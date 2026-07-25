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जंतर-मंतर प्रोटेस्ट के बीच मेडिकल छात्रों को बड़ी राहत! इस राज्य सरकार ने MBBS में खत्म किया 1 साल का अनिवार्य बॉन्ड

MBBS One Year Bond System: महाराष्ट्र में एमबीबीएस के छात्रों के लिए बड़ी राहत वाली खबर है. महाराष्ट्र सरकार ने नए उम्मीदवारों के लिए एमबीबीएस के बाद अनिवार्य एक वर्षीय सामाजिक सेवा बांड को हटा दिया है.

Written BySimran Singh
Published: Jul 25, 2026, 10:59 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 10:59 AM IST
जंतर-मंतर प्रोटेस्ट के बीच मेडिकल छात्रों को बड़ी राहत! इस राज्य सरकार ने MBBS में खत्म किया 1 साल का अनिवार्य बॉन्ड

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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