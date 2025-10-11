School Holiday: 11 अक्टूबर को सभी बैंक बंद, क्या स्कूल की भी है सरकारी छुट्टी? जानें कहां-कहां 2 दिन रहेगी स्कूलों की छुट्टियां

School Holiday on 11 October 2025: देश भर के बैंक 11 अक्टूबर, शनिवार को बंद रहेंगे. अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके बच्चों के स्कूल की छुट्टी रहेगी या नहीं? लगातार दो दिन के लिए स्कूल बंद रहेंगे या नहीं? आइए जानते हैं.
School Holiday on 11 October 2025: अक्टूबर का महीना कहें या त्योहारों का महीना बात एक ही होगी क्योंकि इस महीने कई खास दिन और त्योहार हैं और ऐसे में सरकारी व राजकीय छुट्टियां भी हैं. कई जगह बैंक, दफ्तर, कॉलेज और स्कूलों की छुट्टियां अलग-अलग दिन और खास मौके पर होगी. अक्टूबर के शुरुआती दिनों में स्कूल के बच्चों की छुट्टी रही. हालांकि, कुछ जगह 10 अक्टूबर, शुक्रवार को भी स्कूल बंद रहेंगे. जबकि, 11 अक्टूबर, शनिवार को देश में कहां-कहां स्कूल बंद रहेंगे और कहां नहीं? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आइए जान लेते हैं.
11 अक्टूबर को क्या बंद रहेंगे स्कूल?
11 अक्टूबर को दूसरा शनिवार है और इस दिन कई जगहों पर सरकारी छुट्टी रहती है. कई दफ्तर दूसरे शनिवार को बंद रहते हैं. जबकि, देशभर के सभी बैंकों की छुट्टी भी महीने के दूसरे शनिवार को रहती है. बात करें स्कूलों की छुट्टी की तो कई स्कूल दूसरे शनिवार को बंद रहते हैं. अगर आपके बच्चों के स्कूल में दूसरे शनिवार को स्कूल बंद रहते हैं तो 11 अक्टूबर को स्कूल की छुट्टी रहेगी. हालांकि, देश के सभी स्कूल बंद नहीं रहेगी.
कहां बंद रहेंगे दो दिनों के लिए स्कूल?
10 अक्टूबर को कई स्कूलों में छुट्टी रही. अगले दिन शनिवार और फिर रविवार होने के कारण देश में कई स्कूल ने बच्चों को लॉन्ग वीकेंड की छुट्टी दी है. 11 अक्टूबर को उत्तर भारत के कई स्कूल बंद रहेंगे. अगले दिन रविवार (सरकारी छुट्टी) होने के कारण देश भर के स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे. उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा जैसे राज्यों में कई स्कूलों की छुट्टियां लगातार दो दिन के लिए हो सकती हैं.
कई राज्यों में खुले रहेंगे स्कूल?
11 अक्टूबर, शनिवार को कई राज्यों में स्कूल खुले रहेंगे. कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा समेत अन्य पूर्वी राज्यों में स्कूल खुले रहेंगे. दशहरा और दुर्गा पूजा के वजह से लंबी छुट्टियां रहीं जिसके कारण पढ़ाई में कोई रुकावट लाए बिना स्कूलों की छुट्टियां नहीं रहेगी.
