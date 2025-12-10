Advertisement
17 साल की लड़की…11 रिकॉर्ड…और पूरी दुनिया हैरान! जाह्नवी जिंदल बनी थी भारत की सबसे ज्यादा गिनीज रिकॉर्ड बनाने वाली महिला

Janvi Jindal Skating: 17 साल की एक छोटी सी लड़की जाह्नवी जिंदल ने ये साबित कर दिया कि सपने पूरे करने के लिए न बड़े स्पोर्ट्स क्लब की जरूरत होती है, न महंगे कोच की. हिम्मत, जुनून और परिवार का भरोसा ही काफी होता है. जाह्नवी भारत की सबसे ज्यादा गिनीज रिकॉर्ड बनाने वाली महिला बन चुकी हैं और उनके इस सफर ने देशभर के युवाओं के लिए नई उम्मीद जगा दी है.

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Dec 10, 2025, 01:02 PM IST
अगर घर के पास की तंग गलियों में स्केट्स पहनकर दौड़ती एक लड़की आज दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर चुकी हैं. जाह्नवी का बचपन किसी स्पोर्ट्स क्लब, बड़े मैदान या अच्छे जूतों में नहीं बिता है. उनके अंदर बस एक सपना और उसे पूरा करने की जिद बचपन से ही काफी ज्यादा थी. स्कूल के बाद हर दिन वो मार्केट की ओपन जगहों, फुटपाथों और घर की सीढ़ियों पर घंटों प्रैक्टिस करती थीं. इसी जज्बे ने उन्हें वहां पहुंचा दिया जहां पहुंचना करोड़ों बच्चों का सपना होता है.

रिकॉर्ड्स
जाह्नवी ने अपने स्केटिंग करियर की शुरुआत किसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग से नहीं, बल्कि खुद से की थी. यूट्यूब वीडियो देखकर उन्होंने स्टंट सीखे, मार्केट की गलियों को ट्रेनिंग ग्राउंड बनाया और घर की सीढ़ियों पर बैलेंस सुधारा. 16 साल की उम्र के बाद उन्हें कई स्केटिंग कैटेगरी में एंट्री मिली और आज उनके नाम 21 रिकॉर्ड हैं. उनके नाम 11 गिनीज, 8 इंडिया बुक, 1 एशिया बुक और 1 वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स. उन्होंने भारत में पहली बार ‘भांगड़ा ऑन स्केट्स’ और ‘योगा ऑन स्केट्स’ की शुरुआत कर नया कीर्तिमान भी स्थापित किया है.

वीडियो का सहारा
जाह्नवी के इस सफल सफर के कहानी की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि उनको ट्रेनिंग किसी प्रोफेशनल कोच ने नहीं दी है, बल्कि उन्होंने खुद सब सिखा है. जब परिवार को स्पोर्ट्स कोचिंग का खर्च उठाना मुश्किल था, तब उन्होंने यूट्यूब को ही जिम और गुरु मान लिया. दुनिया के बड़े स्केटर्स के वीडियो देखकर उन्होंने हर मूव, हर स्टंट और हर बैलेंस खुद सीखा है. 

ट्यूटोरियल 
उनके पिता हर दिन ऑफिस से लौटकर ऑनलाइन स्केटिंग ट्यूटोरियल देखते और फिर जाह्नवी को समझाते कि स्टंट कैसे करना है, किन जगहों पर बैलेंस बिगड़ सकता है, और किस तरह से चोट से बचना है. पिता-बेटी की टीमवर्क ने वो कर दिखाया जो अच्छे से अच्छे लोग नहीं कर पाते हैं.

रिस्की 
स्केटिंग की कुछ कैटेगरी को 16 साल से कम उम्र में रिस्की माना जाता है, इसलिए जाह्नवी को रिकॉर्ड बनाने का असली मौका इसी उम्र के बाद मिला. लेकिन इस एक मौके ने उन्हें पीछे मुड़कर देखने का मौका ही नहीं दिया. उन्होंने 17 साल की उम्र में 21 रिकॉर्ड अपने नाम कर डाले.

क्रिएटर 
जाह्नवी सिर्फ एक एथलीट नहीं, बल्कि एक क्रिएटर भी हैं. उन्होंने भारत में पहली बार ‘भांगड़ा ऑन स्केट्स’ और ‘योगा ऑन स्केट्स’ किया. ये सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और स्पोर्ट्स का अनोखा संगम भी है.

shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की दुनिया में होने वाले हर बद...और पढ़ें

