/जंतर-मंतर प्रोटेस्ट के बीच मेडिकल छात्रों को बड़ी राहत! इस राज्य सरकार ने MBBS में खत्म किया 1 साल का अनिवार्य बॉन्ड

MBBS One Year Bond System: NEET पेपर लीक मामले के बाद मेडिकल छात्रों के अलावा अन्य स्टूडेंट्स द्वारा दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन जारी है. इस बीच मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों को एक राहत भरी खबर सुनने को मिली है. मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए लागू एक साल की अनिवार्य बॉन्ड सेवा खत्म करने का ऐलान किया गया है. लगातार हो रही इस मांग को पूरा करने का फैसला महाराष्ट्र सरकार ने लिया है. इस राज्य की ओर से घोषणा की गई है कि MBBS छात्रों को पढ़ाई पूरी करने के बाद अनिवार्य सरकारी सेवा नहीं करनी होगी.