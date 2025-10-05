Jammu School Closed: मौसम के अचानक बदले तेवर, जम्मू में अगले 2 दिन बंद रहेंगे स्कूल, IMD का अलर्ट जारी

Jammu School Closed: जम्मू-कश्मीर के मौसम में अचानक बदलाव देखा गया है. आईएमडी ने 5 से 7 अक्टूबर, 2025 तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश के साथ बर्फबारी होने का अलर्ट जारी किया है. इसी कारण जम्मू के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को 6 से 7 अक्टूबर तक बंद कर दिया गया है.
Jammu School Closed: जम्मू कश्मीर के मौसम में एक बार फिर बदलाव दर्ज किया जा रहा है. मौसम के अचानक बदलते चाल को देखते हुए मौसम विभाग ने कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है. आईएसडी ने राज्य के कुछ जिलों में मध्यम से तेज स्तर की बारिश होने की संभावना जताई है. मौसम की इसी खराब स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने छात्र और शिक्षकों के सुरक्षा को देखते हुए अगले 2 दिनों तक सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है.
IMD अलर्ट जारी
मौसम विभाग ने 5 से 7 अक्टूबर, 2025 तक राज्य के ज्यादातर इलाकों में रुक-रुककर हल्के से मध्यम स्तर की बारिश और मेघ गर्जन का अलर्ट जारी किया है. वहीं, मैदानी और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने की संभावना को भी जताया गया है. इस वजह से सोमवार और मंगलवार यानी 6 और 7 अक्टूबर, 2025 को सभी नीजि और सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया है.
बर्फबारी की संभावना
मौसम वैज्ञानिकों ने अलर्ट जारी करते हुए कहा दक्षिण कश्मीर के ऊपरी इलाकों में 6 इंच से लेकर 1.5 फीट तक बर्फबारी हो सकती है. वहीं, उत्तरी कश्मीर के ऊपरी इलाकों में लगभग एक फीट बर्फबारी होने की संभावना है. इसी के साथ विभाग ने किसानों के लिए भी सख्त निर्देश जारी किए है कि अगले 2 दिनों तक किसान फसलों की कटाई और अन्य कृषि कार्यों को न करें. लोग घर में रहने की ही कोशिश करें.
भूस्खलन की संभावना
आईएमडी ने जम्मू संभाग के कई हिस्सों में अगले दो दिनों तक मेघ गर्जन, आंधी-तूफान के साथ मध्यम से तेज स्तर की बारिश होने की संभावना को जताया है. इसी के साथ कुछ इलाकों में भूस्खलन और पत्थर गिरने की भी आशंका है.
