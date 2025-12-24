Advertisement
trendingNow13051543
Hindi Newsशिक्षाV. Narayanan: ISRO ने रचा इतिहास... बाहुबली LVM-3 लॉन्च, जानें कौन हैं मिशन में शामिल हुए वी. नारायणन?

V. Narayanan: ISRO ने रचा इतिहास... बाहुबली LVM-3 लॉन्च, जानें कौन हैं मिशन में शामिल हुए वी. नारायणन?

ISRO Chairman V Narayanan Biography: एक बार फिर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने इतिहास रच दिया है. इस मिशन में शामिल इसरो के चेयरमैन वी. नारायणन कौन हैं? कितने पढ़े-लिखे हैं? आइए इनकी शिक्षा से लेकर करियर संबंधित जानकारी जानते हैं. 

Written By  Simran Singh|Last Updated: Dec 24, 2025, 11:11 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

V. Narayanan: ISRO ने रचा इतिहास... बाहुबली LVM-3 लॉन्च, जानें कौन हैं मिशन में शामिल हुए वी. नारायणन?

ISRO Launch BlueBird Block-2 Satellite on LVM3​: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब स्पेस में सबसे भारी सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है. भारत के बाहुबली रॉकेट LVM3-M6 मिशन को लॉन्च कर दिया गया है. श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के सेकंड लॉन्च पैड से BlueBird-6 लॉन्च हुआ है जो 600 किमी की ऊंचाई पर स्थापित होगा. स्पेस इतिहास में सबसे भारी सैटेलाइट BlueBird-6 का वजन लगभग 6100 किलोग्राम है. इसरो के चेयरमैन वी. नारायणन इस पूरे मिशन में जुटे हुए हैं. उन्होंने बताया कि इस मिशन को LVM-3 M6 रॉकेट ने अंजाम दिया है. वी. नारायणन कौन हैं? कितनी पढ़ाई-लिखाई की है? कहां-कहां काम किया है? आइए इनके बारे में सब कुछ जानते हैं.

इसरो के चेयरमैन वी. नारायणन कौन हैं?

भारत के जाने-माने वैज्ञानिकों में से एक वी. नारायणन हैं जिन्हें रॉकेट टेक्नोलॉजी के विशेषज्ञ के तौर पर भी जाना जाता है. वर्तमान में इसरो के चेयरमैन हैं. इससे पहले वो इसरो के प्रमुख केंद्र, लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर में निदेशक के तौर पर रह चुके हैं जिसका मुख्यालय तिरुवनंतपुरम के वलियमाला में स्थित है.

Add Zee News as a Preferred Source

कितने पढ़े-लिखे हैं डॉ. वी. नारायणन?

डॉ. वी. नारायणन की स्कूलिंग तमिल भाषी स्कूलों में हुई. 12वीं के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग डिग्री के लिए पढ़ाई की. 1989 में आईआईटी खड़गपुर से क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग में MTECH किया. उन्होंने एमटेक में पहली रैंक हासिल की थी जिस वजह से उन्हें सिल्वर मेडल भी मिल चुका है. एयरोस्पेस इंजीनियरिंग के साथ पीएचडी डिग्री हासिल की. मैकेनिकल इंजीनियरिंग में AMIE कर चुके नारायणन को रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट प्रोपल्शन एक्सपर्ट माना जाता है.

इसरो के चेयरमैन वी. नारायणन का करियर

इसरो के चेयरमैन वी. नारायणन के करियर की बात करें तो उन्हें अंतरिक्ष यान और रॉकेट में करीब 40 साल हो चुके हैं. इस अनुभव के साथ उन्हें रॉकेट और अंतरिक्ष यान प्रणोदन का एक्सपर्ट माना जाता है. नारायणन ने लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम का नेतृत्व किया था और उस दौरान उन्होंने 183 लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम और कंट्रोल पावर प्लांट भी ISRO को कई मिशन के लिए दिए हैं.

