/क्या बदल रही है छात्रों की सोच? IIT की डिग्री से ज्यादा इंडस्ट्री मेंटर्स और AI स्किल्स पर क्यों बढ़ा भरोसा

भारत में वर्षों से IIT में दाखिला लेना सफलता की सबसे बड़ी पहचान माना जाता रहा है. माना जाता था कि IIT की डिग्री बेहतर नौकरी, सम्मान और उज्ज्वल भविष्य की गारंटी देती है. लेकिन अब AI, स्टार्टअप और तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी की दुनिया में कई Gen Z छात्र यह सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सिर्फ IIT की डिग्री ही सफलता के लिए काफी है या फिर इंडस्ट्री का वास्तविक अनुभव उन्हें आगे ले जा सकता है. यही वजह है कि शिक्षा और करियर को लेकर युवाओं की सोच धीरे-धीरे बदल रही है.
हाल ही में 19 वर्षीय आशीष कुमार वर्मा ने IIT दिल्ली की पढ़ाई बीच में छोड़कर Microsoft जॉइन करने का फैसला लिया. उन्होंने LinkedIn पर लिखा कि अब सबसे बेहतरीन सीख केवल विश्वविद्यालयों के क्लासरूम तक सीमित नहीं रह गई है. हालांकि ऐसे मामले अभी भी बहुत कम हैं, लेकिन इस घटना ने एक नई बहस शुरू कर दी है कि क्या इंडस्ट्री में काम करते हुए सीखना कई बार पारंपरिक पढ़ाई से अधिक प्रभावी हो सकता है.
करियर कोच प्रदीप जैन का मानना है कि युवाओं की सोच में बड़ा बदलाव आया है. पहले IIT में प्रवेश पाना ही सबसे बड़ी उपलब्धि माना जाता था, लेकिन अब छात्र स्टार्टअप इंटर्नशिप, ओपन-सोर्स प्रोजेक्ट्स और इंडस्ट्री मेंटरशिप के जरिए वास्तविक अनुभव हासिल करना चाहते हैं. आज कई युवा मानते हैं कि केवल अच्छे अंक या कैंपस प्लेसमेंट ही सफलता की पहचान नहीं हैं, बल्कि असली पहचान उन प्रोडक्ट्स और प्रोजेक्ट्स से बनती है जिन्हें उन्होंने खुद तैयार किया है.
AI और टेक इंडस्ट्री में कंपनियां अब केवल डिग्री नहीं, बल्कि उम्मीदवार की वास्तविक क्षमता देख रही हैं. GitHub प्रोफाइल, AI एप्लिकेशन, ओपन-सोर्स योगदान और मजबूत पोर्टफोलियो कई बार मार्कशीट से ज्यादा प्रभावशाली साबित हो रहे हैं. हाल ही में एक 20 वर्षीय युवक ने बिना IIT या IIM की डिग्री और बिना कॉलेज पूरा किए अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को स्थित स्टार्टअप में करीब 70 लाख रुपये सालाना की नौकरी हासिल की. यह उदाहरण दिखाता है कि व्यवहारिक कौशल की अहमियत लगातार बढ़ रही है.
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने सीखने का तरीका भी बदल दिया है. AI इतनी तेजी से विकसित हो रहा है कि कई बार विश्वविद्यालयों का पाठ्यक्रम उसके साथ कदम नहीं मिला पाता. ऐसे में छात्र अब रिसर्च पेपर पढ़ रहे हैं, AI इंजीनियरों को फॉलो कर रहे हैं, डेवलपर कम्युनिटी से जुड़ रहे हैं और ओपन-सोर्स मॉडल पर काम करके नई तकनीक सीख रहे हैं. इससे उन्हें क्लासरूम के बाहर भी लगातार सीखने का मौका मिल रहा है.
विशेषज्ञों का मानना है कि आज के दौर में 'गुरु' की परिभाषा बदल रही है. प्रोफेसर सिद्धांत सिखाते हैं, जबकि इंडस्ट्री मेंटर बताते हैं कि वास्तविक दुनिया में उन सिद्धांतों का इस्तेमाल कैसे होता है. स्टार्टअप फाउंडर, AI इंजीनियर और प्रोडक्ट लीडर जैसे मेंटर्स छात्रों को लाइव प्रोजेक्ट, फंडिंग, स्केलिंग और वास्तविक समस्याओं के समाधान का अनुभव देते हैं. यही कारण है कि कई युवा अब पढ़ाई के साथ-साथ अनुभवी प्रोफेशनल्स से सीखने को प्राथमिकता दे रहे हैं.
शिक्षा विशेषज्ञ आशीष धवन का मानना है कि IIT का महत्व कम नहीं हुआ है, बल्कि उसका स्वरूप बदल रहा है. उनके अनुसार अधिकांश छात्र आज भी IIT की डिग्री पूरी करते हैं क्योंकि वहां की पढ़ाई, मजबूत एलुमनाई नेटवर्क और वैश्विक पहचान आज भी बड़े अवसर उपलब्ध कराती है. हालांकि कुछ छात्र AI, स्टार्टअप और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में तेजी से आगे बढ़ने के लिए अलग रास्ता चुन रहे हैं. ऐसे उदाहरण अपवाद हैं, नियम नहीं.
विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में सफलता केवल इस बात से तय नहीं होगी कि आपने किस संस्थान से पढ़ाई की, बल्कि इस बात से भी होगी कि आपने क्या बनाया, कौन-सी समस्याएं हल कीं और किन लोगों से सीखकर खुद को बेहतर बनाया. IIT जैसी संस्थाएं आगे भी महत्वपूर्ण रहेंगी, लेकिन AI के दौर में लगातार सीखना, व्यवहारिक अनुभव और सही मेंटरशिप करियर की सबसे बड़ी ताकत बनते जा रहे हैं.