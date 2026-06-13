क्या नियम एक साथ दो कोर्स करने की अनुमति देते हैं? हां, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने इस संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं. UGC की गाइडलाइंस के अनुसार, एक छात्र अब दो ऐकडेमिक कार्यक्रम एक साथ कर सकता है. हालांकि, इसके लिए कुछ शर्तें हैं. यदि दोनों कोर्स 'फुल टाइम' और नियमित उपस्थिति वाले हैं, तो उनके क्लास का समय एक-दूसरे से नहीं टकराना चाहिए. सबसे सरल तरीका ये है कि एक कोर्स को नियमित (Physical Mode) रखा जाए और दूसरे को ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग (ODL) के माध्यम से पूरा किया जाए. बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स एक स्नातक स्तर का कोर्स है, जो नई शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत 3 से 4 साल का हो सकता है. दूसरी ओर, ITI एक कौशल-आधारित तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम है. ITI कोर्स की अवधि ट्रेड के आधार पर अलग-अलग होती है, जो 6 महीने से लेकर 2 साल तक हो सकती है. उदाहरण के लिए, इलेक्ट्रिशियन और फिटर जैसे लोकप्रिय ट्रेड आमतौर पर 2 साल के होते हैं.