ITI AI Driven Centres: देशभर के ITI को बनाया जाएगा AI-ड्रिवन ट्रेनिंग सेंटर, पढ़ाई के साथ मिलेगा रोजगार!
ITI AI Driven Centres in India: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देशभर में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स (ITIs) को AI-ड्रिवन ट्रेनिंग सेंटर बनाने का ऐलान किया है. IFQM के वार्षिक संगोष्ठी में आईटीआई को एआई सेंटर के लिए घोषणा की है.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Sep 18, 2025, 12:58 PM IST
ITI AI Driven Centres in India: आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) न सिर्फ पढ़ाई के लिए बल्कि रोजगार के लिए भी जाना जा रहा है. ये तकनीकी बदलाव हर किसी के लिए जरूरी हो गया है और ये ही वजह भी है कि शिक्षा विभाग से लेकर सरकार का रुख भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की ओर होता दिखा रहा है. 18 सितंबर, गुरुवार को को दिल्ली में इंडियन फाउंडेशन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट (IFQM) के वार्षिक संगोष्ठी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एआई से संबंधित खास ऐलान किया है.

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि जल्द केंद्र सरकार द्वारा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स (ITIs) को AI आधारित ट्रेनिंग सेंटर में बदला जाएगा. आगे कहा कि पिछले 2-3 सालों में केंद्र सरकार का खास ध्यान स्किलिंग और अपस्किलिंग पर है. साथ ही इसके लिए खास बजट भी पेश किया जा रहा है.

हब-एंड-स्पोक मॉडल में बदलाव की योजना

वित्त मंत्री सीतारमण ने आगे जानकारी दी कि प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के साथ कोई तालमेल न बैठने के कारण सरकार द्वारा हब-एंड-स्पोक मॉडल को लागू किया जाएगा. इसके तहत राज्य स्तर पर आईटीआई को जोड़ने के अलावा एआई-ड्रिवन ट्रेनिंग सेंटर में बदला जाएगा.

सहयोग से युवाओं तक एडवांस टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग

आगे जानकारी दी गई कि IIT और IISc जैसी संस्थाओं की मदद से ये मुमकिन हो सकेगा कि युवाओं को एडवांस टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग मिल सकेगी. सरकार ने इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर IITs और IISc को AI रिसर्च और ट्रेनिंग के लिए चुना है.

पढ़ाई के साथ मिलेगा रोजगार

ये सेंटर हर वर्ग के लिए एआई स्किल ट्रेनिंग अपग्रेड करने वाला रहेगा. इस योजना का मकसद सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री देना नहीं है. स्कूल ड्रॉपआउट छात्रा, पासआउट छात्र के अलावा अन्य डिग्रीधारी भी यहां से AI स्किल्स सीख सकता है. आईटीआई केंद्रों पर सभी के लिए ट्रेनिंग की सुविधा उपलब्ध होगी. हैंड्स-ऑन एआई ट्रेनिंग के जरिए छात्रों को रोजगार के लिए तैयार किया जाएगा.

क्विक और डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की सोच के साथ इस प्लान पर काम किया जा रहा है. यहां से ट्रेनिंग लेने के बाद छात्रों के पास कंपनियों से जुड़ने का मौका मिलेगा. तकनीकी और पर्सनैलिटी की ट्रेनिंग के साथ यहां के युवा एक अच्छी कंपनी से जुड़ सकते हैं.

