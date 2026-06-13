आज के तेजी से बदलते समय में छात्र केवल एक डिग्री के भरोसे अपने भविष्य को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं. रोजगार के बाजार में कंपटीशन इतनी बढ़ गई है कि ऐकडेमिक डिग्री के साथ डिजिटल स्क्रीन (Technical Skill) होना अनिवार्य हो गया है. यही कारण है कि छात्र अक्सर यह सवाल पूछते हैं कि क्या वे ग्रेजुएशन (BA) के साथ-साथ तकनीकी डिप्लोमा (ITI) भी कर सकते हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि ये संयोजन छात्र को नौकरी के बाजार में दूसरों से आगे खड़ा कर देता है.
क्या नियम एक साथ दो कोर्स करने की अनुमति देते हैं? हां, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने इस संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं. UGC की गाइडलाइंस के अनुसार, एक छात्र अब दो ऐकडेमिक कार्यक्रम एक साथ कर सकता है. हालांकि, इसके लिए कुछ शर्तें हैं. यदि दोनों कोर्स 'फुल टाइम' और नियमित उपस्थिति वाले हैं, तो उनके क्लास का समय एक-दूसरे से नहीं टकराना चाहिए. सबसे सरल तरीका ये है कि एक कोर्स को नियमित (Physical Mode) रखा जाए और दूसरे को ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग (ODL) के माध्यम से पूरा किया जाए. बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स एक स्नातक स्तर का कोर्स है, जो नई शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत 3 से 4 साल का हो सकता है. दूसरी ओर, ITI एक कौशल-आधारित तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम है. ITI कोर्स की अवधि ट्रेड के आधार पर अलग-अलग होती है, जो 6 महीने से लेकर 2 साल तक हो सकती है. उदाहरण के लिए, इलेक्ट्रिशियन और फिटर जैसे लोकप्रिय ट्रेड आमतौर पर 2 साल के होते हैं.
ITI में कई ऐसे ट्रेड हैं जिनकी उद्योगों में भारी मांग है. इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वेल्डर, टर्नर और कंप्यूटर ऑपरेटर (COPA) जैसे ट्रेड छात्रों के बीच बहुत लोकप्रिय हैं. इन कोर्स का मुख्य उद्देश्य छात्रों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (Practical Training) देना है ताकि वे सीधे उद्योगों में काम करने के योग्य बन सकें. कुछ विशेष कार्यक्रमों के तहत छात्र ITI करते हुए हिंदी और अंग्रेजी की परीक्षा देकर 12वीं (Intermediate) की समकक्षता भी प्राप्त कर सकते हैं.
BA और ITI को एक साथ करने का सबसे बड़ा लाभ सरकारी नौकरियों में मिलता है. कई भर्तियों में स्नातक डिग्री अनिवार्य होती है, जबकि तकनीकी पदों के लिए ITI की योग्यता मांगी जाती है. भारतीय रेलवे, रक्षा क्षेत्र, बिजली विभाग और सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs) में ITI पास छात्रों के लिए हजारों पद निकलते हैं. यदि आपके पास दोनों योग्यताएं हैं, तो आप प्रशासनिक और तकनीकी दोनों श्रेणियों की नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिससे सफलता की संभावना दोगुनी हो जाती है.
हालांकि नियमों ने इसे संभव बना दिया है, फिर भी छात्रों को सावधानी बरतनी चाहिए. किसी भी संस्थान में प्रवेश लेने से पहले विश्वविद्यालय और ITI केंद्र से लिखित रूप में नियमों की पुष्टि करना बेहतर रहता है. ये सुनिश्चित करें कि आप जिस ऑनलाइन या ODL संस्थान से BA कर रहे हैं, वह UGC से मान्यता प्राप्त हो. सही योजना और समय प्रबंधन के साथ, छात्र इन दोनों कोर्सों को सफलतापूर्वक पूरा कर अपने करियर की नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं.