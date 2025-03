इस राज्य में नहीं होगा जामिया मिल्लिया इस्लामिया का एंट्रेंस एग्जाम! लिस्ट से बाहर हुआ 'तिरुवनंतपुरम', शशि थरूर ने उठाए सवाल

Jamia Millia Islamia Entrance Exam 2025: देश की राजधानी दिल्ली में स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया (Jamia Millia Islamia News) यूनिवर्सिटी ने एक बड़ा फैसला लिया है. विश्वविद्यालय ने अपने प्रवेश परीक्षा केंद्रों की सूची से केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम को हटा दिया है. तिरुवनंतपुरम दक्षिण भारत में विश्वविद्यालय का अकेला प्रवेश परीक्षा केंद्र हुआ करता था. साल 2024 में इस केंद्र पर कम से कम 550 छात्रों ने परीक्षा दी थी.

जामिया के इस फैसले पर राजनीति गरमाई गई है. केरल की तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से सांसद और कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर ने सवाल किया कि क्या जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने अब दक्षिण भारतीय छात्रों को नजरअंदाज करने का फैसला कर लिया है. क्या जामिया ने तय कर लिया है कि वह दक्षिण भारतीय छात्रों को नहीं चाहता?

WATCH | Panji, Goa | Congress MP Shashi Tharoor says, "I am disappointed by the decision of Jamia Millia Islamia (JMI) to cancel the only examination centre they have in the South, which happens to be in Thiruvananthapuram. It makes absolutely no sense. No explanation has been… pic.twitter.com/f67oinzxHb

— ANI (ANI) March 7, 2025