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किसने की थी लाइफ जैकेट की खोज? जबलपुर हादसे के बाद चर्चा में आया 170 साल 'पुराना इतिहास'; जानें कब काम करना बंद कर देती है ये जैकेट

Life Jacket History: जबलपुर के बरगी डैम में हुए क्रूज हादसे के बाद लाइफ जैकेट की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं. लाइफजैकेट की खोज 1850 में कैप्टन जॉन रॉस वार्ड ने की थी, लेकिन ये तभी सुरक्षित है जब इसका मटेरियल सही हो और इसे सही तरीके से पहना जाए. आज हम इसके बारे में पूरे डिटेल से जानेंगे.

Written By  harsh singh|Last Updated: May 02, 2026, 07:31 AM IST
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किसने की थी लाइफ जैकेट की खोज? जबलपुर हादसे के बाद चर्चा में आया 170 साल 'पुराना इतिहास'; जानें कब काम करना बंद कर देती है ये जैकेट

Life Jacket History: जबलपुर में गुरुवार को एक बड़ा हादसा हुआ. अचानक तेज आंधी और तूफान के कारण नर्मदा के बरगी डैम में चल रहा एक क्रूज डूब गया. उस समय उसमें करीब 31 लोग सवार थे. इस हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है. कई लोगों को बचा लिया गया है. लेकिन कुछ लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं. इस घटना ने लोगों को झकझोर दिया है.

हादसे के बाद अब सबसे ज्यादा चर्चा लाइफ जैकेट को लेकर हो रही है. लोग जानना चाहते हैं कि क्या लाइफ जैकेट हर बार जान बचा सकती है. पानी में यात्रा करते समय इसे सबसे जरूरी सुरक्षा साधन माना जाता है. लेकिन इसे सही तरीके से पहनना और इसकी सीमाओं को समझना भी जरूरी होता है. तभी ये मुश्किल समय में सही तरह से काम कर पाती है. आज हम लाइफजैकेट के पूरे इतिहास के बारे में डिटेल से जानेंगे.

कैसे हुई थी लाइफजैकेट की शुरूआत?

लाइफ जैकेट का इतिहास करीब 1850 के दशक से शुरू होता है. उस समय लोहे के जहाज बनने लगे थे. पानी में सुरक्षा की जरूरत भी बढ़ गई थी. शुरुआती लाइफजैकेट कॉर्क यानी हल्की लकड़ी जैसे पदार्थ से बनाई जाती थीं. माना जाता है कि कैप्टन जॉन रॉस वार्ड ने पहली पहचान पाने वाली लाइफजैकेट बनाई थी. इसमें कॉर्क के टुकड़ों को जैकेट या बनियान में सिल दिया जाता था. कॉर्क हल्का होता है. इसलिए ये शरीर को पानी में तैरने में मदद करता था.

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हालांकि ये शुरुआती लाइफ जैकेट ज्यादा आरामदायक नहीं थीं. कॉर्क सख्त होता था. इसलिए इन्हें पहनना और लंबे समय तक इस्तेमाल करना मुश्किल होता था. फिर भी उस समय के हिसाब से ये एक बड़ा आविष्कार था. इससे पानी में डूबने का खतरा काफी हद तक कम हुआ. धीरे-धीरे लोग इसे अपनाने लगे. और जहाजों पर इसे जरूरी सुरक्षा उपकरण के रूप में रखा जाने लगा.

1900 के शुरुआती सालों में इसमें बड़ा बदलाव आया. कॉर्क की जगह कपोक नाम का प्राकृतिक रेशा इस्तेमाल होने लगा. ये कपोक पेड़ के बीजों से मिलता है. ये हल्का भी होता है और ज्यादा लचीला भी, इसलिए इसे पहनना आसान हो गया. कपोक को वाटरप्रूफ कपड़े में बंद किया जाता था, ताकि पानी अंदर न जाए. इससे लाइफजैकेट ज्यादा प्रभावी और आरामदायक बन गई.

बाद में इसमें कई सुधार किए गए. धीरे-धीरे इसमें हल्के और मजबूत मटेरियल का इस्तेमाल शुरू हुआ. आज की लाइफजैकेट ऐसे डिजाइन की जाती है. जिससे पहनने वाला पानी में आसानी से तैर सके. और उसका सिर पानी के ऊपर बना रहे.

कब काम करना बंद कर देती है ये जैकेट?

लाइफ जैकेट का काम शरीर को तैरने में मदद देना होता है. इसमें खास तरह की फोम या हवा भरी परत होती है. जो शरीर को ऊपर की तरफ धकेलती है. लेकिन ये तभी ठीक से काम करती है. जब इसे सही तरीके से पहना जाए. अगर स्ट्रैप ठीक से बंद नहीं हैं, या साइज सही नहीं है. तो इसका असर कम हो सकता है. कई लोग इसे ढंग से पहनते नहीं हैं. जो हादसे के समय खतरनाक साबित हो सकता है.

एक जरूरी बात ये भी है कि लाइफ जैकेट हमेशा काम नहीं करती है. अगर जैकेट पुरानी हो गई है, या उसमें इस्तेमाल मटेरियल खराब हो चुका है. तो उसकी फ्लोटिंग क्षमता घट जाती है. तेज धार, भारी लहर या लंबे समय तक पानी में रहने की स्थिति में भी इसकी क्षमता कम पड़ सकती है. इसके अलावा अगर व्यक्ति बेहोश हो जाए, या जैकेट सही तरह फिट न हो तो खतरा बढ़ जाता है. इसलिए समय-समय पर इसकी जांच जरूरी होती है.

जबलपुर क्रूज हादसे जैसी घटनाएं हमें यही सिखाती हैं, कि सिर्फ लाइफजैकेट होना ही काफी नहीं है. उसका सही इस्तेमाल भी उतना ही जरूरी है. साथ ही नाव या क्रूज पर सुरक्षा नियमों का पालन होना चाहिए. यात्रियों को पहले से जानकारी दी जानी चाहिए कि आपात स्थिति में क्या करना है. छोटी सी लापरवाही भी बड़ी दुर्घटना बन सकती है. इसलिए सतर्क रहना और सुरक्षा नियमों का पालन करना ही सबसे बड़ा बचाव है.

ये भी पढ़ें: महाराष्ट्र 12वीं रिजल्ट आज होगा जारी, स्टूडेंट्स तैयार रखें ये चीजें, स्कोरकार्ड डाउनलोड से लेकर जानें जरूरी बातें

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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