/जिस IIT को सिर्फ दोस्तों की बातों में सुना, आज वहीं पढ़ेगा... 90% दिव्यांगता के बावजूद J Santhosh ने पूरा किया सपना

17 वर्षीय जे संथोष के लिए आईआईटी मद्रास कभी सिर्फ एक ऐसा संस्थान था, जिसके बारे में वह अपने दोस्तों से सुनते थे. पिछले साल उनके स्कूल ने आईआईटी मद्रास की यात्रा आयोजित की थी, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के कारण संथोष उस यात्रा में शामिल नहीं हो सके. जब उनके दोस्त लौटकर संस्थान के अनुभव सुनाने लगे, तो उनके मन में भी वहां पढ़ने का सपना पैदा हुआ.
संथोष जन्म से सेरेब्रल पाल्सी के साथ रह रहे हैं और उन्हें 90 प्रतिशत दिव्यांगता है. इन चुनौतियों के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और कक्षा 12 में स्कूल के टॉपर बने. इसके बाद उन्हें आईआईटी मद्रास के चार वर्षीय बीएस डेटा साइंस एंड एप्लीकेशंस कार्यक्रम के बारे में जानकारी मिली.
उन्होंने कार्यक्रम के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की और आईआईटी मद्रास की ‘आईआईटीएम फॉर ऑल’ पहल से जुड़े प्रेरक वीडियो के बारे में जाना. इसके बाद उन्होंने क्वालिफायर परीक्षा की तैयारी शुरू की. पहली कोशिश के बाद उन्होंने दोबारा परीक्षा दी और दूसरी कोशिश में सफलता हासिल कर ली.
संथोष के अनुसार, आईआईटी मद्रास के सोशल इनिशिएटिव्स एंड आउटरीच से जुड़े हरि कृष्णन का प्रेरक वीडियो उनके लिए महत्वपूर्ण रहा. इस वीडियो के जरिए उन्हें ‘आईआईटीएम फॉर ऑल’ पहल और उपलब्ध अवसरों के बारे में जानकारी मिली.
संथोष ने कहा कि आईआईटी मद्रास में जगह मिलने का एहसास उनके लिए बेहद भावुक करने वाला था. जिस संस्थान की यात्रा में वह कभी शामिल नहीं हो सके थे, अब वहीं से वह अपनी उच्च शिक्षा शुरू करने जा रहे हैं.
आईआईटी मद्रास में प्रवेश का रास्ता उनके लिए आसान नहीं था. आवेदन करते समय उन्हें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा. उस समय उनके परिवार की मदद करने वाली एक गैर-सरकारी संस्था ने उन्हें तमिलनाडु वॉलंटियर्स से जोड़ने में मदद की.
इसके बाद हरि कृष्णन ने संथोष के घर जाकर उनका मार्गदर्शन किया और आवेदन से जुड़ी समस्या को दूर करने में सहायता की. तमिलनाडु वॉलंटियर्स ने भी क्वालिफायर परीक्षा की तैयारी में उनका साथ दिया. इसी सहयोग के बाद संथोष ने दूसरी कोशिश में परीक्षा पास की.
संथोष के लिए डेटा साइंस कार्यक्रम सिर्फ एक डिग्री नहीं, बल्कि अपनी परिस्थितियों के अनुसार उच्च शिक्षा हासिल करने का अवसर भी है. कार्यक्रम की लचीली व्यवस्था उन्हें काफी हद तक घर से पढ़ाई करने की सुविधा दे सकती है.
संथोष ने बताया कि शुरुआत में उन्हें यह भी नहीं पता था कि अपनी दिव्यांगता के कारण वह कॉलेज की पढ़ाई कर पाएंगे या नहीं. अब वह इस अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं, अधिक से अधिक सीखना चाहते हैं और डिग्री के दौरान व्यावहारिक ज्ञान हासिल करना चाहते हैं.
‘आईआईटीएम फॉर ऑल’ पहल के माध्यम से शुरुआती चरण में संथोष को तमिलनाडु वॉलंटियर्स से व्यक्तिगत सहयोग मिलेगा. इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ा प्रशिक्षण भी शामिल है. संस्था उनके पहले वर्ष की पढ़ाई की फीस का खर्च भी उठाएगी.
यह पहल इस बात की ओर ध्यान दिलाती है कि उच्च शिक्षा में अवसर उपलब्ध कराने के साथ-साथ जरूरतमंद विद्यार्थियों को मार्गदर्शन और व्यावहारिक सहयोग देना भी महत्वपूर्ण है.
संथोष अपनी सफलता का सबसे बड़ा श्रेय अपने माता-पिता को देते हैं. उनकी मां ने उनकी देखभाल और शिक्षा में लगातार उनका साथ दिया. उनके पिता ऑटो चालक हैं और परिवार की जिम्मेदारियां संभालने के लिए मेहनत करते हैं.
संथोष का सपना सिर्फ अपनी पढ़ाई और करियर बनाने तक सीमित नहीं है. वह चाहते हैं कि भविष्य में अपने माता-पिता को बेहतर और सम्मानजनक जीवन दे सकें. उनके लिए आईआईटी मद्रास में प्रवेश परिवार के लंबे संघर्ष का भी परिणाम है.
संथोष आगे सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं. वह ऐसी नौकरी की उम्मीद करते हैं, जिसे जरूरत पड़ने पर घर से भी किया जा सके. उनका मानना है कि डेटा साइंस की डिग्री उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर हासिल करने में मदद कर सकती है.
हालांकि उनकी महत्वाकांक्षा स्नातक की डिग्री तक सीमित नहीं है. अवसर मिलने पर वह गेट परीक्षा पास करके मास्टर डिग्री करने की भी योजना रखते हैं. उनकी कहानी यह दिखाती है कि सही मार्गदर्शन, सहयोग और अवसर मिलने पर शारीरिक चुनौतियों के बावजूद विद्यार्थी उच्च शिक्षा के बड़े लक्ष्य हासिल कर सकते हैं.