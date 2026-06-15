Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /शिक्षा
  • /यूरोप में पढ़ाई का सपना होगा साकार; इटली दे रहा ₹17.5 लाख की स्कॉलरशिप, भारतीय छात्रों के लिए सुनहरा मौका

यूरोप में पढ़ाई का सपना होगा साकार; इटली दे रहा ₹17.5 लाख की स्कॉलरशिप, भारतीय छात्रों के लिए सुनहरा मौका

Italy scholarship for Indian Students: इटली की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ने 2026-27 सत्र के लिए अंतरराष्ट्रीय छात्रों, खासकर भारतीय छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की घोषणा की है. चयनित छात्रों को लगभग 17.5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी. जानिए पात्रता, GRE स्कोर, कोर्स, आवेदन प्रक्रिया और अंतिम तारीख की पूरी जानकारी.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 15, 2026, 02:22 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 02:54 PM IST
यूरोप में पढ़ाई का सपना होगा साकार; इटली दे रहा ₹17.5 लाख की स्कॉलरशिप, भारतीय छात्रों के लिए सुनहरा मौका

About the Author

Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
EPFO 3.0: UPI और ATM से PF निकालने की सर्विस कब होगी शुरू? जानिए पूरी डिटेल
EPFO 3.01 min ago
2
Terrace Farming Delhi16 min ago
3
Monsoon 202616 min ago
4
Kainchi Dham16 min ago
5
ZEE Entertainment Enterprises Limited21 min ago