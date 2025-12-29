GK Quiz: इस्लामिक न्यू ईयर कब से शुरू होता है? जानिए हिजरी कैलेंडर के मुताबिक सही जवाब

Trending Quiz: इस्लाम धर्म में नया साल कब से मनाया जाता है? आइए आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और general नॉलेज के यूनिक सवालों के जवाब बताते हैं.
GK Trending Quiz: बस दो दिनों के बाद नए साल की शुभ शुरुआत होने वाली है. हम सब 2025 को पीछे छोड़कर 2026 में प्रवेश करेंगे. क्या आप जानते हैं, इस्लाम धर्म में नए साल की शुरुआत कब से होती है? आइए हम आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और यूनिक सवालों के जवाब बताते हैं. जो अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके सामान्य ज्ञान को बढ़ाने में मदद करेगा.
सवाल 1: किस ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है?
जवाब: AB पॉजिटिव (AB+) ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है.
सवाल 2: इस्लाम धर्म कितना पुराना है?
जवाब: इस्लाम धर्म लगभग 1400 साल पुराना है.
सवाल 3: दुनिया का सबसे पुराना धर्म कौन सा है?
जवाब: हिंदू धर्म को दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है.
सवाल 4: इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा है?
जवाब: इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ कुरान (Quran) है.
सवाल 5: दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा है?
जवाब: दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया है.
सवाल 6: दुनिया के किस देश में सूर्योदय सबसे अंत में होता है?
जवाब: दुनिया में सूर्योदय सबसे अंत में अमेरिकी समोआ (American Samoa) में होता है
सवाल 7: सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है?
जवाब: सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध (Mercury) है.
सवाल 8: दुनिया में सबसे कम साक्षरता दर वाला देश कौन सा है?
जवाब: दुनिया में सबसे कम साक्षरता दर वाले देशों में से एक चाड (Chad) है.
सवाल 9: विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है?
जवाब: विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है.
सवाल 10: इस्लामिक न्यू ईयर कब से शुरू होता है?
जवाब: हिजरी कैलेंडर (Islamic Calendar) के मुताबिक, इस्लाम धर्म में नया साल मुहर्रम (Muharram) महीने के पहले दिन से शुरू होता है.
