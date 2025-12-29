इस्लामी कानून vs बैंकिंग सिस्टम: इस्लाम में ब्याज हराम, फिर पाकिस्तान में बैंक कैसे देते हैं लोन?

Islamic Law vs Pakistan Banking System: इस्लामी कानून (शरिया) की नजर में ब्याज लेना और देना दोनों को ही सख्त हराम माना गया है, क्योंकि इससे सामाजिक असमानता बढ़ती है. कुरान और हदीस दोनों में लोन लेने और देने की सिस्टर की कड़ी निंदा की गई है. ऐसे में अब सवाल उठता है कि जब इस्लामी कानून में सूद लेना और देना दोनों उनके धार्मिक नियमों के खिलाफ है. फिर पाकिस्तान बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है और पाकिस्तान में बैंक अपने ग्राहकों को लोन कैसे देते है? अगर आपके मन में भी यही सवाल और इसके साथ कंफ्यूजन हैं, तो आइए हम आपको इस लेख में बताते हैं कि पाकिस्तानी बैंकिंग प्रणाली कैसे काम करती हैं?

शरिया-अनुपालन फाइनेंस

पाकिस्तान इस्लाम धर्म को मानने वाला एक मुस्लिम बहुल देश है. ऐसे देश में जहां इंटरेस्ट लेना और देना दोनों हराम है, वहां बैंक अपने ग्राहकों को लोन देने के लिए बिना ब्याज शरिया-अनुपालन फाइनेंस की व्यवस्था से काम करता है. शरिया-अनुपालन फाइनेंस की व्यवस्था में बैंक और ग्राहक दोनों आपस में लाभ, संपत्ति और जोखिम को साझा करते हैं. हालांकि, यह व्यवस्था हर बैंक और ग्राहक पर लागू नहीं होता है.

पाकिस्तान बैंकिंग सिस्टम

पाकिस्तानी बैंक फिल्हाल दो सिस्टम के साथ काम रह रहा है. पहला पारंपरिक ब्याज-आधारित बैंकिंग सिस्टम और दूसरा शरिया के सिद्धांतों पर आधारित इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम. पारंपरिक ब्याज-आधारित बैंकिंग में बैंक अपने ग्राहक को उनकी जमा राशि पर ब्याज देते हैं और दिए गए लोन के आधार पर ग्राहक से ब्याज वसूलते हैं. वहीं, शरिया के सिद्धांतों पर आधारित इस्लामिक बैंकिंग में फिक्स्ड ब्याज लेने की परंपरा नहीं है. लोन देने के इस सिस्टम में बैंक पहले से यह तय नहीं करता है कि ग्राहक को हर हाल कितना प्रतिशत पैसा लौटाना होगा. इसकी जगह बैंक जोखिम हो या लाभ ग्राहक के साथ साझेदारी के आधार पर बांटते हुए लोन देता है.

शरिया आधारित बैंकिंग सिस्टम में बैंक और ग्राहक दोनों मिलकर किसी कारोबार या प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हैं. वहीं, आगे जो मुनाफा होता है, बैंक और ग्राहक दोनों पहले से तय हिस्से के आधार पर उसे आपस में बांट लेते हैं. वहीं, अगर नुकसान होता है, तो इस स्थिति में भी दोनों उसे पहले से तय अपनी हिस्सेदारी के हिसाब से झेलते हैं.

होम लोन और कार लोन

पाकिस्तान में होम लोन और कार लोन की जगह बैंक किराये जैसा मॉडल ग्राहक के साथ साझा सकता है. इसमें बैंक पहले घर या गाड़ी जैसी संपत्ति खुद खरीदता है. इसके बाद ग्राहक उस संपत्ति को किराए पर इस्तेमाल करता है और हर महीने तय किराया बैंक को देता है. तय अवधि पूरी होने पर वही घर या गाड़ी ग्राहक की हो जाती है, जहां भुगतान ब्याज के रूप में नहीं, बल्कि किराये के रूप में किया जाता है.

ब्याज फ्री लोन

पाकिस्तान में जो लोग बैंकिंग सिस्टम तक नहीं पहुंच पाते, उनके लिए पूरी तरह ब्याज फ्री लोन की व्यवस्था भी है. इस लोन को लेने वाले लोगों को सिर्फ मूलधन बैंक को लौटाना होता है, उन्हें कोई ब्याज नहीं देना होता है.

