये वाकई सच है, चलिए आपको इस खबर में बताते हैं. 

दरअसल, सेना ने वायरल हो रहे इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण जारी कर दिया है. आइए जानते हैं कि सेना ने अग्निवीर रिटेंशन रेट को लेकर क्या आधिकारिक बयान जारी किया है. भारतीय सेना ने उन मीडिया रिपोर्टों का खंडन किया है जिनमें दावा किया जा रहा है कि अग्निवीर प्रतिधारण दर को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत करने को लेकर विचार किया जा रहा है.

दिवाली के बाद शिक्षकों को मिला तोहफा! इस राज्य सरकार ने ट्रांसफर नियमों में किया बदलाव, घटाए सेवा वर्ष

रिपोर्ट के अनुसार, सेना ने स्पष्ट किया है कि ऐसे दावे 'पूरी तरह से काल्पनिक और गलत' हैं. इससे पहले की रिपोर्टों में दावा किया गया था कि यह प्रस्ताव गुरुवार से जैसलमेर में शुरू हो रहे सेना कमांडरों के सम्मेलन में चर्चा के प्रमुख मुद्दों में से एक है. 

जानकारी के लिए बता दें, मई में ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहला सेना कमांडर सम्मेलन हो रहा है. यह सम्मेलन सेना के वरिष्ठ नेतृत्व के लिए समग्र सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने और उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए प्रमुख चीजों पर विचार-विमर्श करने के लिए किया गया है. 

बता दें, अग्निपथ योजना के तहत सेलेक्ट हुए उम्मीदवारों को चार वर्षों के लिए अग्निवीर के रूप में नामांकित किया जाएगा. ये चार साल पूरे करने के बाद, अग्निवीर अन्य क्षेत्रों में रोजगार के लिए एक अनुशासित, गतिशील और कुशल कार्यबल के रूप में प्रवेश करेंगे, जिससे वे अपनी पसंद की नौकरी के अनुसार अपना करियर बना सकेंगे. 

Muskan Chaurasia

वाराणसी की रहने वाली मुस्कान ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं. जर्नलिज्म और मास कम्...और पढ़ें

