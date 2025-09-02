Jammu School Closed Today: भारी बारिश का रेड अलर्ट! स्कूल हुए बंद, जानें आज कहां-कहां स्कूलों में छुट्टी
Jammu School Closed Today: भारी बारिश का रेड अलर्ट! स्कूल हुए बंद, जानें आज कहां-कहां स्कूलों में छुट्टी

Jammu School Closed Today: देश में कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ ने हाहाकार मचाया है, जिसे देखते हुए कुछ राज्यों में आज भी स्कूलों को बंद करने की घोषणा की गई है.जानें आज कहां स्कूल बंद है? 

 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Sep 02, 2025, 07:41 AM IST
Jammu School Closed Today: भारी बारिश का रेड अलर्ट! स्कूल हुए बंद, जानें आज कहां-कहां स्कूलों में छुट्टी

School Closed Today: जम्मू-कश्मीर से लेकर पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तक ..लोग कुदरत की मार झेल रहे हैं. वहीं मौसम विभाग ने देश के तमाम जिलों में भारी बारिश को लेकर रेड और ऑरेंड अलर्ट जारी किया है. ऐसे में विभाग की चेतावनी को देखते हुए राज्य सरकारों ने जिले के कई शहरों में स्कूलों और कॉलेज को बंद करने के आदेश भी जारी किए हैं. खबर में जानें आज यानी 2 सितंबर को कहां-कहां स्कूल बंद हैं.    

जम्मू में स्कूल बंद 
मौसम विभाग के अलर्ट और पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश और भूस्खलन को देखते हुए जम्मू के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल को 2 सितंबर को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं. ऐसे में ऑनलाइन कक्षाएं चलाई जा सकती हैं. 

पंजाब में स्कूल कब तक बंद है?
पंजाब में भी बाढ़ और बारिश ने लोगों का जीवन अस्त-वयस्थ कर दिया है. हालात ऐसे हैं कि जिस ओर देखें उस तरफ घूटने तक पानी भरा हुआ है. ऐसे में पंजाब में मौजूदा बाढ़ की स्थिति को देखते हुए राज्य के सभी सरकारी, प्राइवेट स्कूलों को 3 सितंबर तक बंद करने के आदेश दिए गए हैं.  पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि यह निर्णय मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के बाद लिया गया है, जिसमें इस चुनौतीपूर्ण समय में छात्रों की सुरक्षा और कल्याण को प्राथमिकता दी गई है.

इन स्टूडेंट्स को कॉलेज की पढ़ाई के लिए मिलेंगे पैसे! लास्ट डेट से पहले कर लें अप्लाई

हिमाचल में आज स्कूल बंद 
हिमाचल प्रदेश में भी बारिश, बाढ़ और जगह-जगह पर हो रही लैंडस्लाइड ने तबाही मचा रखा है. राज्य में सैंकड़ों से अधिक मौत हो चुकी है. वहीं, मौसम विभाग ने राज्य के 6 जिलों में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग की ओर से मिल रही बारिश की चेतावनी को देखते हुए प्रदेश के 9 जिलों में आज स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं. 

गुरुग्राम में क्या आज स्कूल बंद है?
गुरुग्राम में सोमवार को लगातार हो रही बारिश के कारण शहर में हर तरफ पानी भर गया. यहां तक की सड़कों पर घंटों-घंटों तक लोग जाम में फंसे रहे. ऐसे में मौसम को देखते हुए जिला प्रशासन ने शहर के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 2 सितंबर को छुट्टी घोषित कर दी गई है. स्कूलों को ऑनलाइन क्लास लेने को कहा गया है. इसके साथ ही कंपनियों से कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देने को कहा गया है.

