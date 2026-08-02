/अब ITI के साथ मिलेगी 10वीं और 12वीं की मान्यता! NIOS ने शुरू की नई योजना, जानिए पूरी पात्रता और नियम

आईटीआई (इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट) में प्रशिक्षण लेने वाले छात्रों और पासआउट्स के लिए बड़ी राहत की खबर है. शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (NIOS) और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग (DGT) ने मिलकर NIOS-DGT Integrated Academic Equivalency Certification शुरू किया है.
इस पहल के तहत पात्र ITI प्रशिक्षु और पासआउट अब अपनी व्यावसायिक ट्रेनिंग के साथ ही 10वीं या 12वीं के समकक्ष राष्ट्रीय स्तर पर मान्य प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकेंगे. इसके लिए उन्हें किसी अलग स्कूल में दाखिला लेने की आवश्यकता नहीं होगी.
यह योजना Craftsmen Training Scheme (CTS) के तहत पढ़ाई कर रहे पात्र ITI छात्रों के लिए शुरू की गई है. इसमें Transfer of Credit (ToC) प्रणाली लागू की गई है, जिसके तहत ITI में पढ़ाए जाने वाले ट्रेड विषयों को NIOS द्वारा मान्यता दी जाएगी. इससे छात्रों को 10वीं या 12वीं की समकक्ष योग्यता हासिल करने के लिए कम अतिरिक्त विषयों की पढ़ाई करनी होगी. यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के उस उद्देश्य को भी मजबूत करती है, जिसमें व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा को एक साथ जोड़ने पर जोर दिया गया है.
इस योजना में अतिरिक्त विषयों की संख्या ITI कोर्स की अवधि पर निर्भर करेगी. दो वर्षीय National Trade Certificate (NTC) कोर्स करने वाले छात्रों को अपने ट्रेड विषयों का क्रेडिट मिलेगा और उन्हें केवल एक अतिरिक्त भाषा विषय पढ़ना होगा. वहीं एक वर्षीय NTC कोर्स के छात्रों को ट्रेड विषयों के क्रेडिट के साथ दो अतिरिक्त विषय पढ़ने होंगे, जिनमें एक भाषा और एक शैक्षणिक विषय शामिल होगा. यह कार्यक्रम NIOS से मान्यता प्राप्त Special Accredited Institutions for Academic and Skill Development (SAIASD) के माध्यम से चयनित ITI संस्थानों में संचालित किया जाएगा.
इस नई व्यवस्था से ITI छात्रों को कई बड़े लाभ मिलेंगे. वे ITI की पढ़ाई के साथ-साथ 10वीं या 12वीं के समकक्ष प्रमाणपत्र भी प्राप्त कर सकेंगे. अलग से किसी स्कूल में पढ़ने की जरूरत नहीं होगी और ट्रेड विषयों का क्रेडिट मिलने से पढ़ाई का बोझ भी कम होगा. इसके अलावा छात्र आगे डिप्लोमा, ग्रेजुएशन और अन्य उच्च शिक्षा कार्यक्रमों में प्रवेश ले सकेंगे. जिन सरकारी नौकरियों में 10वीं या 12वीं की योग्यता अनिवार्य होती है, वहां आवेदन करने का अवसर भी मिलेगा. NIOS का ऑन-डिमांड एग्जाम सिस्टम छात्रों को परीक्षा देने में अधिक लचीलापन भी प्रदान करेगा.
इस इंटीग्रेटेड सर्टिफिकेशन का उद्देश्य केवल प्रमाणपत्र देना नहीं, बल्कि छात्रों के करियर के नए रास्ते खोलना है. अब ITI प्रशिक्षु कौशल आधारित प्रशिक्षण और औपचारिक शैक्षणिक योग्यता दोनों एक साथ हासिल कर सकेंगे. इससे उनकी रोजगार क्षमता (Employability) बढ़ेगी, उच्च शिक्षा में प्रवेश आसान होगा और सरकारी व निजी दोनों क्षेत्रों में नौकरी के अवसर भी बढ़ेंगे. सबसे बड़ी बात यह है कि छात्रों को अपनी स्किल ट्रेनिंग बीच में छोड़े बिना ही अकादमिक योग्यता प्राप्त करने का मौका मिलेगा.
विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल भारत में व्यावसायिक शिक्षा और मुख्यधारा की शिक्षा के बीच की दूरी कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. इससे ITI छात्रों को केवल तकनीकी कौशल ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त शैक्षणिक योग्यता भी मिलेगी. आने वाले समय में यह योजना लाखों युवाओं के लिए रोजगार, उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के नए अवसर खोल सकती है. यदि आप ITI कर रहे हैं या पासआउट हैं, तो यह योजना आपके करियर को नई दिशा देने का बेहतरीन अवसर साबित हो सकती है.