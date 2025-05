School Closed: भारत-पाक में बढ़ते तनाव को लेकर इन राज्यों में बंद हुए स्कूल-कॉलेज, 11 मई तक छुट्टी

School Closed: भारत-पाकिस्तान के बीच लगातार बढ़ते तनाव को देखते हुए देश के कई सीमा लगते राज्यों में स्कूलों को बंद कर दिया है. सीमावर्ती इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है.

पंजाब में स्कूल बंद

बता दें, पंजाब और कश्मीर के सीमावर्ती जिलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है. कश्मीर में जहां 9 और 10 मई को छुट्टी रखी गई है, वहीं पंजाब में अगले आदेश तक के लिए अवकाश का नोटिफिकेशन जारी किया गया है. पंजाब सरकार ने छह सीमावर्ती जिलों - फिरोजपुर, पठानकोट, फाजिल्का, अमृतसर, गुरदासपुर और तरनतारन में सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया है.

राजस्थान में भी कई जिलों में स्कूल बंद

इसके अलावा राजस्थान में एहतियात के तौर पर चार सीमावर्ती जिलों- श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर में सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद कर दिए गए हैं.

Rajasthan | In view of the current situation, Jodhpur administration announces a holiday in all private and government schools and Anganwadis from today till further orders: District Collector Gaurav Agarwal pic.twitter.com/7gVLfVhA7c

जम्मू-कश्मीर

वहीं, कश्मीर के भी बारामूला, कुपवाड़ा, सब-डिवीजन (गुरेज़) के सभी सरकारी और निजी स्कूल और श्रीनगर के आसपास के स्कूल एहतियाती उपायों के तौर पर 9 और 10 मई 2025 तक बंद किया गया है.

In view of the prevailing situation, all schools, colleges & educational institutions (private as well as Government) in the districts of Jammu, Samba, Kathua, Rajouri and Poonch shall remain closed tomorrow, on 9th May as well: Divisional Commissioner Jammu pic.twitter.com/oyGbJhrmGV

— ANI (ANI) May 8, 2025