V. Narayanan: ISRO ने रचा इतिहास... बाहुबली LVM-3 लॉन्च, जानें कौन हैं मिशन में शामिल हुए वी. नारायणन?

ISRO Launch BlueBird Block-2 Satellite on LVM3​: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब स्पेस में सबसे भारी सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है. भारत के बाहुबली रॉकेट LVM3-M6 मिशन को लॉन्च कर दिया गया है. श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के सेकंड लॉन्च पैड से BlueBird-6 लॉन्च हुआ है जो 600 किमी की ऊंचाई पर स्थापित होगा. स्पेस इतिहास में सबसे भारी सैटेलाइट BlueBird-6 का वजन लगभग 6100 किलोग्राम है. इसरो के चेयरमैन वी. नारायणन इस पूरे मिशन में जुटे हुए हैं. उन्होंने बताया कि इस मिशन को LVM-3 M6 रॉकेट ने अंजाम दिया है. वी. नारायणन कौन हैं? कितनी पढ़ाई-लिखाई की है? कहां-कहां काम किया है? आइए इनके बारे में सब कुछ जानते हैं.

इसरो के चेयरमैन वी. नारायणन कौन हैं?

भारत के जाने-माने वैज्ञानिकों में से एक वी. नारायणन हैं जिन्हें रॉकेट टेक्नोलॉजी के विशेषज्ञ के तौर पर भी जाना जाता है. वर्तमान में इसरो के चेयरमैन हैं. इससे पहले वो इसरो के प्रमुख केंद्र, लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर में निदेशक के तौर पर रह चुके हैं जिसका मुख्यालय तिरुवनंतपुरम के वलियमाला में स्थित है.

Add Zee News as a Preferred Source

कितने पढ़े-लिखे हैं डॉ. वी. नारायणन?

डॉ. वी. नारायणन की स्कूलिंग तमिल भाषी स्कूलों में हुई. 12वीं के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग डिग्री के लिए पढ़ाई की. 1989 में आईआईटी खड़गपुर से क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग में MTECH किया. उन्होंने एमटेक में पहली रैंक हासिल की थी जिस वजह से उन्हें सिल्वर मेडल भी मिल चुका है. एयरोस्पेस इंजीनियरिंग के साथ पीएचडी डिग्री हासिल की. मैकेनिकल इंजीनियरिंग में AMIE कर चुके नारायणन को रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट प्रोपल्शन एक्सपर्ट माना जाता है.

इसरो के चेयरमैन वी. नारायणन का करियर

इसरो के चेयरमैन वी. नारायणन के करियर की बात करें तो उन्हें अंतरिक्ष यान और रॉकेट में करीब 40 साल हो चुके हैं. इस अनुभव के साथ उन्हें रॉकेट और अंतरिक्ष यान प्रणोदन का एक्सपर्ट माना जाता है. नारायणन ने लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम का नेतृत्व किया था और उस दौरान उन्होंने 183 लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम और कंट्रोल पावर प्लांट भी ISRO को कई मिशन के लिए दिए हैं.

अपने अब तक के करियर में उन्होंने सिल्वर से लेकर गोल्ड मेडल जीता है. आईआईटी खड़गपुर से रजत पदक हासिल किया था. एनडीआरएफ की ओर से भी राष्ट्रीय डिजाइन पुरस्कार दिया जा चुका है. एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया (एएसआई) ने वी. नारायणन को स्वर्ण पदक दे रखा है. 1984 में ISRO के साथ उन्होंने अपना वैज्ञानिक सफर शुरू किया. एलपीएससी के निदेशक बनने के बाद वो इसरो के C25 क्रायोजेनिक प्रोजेक्ट में डायरेक्टर भूमिका के साथ शामिल रहे हैं. वर्तमान में इसरो के चेयरमैन हैं.

ये भी पढ़ें- Sanae Takaichi: यूनिवर्सिटी फीस भरने तक के नहीं थे पैसे, आज हैं प्रधानमंत्री; जानें कितनी पढ़ी-लिखी हैं जापान की पहली महिला PM