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JMI Admission 2026: कहीं छूट न जाए जामिया में दाखिले का मौका! आवेदन की बढ़ी तारीख; जानें क्या है नई डेडलाइन

JMI Admission 2026: जामिया मिलिया इस्लामिया ने सत्र 2026-27 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 25 मार्च से बढ़ाकर 2 अप्रैल 2026 कर दी है. इसके साथ ही विश्वविद्यालय ने यूजी, पीजी और प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को फॉर्म सुधारने का मौका देने का भी ऐलान किया है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Mar 27, 2026, 08:27 AM IST
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JMI Admission 2026: कहीं छूट न जाए जामिया में दाखिले का मौका! आवेदन की बढ़ी तारीख; जानें क्या है नई डेडलाइन

JMI Admission 2026: जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ाई करने का सपना देख रहे छात्रों के लिए अच्छी खबर आई है. विश्वविद्यालय ने एडमिशन 2026-27 के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी है. अब छात्र पहले से ज्यादा समय लेकर अपना फॉर्म भर सकते हैं. यह फैसला उन छात्रों को ध्यान में रखकर लिया गया है, जो किसी कारण से समय पर आवेदन नहीं कर पाए थे. ऐसे में अब सभी इच्छुक उम्मीदवारों को एक और मौका मिल गया है.

नई तारीख के मुताबिक, पहले आवेदन की आखिरी तारीख 25 मार्च 2026 थी. अब इसे बढ़ाकर 2 अप्रैल 2026 कर दिया गया है. आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद छात्रों को अपने फॉर्म में सुधार करने का भी मौका मिलेगा. इसके लिए दो से तीन दिन का समय दिया जाएगा. इसके बाद प्रवेश परीक्षा का आयोजन अप्रैल के आखिरी सप्ताह या मई 2026 में होने की संभावना है. इसलिए छात्रों को समय रहते अपनी तैयारी भी पूरी करनी चाहिए.

कौन-कौन से कोर्स हैं मौजूद?

जामिया में अलग-अलग कोर्स के लिए आवेदन किया जा सकता है. अंडरग्रेजुएट कोर्स में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक और बीआर्क जैसे ऑप्शन उपलब्ध हैं. वहीं पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पर एमए, एमएससी, एमकॉम और एमबीए जैसे कोर्स शामिल हैं. इसके अलावा पत्रकारिता, मास कम्युनिकेशन, विदेशी भाषाएं और तकनीकी डिप्लोमा जैसे प्रोफेशनल कोर्स भी उपलब्ध हैं. छात्र अपनी रुचि के मुताबिक किसी भी कोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं.

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कैसे करें आवेदन?

आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है, ताकि छात्रों को आसानी हो. इसके लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. वहां एडमिशन 2026-27 के लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद नया रजिस्ट्रेशन करके यूजर आईडी और पासवर्ड बनाएं. फिर लॉग इन करके अपनी पढ़ाई और व्यक्तिगत जानकारी भरें. फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें. अंत में आवेदन शुल्क जमा करके फॉर्म का प्रिंट निकाल लें.

अंतिम तारीख का इंतजार न करें छात्र

छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार न करें. आखिरी समय में वेबसाइट पर ज्यादा भीड़ हो सकती है, जिससे परेशानी हो सकती है. फॉर्म भरते समय अपना मोबाइल नंबर और ईमेल सही जरूर डालें. आगे की सारी जानकारी इसी के माध्यम से दी जाएगी. सही समय पर आवेदन और अच्छी तैयारी से ही एडमिशन का सपना पूरा किया जा सकता है.

ये भी पढ़ें- BSEB 10th Board Result 2026: बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट कब होगा @biharboardonline.bihar.gov.in पर घोषित?

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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