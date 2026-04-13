Jallianwala Bagh Massacre: गोलियों की गूंज और आजादी की पुकार, खामोश चीखों की कहानी; जलियांवाला बाग का अनसुना रहस्य!

Jallianwala Bagh Massacre: 1919 में 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ, जब ब्रिटिश शासन ने एक साथ सैकड़ों लोगों को मार गिराया. रोलेट एक्ट के विरोध के बीच घटित इस घटना ने देश भर में आक्रोश भड़काया और आजादी दिलाने के आंदोलन को नई दिशा दी.
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Jallianwala Bagh Massacre: 13 अप्रैल 1919... एक ऐसा काला दिन जहां कई लोगों का विश्वास एक साथ टूटा था. सैकड़ों लोग एक जगह पर इकट्ठा हुए और वो दिन इतिहास के पन्नों में काली स्याही से दर्ज हो गया. चारों तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें, कोई मां पुकारता तो कोई अपने जीवन साथी को याद करता, किसी को अपने बच्चे की तलाश रहती, लेकिन उन सब की आवाज को गोलियों की गूंज से दबा दिया गया था. एक बाग उस दिन खूनम खून हो गया. जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब में घटित हुआ. अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन जब हवा में खुशियों की नहीं, बल्कि गोलियों की गूंज थी. आज भी खामोश चीखों की कहानी जलियांवाला बाग की मिट्टी में दबी हुई है.
जलियांवाला बाग हत्याकांड कोई कहानी नहीं है बल्कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ एक ऐसा दिन है जो अंग्रेजी हुकूमत की खौफनाक हरकत को दर्शाता है. कैसे कोई इतना बेरहम हो सकता है जो महिलाओं, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक की जान एक साथ गोलियों की बौछार से ले सकता है. ये कभी भूलाया नहीं जा सकता है और उन बेरहमों को भूला जा सकता है. इतिहास के पन्नों में जलियांवाला बाग हत्याकांड खून और काली स्याही से दर्ज है.
भारत पर जब ब्रिटिश राज था तब पहला विश्व युद्ध हुआ था. करीब 13 लाख भारतीय सैनिकों ने युद्ध में हिस्सा लिया और ब्रिटिश सत्ता के लिए अपना खून पसीना बहाया और इस युद्ध में करीब 43000 जवान शहीद हुए थे. इसके बाद भारतीयों ने उम्मीद जताई कि शायद भारत को अब अंग्रेजों से आजादी मिलेगी लेकिन जुल्म बढ़ता रहा और उम्मीदों पर पानी बिखर गया.
ब्रिटिश सरकार का जुल्म कम नहीं हो रहा था और वो एक के बाद एक नए कानून लाकर भारतीयों को तंग कर रहे थे. लोगों के गुस्से को और ज्यादा बढ़ाने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने रॉलेट एक्ट ने किया. आजादी के आंदोलन और क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश सरकार ने करने के लिए जस्टिस रॉलेट की अध्यक्षता में कमेटी के साथ मिलकर रॉलेट एक्ट बनाया. कानून बनने के बाद 6 फरवरी और 18 मार्च 1919 के बीच कई भारतीय सदस्यों ने विरोध किया. हालांकि, फिर भी रॉलेट एक्ट का कानून इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पास करा दिया गया.
दरअसल, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1918 में तैयार किया गया रॉलेट एक्ट, एक ऐसा कानून था जिसके तहत अगर कोई आंदोलन करेगा तो वो देशद्रोह माना जाएगा. इस कानून के कारण बिना वारंट के ही गिरफ्तारी की जा सकती थी और 2 साल तक जेल में रखा जा सकता था. इस कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल और पंजाब जैसे राज्य से लोग अंग्रेजों के खिलाफ खुलकर सामने आए. इस कानून का पंजाब में जबरदस्त विरोध हुआ और उस वजह से 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में Reginald Dyer के आदेश के बाद लगभग 10 मिनट तक लगातार गोलियां चलाई गई. बाग से निकलने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया था और उसमें फंसे सभी लोगों पर फायरिंग की गई थी.
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