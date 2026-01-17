Advertisement
JAC Class 10th Admit Card 2026: झारखंड बोर्ड ने जारी किए मैट्रिक परीक्षा के एडमिट कार्ड, jac.jharkhand.gov.in से करें डाउनलोड

JAC Class 10th Admit Card 2026: झारखंड बोर्ड ने जारी किए मैट्रिक परीक्षा के एडमिट कार्ड, jac.jharkhand.gov.in से करें डाउनलोड

JAC Class 10th Admit Card 2026 OUT: झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट jac.jharkhand.gov.in पर कक्षा 10वीं की परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिया है.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Jan 17, 2026, 07:58 PM IST
JAC Class 10th Admit Card 2026: झारखंड बोर्ड ने जारी किए मैट्रिक परीक्षा के एडमिट कार्ड, jac.jharkhand.gov.in से करें डाउनलोड

JAC Class 10th Admit Card 2026 Released: झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC), रांची ने आज, 17 जनवरी, 2026 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट jac.jharkhand.gov.in पर मैट्रिक परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. ऐसे में जिन छात्रों ने इस परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था और प्रवेश पत्र जारी होने का इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार अब खत्म हो गया है. स्कूल ऑथोरिटीज अब जेएसी के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर छात्रों के हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. हालांकि, स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए अधिकारियों को वेबसाइट पर स्कूल आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा. 

जानकारी के लिए बता दें, छात्रों के एडमिट कार्ड पर स्कूल की मुहर के साथ प्रिंसिपल का सिग्नेचर अनिवार्य है. इसलिए स्कूल अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के बाद उसपर स्कूल की मुहर और प्रिंसिपल का सिग्रनेचर होने के बाद ही उसे स्टूडेंट्स में वितरित करें.

इस दिन होगी परीक्षा 
जेएसी की ओर से कक्षा 10 की परीक्षा 3 फरवरी, 2026 से 17 फरवरी, 2026 तक निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी. वहीं, परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा के दिन केंद्र पर समय से पहुंचने के साथ अपना एडमिट कार्ड ले जाना न भूलें, क्योंकि बिना हॉल टिकट के स्टूडेंट्स को परीक्षा केंद्र के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. 

ये भी पढ़ें: JEE Main 2026 एडमिट कार्ड जारी, सेशन-1 परीक्षा के लिए jeemain.nta.nic.in से डाउनलोड करें हॉल टिकट

ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड-
जेएसी कक्षा 10वीं एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jac.jharkhand.gov.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद 'SECONDARY EXAMS' सेक्शन पर क्लिक करें.

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां 'PORTAL FOR CLASS 10 (SECONDARY EXAMINATION) 2026' पर क्लिक करें. 

  • फिर एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें. 

  • एडमिट कार्ड आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा. 

  • एडमिट कार्ड को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें.

  • भविष्य के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लें.

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

JAC Class 10th Admit Card 2026 डाउनलोड डायरेक्ट लिंक

ये भी पढ़ें: CBSE Admit Card 2026 OUT: 10वीं और 12वीं के प्राइवेट छात्रों के लिए एडमिट कार्ड जारी, cbse.nic.in से करें डाउनलोड

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

JAC Class 10th Admit Card 2026

