ITBP की महिला कमांडोज ने रचा नया इतिहास, फतह किया माउंट एवरेस्ट, अब पूरी दुनिया ठोक रही है सलाम

ITBP की पहली ऑल-वुमन टीम ने 21 मई 2026 को माउंट एवरेस्ट फतह कर इतिहास रच दिया. जानिए कैसे 11 महिला कमांडोज ने South Col Route से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा लहराया.
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भारत-तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP की महिला कमांडोज ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है, जिस पर पूरा देश गर्व कर रहा है. ITBP की पहली ऑल-वुमन एवरेस्ट एक्सपीडिशन टीम ने 21 मई 2026 को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतह कर इतिहास रच दिया. 8,848 मीटर ऊंची इस खतरनाक चोटी तक पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन भारत की इन बहादुर बेटियों ने बर्फीले तूफान, ऑक्सीजन की कमी और मुश्किल रास्तों को पार करते हुए यह मिशन पूरा किया. खास बात यह रही कि सुबह 6 बजकर 52 मिनट पर पहली महिला पर्वतारोही ने एवरेस्ट पर कदम रखा और उसके बाद टीम की सभी 11 महिला सदस्य सफलतापूर्वक शिखर तक पहुंच गईं. इस उपलब्धि के बाद पूरे देश में खुशी और गर्व का माहौल है.
ITBP की महिला टीम ने माउंट एवरेस्ट को South Col Route के जरिए फतह किया. यह रास्ता दुनिया के सबसे कठिन और खतरनाक पर्वतारोहण मार्गों में गिना जाता है. इस दौरान पर्वतारोहियों को कई दिनों तक बर्फीले इलाके, तेज हवाओं और बेहद कम ऑक्सीजन वाले माहौल में रहना पड़ता है. टीम ने हर चुनौती का मजबूती से सामना किया और शानदार तालमेल दिखाया. अभियान के दौरान महिला कमांडोज ने कठिन ट्रेनिंग और अनुशासन का परिचय दिया. ITBP की यह पहली ऑल-वुमन एक्सपीडिशन थी, इसलिए इस मिशन पर पूरे देश की नजरें टिकी थीं. आखिरकार टीम ने एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा लहराकर साबित कर दिया कि भारतीय महिलाएं किसी भी चुनौती से पीछे हटने वाली नहीं हैं.
यह मिशन सिर्फ पर्वतारोहण तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं की ताकत और आत्मविश्वास का बड़ा संदेश भी देता है. लंबे समय तक पर्वतारोहण जैसे कठिन अभियानों को पुरुषों के लिए ज्यादा उपयुक्त माना जाता रहा, लेकिन ITBP की इन महिला कमांडोज ने इस सोच को बदल दिया है. सभी 11 पर्वतारोहियों का एक साथ एवरेस्ट पहुंचना अपने आप में बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि एवरेस्ट फतह करना केवल शारीरिक ताकत का नहीं, बल्कि मानसिक मजबूती और टीमवर्क का भी बड़ा इम्तिहान होता है. इस सफलता ने यह साबित कर दिया कि भारत की महिलाएं अब हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रही हैं और दुनिया में देश का नाम रोशन कर रही हैं.
ITBP की इस ऐतिहासिक सफलता के बाद सोशल मीडिया से लेकर अंतरराष्ट्रीय मंचों तक भारत की महिला कमांडोज की जमकर तारीफ हो रही है. लोग इसे भारत के लिए गर्व और प्रेरणा का पल बता रहे हैं. कई लोगों ने कहा कि इन बहादुर महिलाओं ने लाखों लड़कियों को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी है. माउंट एवरेस्ट जैसी खतरनाक चोटी को फतह करना किसी भी पर्वतारोही का सबसे बड़ा सपना माना जाता है. ऐसे में ITBP की पहली महिला टीम का यह कारनामा भारतीय सुरक्षा बलों के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा. इस मिशन ने यह भी दिखा दिया कि अगर हौसला मजबूत हो तो दुनिया की सबसे ऊंची और कठिन चुनौतियों को भी पार किया जा सकता है.
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