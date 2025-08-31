ISRO Internship 2025: हाथ से निकल जाएगा इसरो में इंटर्नशिप करने का सुनहरा मौका, आवेदन की आखिरी तारीख कल, जानें योग्यता
ISRO Internship Notice 2025: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने एक्सटर्नल स्टूडेंट इंटर्नशिप की शुरुआत की गई है, जिसके लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त, 2025 है. ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे तुरंत आवेदन कर दें. 

 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Aug 31, 2025, 12:05 AM IST
ISRO Internship 2025 Application Last Date: भारत की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) में इंटर्नशिप करने की ख्वाहिश रखने वाले युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका है. इसरो की ओर से एक्सटर्नल स्टूडेंट इंटर्नशिप की शुरुआत की गई है, जिसके लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख कल यानी रविवार, 31 अगस्त, 2025 है. ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने अभी तक इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए आवेदन नहीं किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट isro.gov.in पर जाकर तुरंत आवेदन कर दें. आवेदन विंडो बंद होने वाला है, इसलिए जल्द अप्लाई कर दें. 

एजुकेशन क्वालिफिकेशन
इसरो में इंटर्नशिप करने के लिए उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन, पोस्ट-ग्रेजुएशन और पीएचडी की डिग्री का होना अनिवार्य है. इसी के साथ उम्मीदवारों के पास पिछली कक्षा या सेमिस्टर में कम से कम 60 प्रतिशत अंक होने चाहिए. 

इंटर्नशिप की अवधि
इसरो में इंटर्नशिप के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की अवधि उनके कोर्स और डिग्री के हिसाब से तय की गई है. जिसके मुताबिक, BE/ BTech का छठा सेमेस्टर पूरा करने वालों की इंटर्नशिप 45 दिनों की होगी. ME/ MTech का पहला सेमेस्टर पूरा करने वाले उम्मीदवारों की इंटर्नशिप 120 की होगी. BSc/ Diploma के अंतिम वर्ष के छात्रों के इंटर्नशिप की अवधि 45 दिनों की होगी. वहीं, जिन उम्मीदवारों ने MSc का पहला सेमेस्टर पूरा कर लिया है, उनके लिए 120 दिन और जिन उम्मीदवारों ने PhD का कोर्स वर्क पूरा कर लिया है, उनके लिए इंटर्नशिप की अवधि 30 सप्ताह की होगी. 

पश्चिम बंगाल में नॉन टीचिंग स्टाफ के 8477 पदों पर वैकेंसी,इस दिन से शुरू होंगे आवेदन

ऐसे करें आवेदन
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट isro.gov.in पर जाएं. 

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

  • इसके बाद मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें. 

  • फिर फॉर्म को सबमिट कर दें. 

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

जानकारी के लिए बता दें, इसरो में इंटर्नशिप का आयोजन 01 जनवरी, 2026 से किया जाएगा. वहीं, इंटर्नशिप की अवधि समाप्त होने के बाद सभी उम्मीदवारों को इसरो की ओर से सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा. 

IOCL में 537 पदों पर वैकेंसी, 18 सितंबर से पहले करें आवेदन, बिना परीक्षा होगा चयन

