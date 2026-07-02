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क्या बदल रही है छात्रों की सोच? IIT की डिग्री से ज्यादा इंडस्ट्री मेंटर्स और AI स्किल्स पर क्यों बढ़ा भरोसा

क्या AI और स्टार्टअप के दौर में IIT की डिग्री का महत्व बदल रहा है? जानिए क्यों स्टूडेंट अब डिग्री के साथ इंडस्ट्री मेंटर्स, स्टार्टअप अनुभव और ओपन-सोर्स प्रोजेक्ट्स को सफलता की नई कुंजी मान रही है.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jul 02, 2026, 07:01 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 07:01 AM IST
क्या बदल रही है छात्रों की सोच? IIT की डिग्री से ज्यादा इंडस्ट्री मेंटर्स और AI स्किल्स पर क्यों बढ़ा भरोसा
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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