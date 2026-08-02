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अब ITI के साथ मिलेगी 10वीं और 12वीं की मान्यता! NIOS ने शुरू की नई योजना, जानिए पूरी पात्रता और नियम

ITI छात्रों और पासआउट्स के लिए बड़ी खुशखबरी. अब NIOS-DGT इंटीग्रेटेड एकेडमिक इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेशन के जरिए ITI करते हुए ही 10वीं या 12वीं के समकक्ष प्रमाणपत्र हासिल किया जा सकेगा. जानिए पात्रता, विषय, फायदे और पूरी प्रक्रिया.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 02, 2026, 12:45 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 12:45 PM IST
अब ITI के साथ मिलेगी 10वीं और 12वीं की मान्यता! NIOS ने शुरू की नई योजना, जानिए पूरी पात्रता और नियम

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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