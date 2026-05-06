JAC 12th Result OUT: झारखंड बोर्ड 12वीं के रिजल्ट जारी; 96.68% छात्राएं, 95.34% छात्र पास, jacresults.com पर ऐसे करें चेक

JAC 12th Result OUT: झारखंड बोर्ड 12वीं के छात्रों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है. कई दिनों से रिजल्ट का इंतजार कर रहे लाखों स्टूडेंट्स के चेहरे पर अब खुशी देखने को मिल रही है. Jharkhand Academic Council यानी JAC ने 12वीं आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम का रिजल्ट एक साथ जारी कर दिया है. इस साल करीब 3 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी और अब छात्र घर बैठे अपना स्कोर ऑनलाइन देख सकते हैं. रिजल्ट जारी होते ही वेबसाइट्स पर ट्रैफिक बढ़ गया है. ऐसे में छात्रों के लिए जरूरी है कि वे सही वेबसाइट, सही प्रक्रिया और आगे के विकल्पों को अच्छे से समझ लें.

रिजल्ट कहां और कैसे देखें?

झारखंड एकेडमी काउंसलिंग ने 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है. छात्र अपना रिजल्ट jacresults.com और jac.jharkhand.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं. इसके अलावा DigiLocker और UMANG ऐप पर भी मार्कशीट देखी जा सकती है. रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को रोल नंबर, रोल कोड और रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना होगा. सबमिट करते ही स्क्रीन पर पूरा रिजल्ट दिखाई देगा. छात्र भविष्य के लिए अपनी मार्कशीट डाउनलोड करके उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं.

कौन बने इस साल के टॉपर?

इस साल JAC 12वीं आर्ट्स स्ट्रीम में छोटी कुमारी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 478 अंक हासिल कर टॉप किया है. दूसरे स्थान पर अंकित कुमार रहे, जिन्होंने 474 अंक हासिल किए. वहीं तीसरे स्थान पर अंशु कुमारी ने 473 अंक के साथ जगह बनाई. बोर्ड ने साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों स्ट्रीम का रिजल्ट एक साथ जारी किया है. परीक्षा का आयोजन 3 फरवरी से 24 फरवरी 2026 के बीच हुआ था. परीक्षा खत्म होने के बाद छात्र बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, जो अब खत्म हो चुका है.

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पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए?

JAC बोर्ड के नियमों के अनुसार 12वीं परीक्षा में पास होने के लिए छात्रों को कम से कम 33 प्रतिशत अंक लाना जरूरी है. जिन छात्रों के अंक इससे कम आए हैं, उन्हें कंपार्टमेंट या सप्लीमेंट्री परीक्षा का मौका मिलेगा. अगर कोई छात्र एक या दो विषयों में फेल होता है, तो वह सप्लीमेंट्री परीक्षा देकर अपना साल बचा सकता है. वहीं नंबर कम आने पर पुनर्मूल्यांकन का विकल्प भी खुला है. अगर स्कोरकार्ड में नाम, जन्मतिथि या अंक में कोई गलती दिखाई देती है, तो छात्र तुरंत अपने स्कूल और बोर्ड कार्यालय से संपर्क करके सुधार करवा सकते हैं.

मार्कशीट में क्या जरूर चेक करें?

रिजल्ट देखने के बाद छात्रों को अपनी मार्कशीट में सभी जरूरी जानकारी ध्यान से जांचनी चाहिए. इसमें छात्र का नाम, पिता और मां का नाम, स्कूल का नाम, रोल नंबर, रोल कोड, स्ट्रीम, विषयवार थ्योरी और प्रैक्टिकल मार्क्स और कुल अंक शामिल होते हैं. अगर किसी भी जानकारी में गलती दिखाई देती है, तो उसे तुरंत ठीक करवाना जरूरी है. सही दस्तावेज जैसे एडमिट कार्ड, स्कूल रिकॉर्ड और पहचान पत्र की मदद से सुधार कराया जा सकता है. इसलिए रिजल्ट देखने के बाद जल्दबाजी में लॉगआउट करने से पहले पूरी डिटेल जरूर जांच लें.