अपने अब तक के करियर में उन्होंने सिल्वर से लेकर गोल्ड मेडल जीता है. आईआईटी खड़गपुर से रजत पदक हासिल किया था. एनडीआरएफ की ओर से भी राष्ट्रीय डिजाइन पुरस्कार दिया जा चुका है. एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया (एएसआई) ने वी. नारायणन को स्वर्ण पदक दे रखा है. 1984 में ISRO के साथ उन्होंने अपना वैज्ञानिक सफर शुरू किया. एलपीएससी के निदेशक बनने के बाद वो इसरो के C25 क्रायोजेनिक प्रोजेक्ट में डायरेक्टर भूमिका के साथ शामिल रहे हैं. वर्तमान में इसरो के चेयरमैन हैं.

ये भी पढ़ें- Sanae Takaichi: यूनिवर्सिटी फीस भरने तक के नहीं थे पैसे, आज हैं प्रधानमंत्री; जानें कितनी पढ़ी-लिखी हैं जापान की पहली महिला PM

 
About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

ISRO Chairman V. Narayanan

Trending news

पंजाब के प्रमुख मेडिकल कॉलेजों को अपग्रेड करने के लिए मिलेंगे 68.98 करोड़ रुपये
Bhagwant Mann
पंजाब के प्रमुख मेडिकल कॉलेजों को अपग्रेड करने के लिए मिलेंगे 68.98 करोड़ रुपये
तकनीकी परिभाषा में घिर गई अरावली, 100 मीटर के बहाने 'गणित' मत कीजिए
Aravalli hills Controversy
तकनीकी परिभाषा में घिर गई अरावली, 100 मीटर के बहाने 'गणित' मत कीजिए
बंगाल में 'बाबरी' की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर पर हिंदू उम्मीदवार का बड़ा आरोप
Humayun Kabir
बंगाल में 'बाबरी' की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर पर हिंदू उम्मीदवार का बड़ा आरोप
Comoros समुद्र का वो चौराहा, जहां टकराती हैं महाशक्तियां, भारत के लिए क्यों है जरूरी
Comoros
Comoros समुद्र का वो चौराहा, जहां टकराती हैं महाशक्तियां, भारत के लिए क्यों है जरूरी
पहले नौकरी छूटी, फिर पत्नी ने बनाई दूरी; तलाक का नोटिस भेजने पर बरसाई गोलियां
bengaluru news
पहले नौकरी छूटी, फिर पत्नी ने बनाई दूरी; तलाक का नोटिस भेजने पर बरसाई गोलियां
'घोंसले' में लौटे राज ठाकरे तब बाला साहेब से बगावत क्यों की थी? तब भी एक चुनाव था
maharastra politics
'घोंसले' में लौटे राज ठाकरे तब बाला साहेब से बगावत क्यों की थी? तब भी एक चुनाव था
14 लाख की गाड़ी, 12 करोड़ में मॉडिफाइड, इस राज्य में क्यों होने लगी थार की चर्चा?
Odisha news
14 लाख की गाड़ी, 12 करोड़ में मॉडिफाइड, इस राज्य में क्यों होने लगी थार की चर्चा?
हिंदुस्‍तान ने रचा इतिहास, ISRO ने लॉन्‍च किया सबसे भारी सैटेलाइट
ISRO LVM3 Launch
हिंदुस्‍तान ने रचा इतिहास, ISRO ने लॉन्‍च किया सबसे भारी सैटेलाइट
बांग्लादेश में बिगड़े हालात; तनाव के बीच हाई कमीशन ने भारत में बंद की वीजा सर्विस
Agartala News
बांग्लादेश में बिगड़े हालात; तनाव के बीच हाई कमीशन ने भारत में बंद की वीजा सर्विस
'कुंभ' के मेले में बिछड़े नेता मिल रहे, कहीं भरत-मिलाप तो कहीं चाचा-भतीजे की खिचड़ी
BMC Election 2025
'कुंभ' के मेले में बिछड़े नेता मिल रहे, कहीं भरत-मिलाप तो कहीं चाचा-भतीजे की खिचड़ी