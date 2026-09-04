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जिस IIT को सिर्फ दोस्तों की बातों में सुना, आज वहीं पढ़ेगा... 90% दिव्यांगता के बावजूद J Santhosh ने पूरा किया सपना

90% दिव्यांगता और जन्म से सेरेब्रल पाल्सी की चुनौती के बावजूद 17 वर्षीय जे संथोष ने IIT मद्रास के डेटा साइंस कार्यक्रम में दाखिला हासिल किया है. दूसरी कोशिश में क्वालिफायर परीक्षा पास कर उन्होंने अपना सपना पूरा किया.

Written ByShivam Tiwari
Published: Sep 04, 2026, 08:53 AM IST|Updated: Sep 04, 2026, 08:53 AM IST
जिस IIT को सिर्फ दोस्तों की बातों में सुना, आज वहीं पढ़ेगा... 90% दिव्यांगता के बावजूद J Santhosh ने पूरा किया सपना

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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