अगर आप यूरोप में पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है. इटली की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ऑफ बर्गामो ने 2026-27 सत्र के लिए अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए विशेष स्कॉलरशिप योजना की घोषणा की है. इस योजना का उद्देश्य दुनिया भर के प्रतिभाशाली छात्रों, विशेषकर भारतीय छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है. जो छात्र मास्टर डिग्री के लिए विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए यह आर्थिक सहायता एक बड़ा अवसर साबित हो सकती है. इस स्कॉलरशिप के जरिए छात्रों को यूरोप के बेहतरीन शैक्षणिक माहौल में पढ़ने का मौका मिलेगा.
इस स्कॉलरशिप के तहत चयनित छात्रों को कुल 16,000 यूरो यानी लगभग 17.5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी. यह सहायता दो वर्षीय मास्टर डिग्री कार्यक्रम के लिए होगी. छात्रों को हर वर्ष 8,000 यूरो तक की राशि दी जाएगी. भुगतान एकमुश्त न होकर चार किस्तों में किया जाएगा और यह रकम सीधे छात्रों के बैंक खाते में भेजी जाएगी. हालांकि यह सहायता केवल वित्तीय सहयोग है, इसमें यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस पूरी तरह माफ नहीं की जाएगी. छात्रों को रहने और अन्य व्यक्तिगत खर्च स्वयं वहन करने होंगे.
यह छात्रवृत्ति उन मास्टर कोर्सेज के लिए उपलब्ध है जो पूरी तरह अंग्रेजी भाषा में पढ़ाए जाते हैं. इनमें क्लिनिकल साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड डेटा एनालिसिस, अकाउंटिंग, गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी जैसे लोकप्रिय विषय शामिल हैं. इसके अलावा इंटरनेशनल मैनेजमेंट, टूरिज्म सिस्टम्स और अन्य आधुनिक एवं करियर-उन्मुख कोर्सेज में भी छात्र दाखिला लेकर इस स्कॉलरशिप का लाभ उठा सकते हैं. इन कोर्सेज की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी मांग है और ये छात्रों को बेहतर करियर अवसर प्रदान करते हैं.
स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने वाले छात्रों के पास इटली के बाहर किसी मान्यता प्राप्त भारतीय या विदेशी विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री होना आवश्यक है. आवेदन की अंतिम तिथि तक छात्र पात्रता मानदंडों को पूरा करता हो. चयन प्रक्रिया पूरी तरह मेरिट आधारित होगी, इसलिए केवल योग्य और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को ही यह अवसर मिलेगा. विश्वविद्यालय का उद्देश्य ऐसे छात्रों को चुनना है जो शैक्षणिक रूप से मजबूत हों और भविष्य में अपने क्षेत्र में बेहतर योगदान दे सकें.
इस स्कॉलरशिप का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा GRE स्कोर है. चयन का मुख्य आधार छात्रों का GRE परिणाम होगा. छात्रों के पास मार्च 2021 के बाद का वैध GRE स्कोर होना चाहिए. इससे पहले का स्कोर स्वीकार नहीं किया जाएगा. GRE परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों की चयन प्रक्रिया में बेहतर संभावना होगी. इसलिए आवेदन करने से पहले छात्रों को GRE की तैयारी पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही स्कॉलरशिप हासिल करने की सबसे बड़ी कुंजी मानी जा रही है.
इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन विश्वविद्यालय के आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से करना होगा. आवेदन की अंतिम तिथि 10 जुलाई निर्धारित की गई है. आवेदन करते समय छात्रों को अपनी डिग्री, मार्कशीट, वैध पासपोर्ट, GRE स्कोर रिपोर्ट और पूरी तरह भरा हुआ आवेदन पत्र जमा करना होगा. समय काफी सीमित है, इसलिए इच्छुक छात्रों को जल्द से जल्द दस्तावेज तैयार कर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए.
यूरोप में पढ़ाई का सपना देखने वाले भारतीय छात्रों के लिए यह स्कॉलरशिप एक शानदार अवसर है. इससे न केवल आर्थिक सहायता मिलेगी, बल्कि अंतरराष्ट्रीय शिक्षा, वैश्विक नेटवर्क और बेहतर करियर संभावनाओं के दरवाजे भी खुलेंगे. यदि आपके पास अच्छा अकादमिक रिकॉर्ड और मजबूत GRE स्कोर है, तो यह मौका आपके भविष्य को नई दिशा दे सकता है. ऐसे में देर न करें और समय रहते आवेदन करके अपने विदेशी शिक्षा के सपने को साकार करने की तैयारी शुरू कर दें.