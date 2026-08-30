ISRO Recruitment 2026: ISRO में वैज्ञानिक/इंजीनियर बनने का मौका, जानें कौन कर सकता है अप्लाई

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO ने इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस विषयों में वैज्ञानिक/इंजीनियर के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं. यह भर्ती इसरो सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी ICRB के माध्यम से की जा रही है. कुल 175 रिक्तियां अधिसूचित की गई हैं. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 27 अगस्त 2026 से आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने की अंतिम तारीख 16 सितंबर 2026 रात 11:55 बजे तक निर्धारित की गई है.
अधिसूचना के अनुसार, ISRO केंद्रों में इलेक्ट्रॉनिक्स के 99, मैकेनिकल के 52 और कंप्यूटर साइंस के 21 पद हैं. इसके अलावा Pफिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी यानी पीआरएल में इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस के लिए एक-एक पद निर्धारित है. हालांकि, अधिसूचित रिक्तियों की संख्या अस्थायी है और ISRO आवश्यकता के अनुसार इसमें बढ़ोतरी या कमी कर सकता है.
इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में बीई, बीटेक या उसके समकक्ष डिग्री होनी चाहिए. इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के लिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में डिग्री जरूरी है.
उम्मीदवार के पास संबंधित इंजीनियरिंग डिग्री में कम से कम 65 प्रतिशत अंक या 10 में से 6.84 सीजीपीए होना चाहिए. डिग्री विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित निर्धारित अवधि के भीतर पूरी की गई होनी चाहिए.
उम्मीदवार की अधिकतम आयु 16 सितंबर 2026 को 28 वर्ष होनी चाहिए. हालांकि, केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार सेवारत केंद्रीय सरकारी नागरिक कर्मचारियों, पूर्व सैनिकों और बेंचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों को आयु सीमा में निर्धारित छूट दी जाएगी. भर्ती के लिए केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं.
चयनित उम्मीदवारों को पे मैट्रिक्स के लेवल 10 में नियुक्त किया जाएगा. इसमें न्यूनतम मूल वेतन 56,100 रुपये प्रतिमाह निर्धारित है. इसके अलावा सरकारी नियमों के अनुसार अन्य भत्ते और सुविधाएं भी मिल सकती हैं. अंतिम वेतन और सेवा शर्तें ISRO की भर्ती अधिसूचना में निर्धारित नियमों के अनुसार होंगी.
आवेदन के लिए 250 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है, जो वापस नहीं किया जाएगा. हालांकि, सभी उम्मीदवारों को शुरुआत में 750 रुपये का प्रोसेसिंग शुल्क जमा करना होगा. भुगतान भारतकोश ई-पेमेंट गेटवे के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है.
उम्मीदवार इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई और घरेलू डेबिट कार्ड के जरिए शुल्क का भुगतान कर सकते हैं. नकद, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, मनी ऑर्डर या आईपीओ के माध्यम से भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा. लागू सेवा शुल्क का भुगतान भी उम्मीदवार को ही करना होगा.
महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बेंचमार्क दिव्यांगता वाले और पूर्व सैनिक उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है. ऐसे उम्मीदवारों को प्रोसेसिंग शुल्क के तौर पर शुरुआत में 750 रुपये का भुगतान करना होगा, लेकिन यदि वे लिखित परीक्षा या कंप्यूटर आधारित परीक्षा में शामिल होते हैं, तो यह प्रोसेसिंग शुल्क पूरी तरह वापस किया जाएगा.
योग्य उम्मीदवारों को 16 सितंबर 2026 रात 11:55 बजे तक ऑनलाइन आवेदन पूरा करना होगा. इसी तारीख तक शुल्क भुगतान की प्रक्रिया भी पूरी करनी होगी. आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को ISRO की आधिकारिक भर्ती अधिसूचना में अपनी योग्यता, आयु, विषय और अन्य शर्तों की जांच कर लेनी चाहिए.