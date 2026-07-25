/जंतर-मंतर प्रोटेस्ट के बीच मेडिकल छात्रों को बड़ी राहत! इस राज्य सरकार ने MBBS में खत्म किया 1 साल का अनिवार्य बॉन्ड

MBBS One Year Bond System: NEET पेपर लीक मामले के बाद मेडिकल छात्रों के अलावा अन्य स्टूडेंट्स द्वारा दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन जारी है. इस बीच मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों को एक राहत भरी खबर सुनने को मिली है. मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए लागू एक साल की अनिवार्य बॉन्ड सेवा खत्म करने का ऐलान किया गया है. लगातार हो रही इस मांग को पूरा करने का फैसला महाराष्ट्र सरकार ने लिया है. इस राज्य की ओर से घोषणा की गई है कि MBBS छात्रों को पढ़ाई पूरी करने के बाद अनिवार्य सरकारी सेवा नहीं करनी होगी.
महाराष्ट्र में सरकारी, नगर निगम, सहायता प्राप्त (एडेड) और सरकार से स्कॉलरशिप पाने वाले कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों से MBBS करने वाले छात्रों के लिए पढ़ाई पूरी होने के बाद एक साल सरकारी अस्पतालों या स्वास्थ्य केंद्रों में सेवा देना जरूरी था. इसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्विस या बॉन्ड सेवा कहा जाता था. इस व्यवस्था का मकसद ग्रामीण और सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को पूरा करना था, लेकिन समय के साथ इसमें कई व्यावहारिक दिक्कतें सामने आने लगीं.
The Maharashtra Government has removed the mandatory one-year social service bond after MBBS for new candidates.
No new bond postings after this Government Resolution.
Candidates already… pic.twitter.com/wT3HXIW227
— DrSaranshVerma (@DrSaranshverma) July 23, 2026
महाराष्ट्र सरकार के अनुसार पिछले कुछ सालों में राज्य में मेडिकल कॉलेजों और MBBS सीटों की संख्या तेजी से बढ़ी है. अब हर साल बड़ी संख्या में नए डॉक्टर तैयार हो रहे हैं, लेकिन सभी को बॉन्ड सेवा के लिए समय पर सरकारी नियुक्ति नहीं मिल पाती थी. कई छात्रों को महीनों तक पोस्टिंग का इंतजार करना पड़ता था. इससे उनकी पीजी (MD/MS) की पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और करियर की योजनाएं प्रभावित होती थीं. इन्हीं समस्याओं को देखते हुए सरकार ने 1 साल के अनिवार्य बॉन्ड को समाप्त करने का फैसला लिया है.
ये फैसला सरकारी मेडिकल कॉलेजों, नगर निगम के मेडिकल कॉलेजों, सहायता प्राप्त संस्थानों और सरकार की स्कॉलरशिप पर पढ़ाई करने वाले कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के MBBS छात्रों पर लागू होगा. अब ऐसे छात्र MBBS पूरा करने के बाद अपनी इच्छा के अनुसार पीजी की पढ़ाई, रिसर्च, नौकरी या अन्य करियर विकल्प चुन सकेंगे. उन्हें पहले की तरह 1 साल की अनिवार्य सरकारी सेवा पूरी नहीं करनी होगी.
सरकार ने साफ किया है कि जिन डॉक्टरों ने पहले ही अपनी बॉन्ड सेवा शुरू कर दी है, उन्हें निर्धारित अवधि पूरी करनी होगी. वहीं, जिन छात्रों ने पहले बॉन्ड से छूट पाने के लिए जुर्माना जमा किया था, उन्हें उसकी राशि वापस नहीं मिलेगी. नया फैसला आगे लागू होने वाले मामलों पर प्रभावी होगा.
सरकार के इस फैसले पर मेडिकल छात्रों और डॉक्टर संगठनों के बीच खुशी देखी गई है. लंबे समय से बॉन्ड पोस्टिंग में देरी के कारण छात्रों का समय बर्बाद हो रहा था. कई छात्रों की पीजी पढ़ाई और करियर की योजनाएं भी प्रभावित होती थीं. ऐसे में ये फैसला मेडिकल छात्रों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है.