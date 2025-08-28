JK School Closed: जम्मू-कश्मीर में स्कूलों की छुट्टी बढ़ी, कुदरत के कहर के चलते आया नया आदेश

Jammu and Kashmir School Closed: जम्मू और कश्मीर में कुदरत ने रौद्र रूप दिखाया है. भारी बारिश और बादल फटने के कारण हर जगह तबाही का मंजर है. चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है. कईयों के आशियाने उजड़ गए हैं, तो बहुत अपनी जान से हाथ खो चुके हैं. इसी हालात को देखते हुए सरकार ने जम्मू और कश्मीर के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को 30 अगस्त, 2025 तक बंद रखने का फैसला लिया है.

लैंडस्लाइड का खतरा

जम्मू और कश्मीर के अलग-अलग जगहों पर लगातार भारी बारिश हो रही है, जिस कारण आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. हर जगह पानी भरा हुआ है. बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में बाढ़ का पानी स्कूल परिसर तक पहुंच गया है. स्कूल परिसर में भीषण जलभराव और कचरा जमा होना के कारण, वहां बच्चों की पढ़ाई संभव नहीं है. वहीं, लगातार हो रही बारिश के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में लैंडस्लाइड और पत्थरों के गिरने का खतरा बढ़ गया है, जिससे छात्रों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा हो सकता है. इसलिए सरकार ने अभी सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को स्थिति सामान्य होने यानी 30 अगस्त तक बंद करने का निर्णय लिया है.

ऑनलाइन क्लास

जम्मू-कश्मीर के स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सभी संस्थानों को सलाह दी है कि जब तक स्थिति नॉर्मल नहीं हो जाती है, वे ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने की व्यवस्था पर आकलन करें, जहां भी उपयुक्त बुनियादी ढांचा और इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध हो, वहां खासकर कक्षा 9वीं से 12वीं छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था करें. इसी के साथ सभी छात्रों और उनके माता-पिता को सलाह दी गई है कि वे स्कूल खुलने से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए ऑफिशियल साइट और चैनलों से जुड़े रहें.

वहीं, सभी स्कूल अथॉरिटी को पुनः स्कूल खोलने से पहले परिसरों की पूरी तरह से सफाई, स्वच्छता और सुरक्षा निरीक्षण सुनिश्चित करना होगा. इसी के साथ स्कूल खोलने से पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्थानीय प्रशासन से कंसल्ट करेंगे.

