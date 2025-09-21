JKBOSE: जम्मू-कश्मीर कक्षा 10वीं और 11वीं परीक्षा की आ गई नई डेट, यहां चेक करें टाइम टेबल

JKBOSE: जम्मू-कश्मीर बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 11वीं की स्थगित परीक्षाओं का रिवाइज्ड शेड्यूल जारी कर दिया है. खबर में चेक करें परीक्षा अब कब होगी.
Trending Photos
JKBOSE 10th and 11th Bi-Annual Exams 2025: जम्मू-कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (JKBOSE) ने कक्षा 10वीं और 11वीं (Annual/Partial) 2025 की स्थगित परीक्षाओं के लिए रिवाइज्ड शेड्यूल जारी कर दिया है. परीक्षा की डेट बेहद नजदीक है. ऐसे में छात्र नई तारीखों को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करें.
ये रहा शेड्यूल
हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन पार्ट-1 कक्षा 11वीं की फिजिक्स, होम साइंस (ऑप्शनल), इतिहास, पब्लिक एडमिस्ट्रेशन, रिसोर्स मैनेजमेंट, बिजनेस मैथ्स की परीक्षा 25 सितंबर 2025 को होगी. वहीं, सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन कक्षा-10वीं की अंग्रेजी की परीक्षा 26 सितंबर 2025 को आजोजित की जाएगी.
स्टूडेंट्स के साथ-साथ अब टीचर को भी नहीं मिलेगी मोबाइल क्लास में ले जाने अनुमति! इस राज्य में सरकार ने लगाई ने रोक
क्यों कैंसिल हुए थे एग्जाम?
दरअसल, ये परीक्षाएं कुछ क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था की स्थिति के कारण स्थगित की गई थीं. ऐसे में सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो रिवाइज्ड शेड्यूल ध्यान से नोट कर लें और समय पर परीक्षा देने के लिए पहुंचे. परीक्षा की टाइमिंग और सेंटर में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जो पहले से समय तय है. वो ही अभी भी मान्य रहेगा. हालांकि, सभी छात्र परीक्षा को लेकर अपने स्कूल से सारी जानकारी जरूर लें. ताकि एग्जाम के दिन कोई परेशानी आपको ना हो.
ICAI CA Exam 2025: काठमांडू में कैंसिल हुए एग्जाम का रिवाइज्ड शेड्यूल जारी, 5 अक्टूबर से शुरू ही रही परीक्षा, चेक करें पूरी डेटशीट
ये भी पढ़ें
जानकारी के लिए बता दें, अगर रिवाइज्ड शेड्यूल से संबंधी किसी भी तरह के प्रश्न आपको पूछने हैं तो छाक्ष जेकेबोस (JKBOSE) की ऑफिशियल वेबसाइट या क्षेत्रीय परीक्षा कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं. साथ ही समय-समय लेटेस्ट अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें.