Hindi Newsशिक्षा

नीरज चोपड़ा या अरशद नदीम, कौन है कितना पढ़ा-लिखा? जानें दोनों की एजुकेशन क्वालिफिकेशन

Neeraj Chopra and Arshad Nadeem Education: जापान के टोक्यो में विश्व चैंपियनशिप के क्वालिफिकेशन राउंड चल रहा है. इस दौरान एक दूसरे के सामने भारत के नीरज चोपड़ा और पाकिस्तान के अरशद नदीम हैं. दोनों ही गोल्ड मेडलिस्ट है लेकिन पढ़ाई के मामले में कौन ज्यादा पढ़ा-लिखा है? आइए जानते हैं.

Sep 18, 2025, 02:39 PM IST
Neeraj Chopra and Arshad Nadeem Education: भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व चैंपियनशिप का क्वालिफिकेशन राउंड चल रहा है. इस दौरान भारत के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के सामने पाकिस्तान के अरशद नदीम हैं. क्वालीफायर में पहले ही नीरज ने थ्रो में 84.85 मीटर मार्क पार कर लिया है. दोनों खिलाड़ी गोल्ड मेडलिस्ट के तौर पर जाने जाते हैं. 2024 में हुए पेरिस ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता था. जबकि, पाकिस्तान के अरशद नदीम ने अपने नाम गोल्ड मेडल किया था. दोनों ही जेवलिन थ्रो के स्टार खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं लेकिन पढ़ाई के मामले में कौन आगे है? आइए जानते हैं.

लगातार दो साल जीता मेडल

हरियाणा के पानीपत के खांडरा गांव के रहने वाले नीरज चोपड़ा को ओलंपिक का इतिहास रचा हुआ है. 24 दिसंबर,1997 के जन्मे नीरज ने फाइनल में लगातार 2 साल मेडल हासिल करके एक रिकॉर्ड बना रखा है. इनके पास सिल्वर और गोल्डन मेडल है.

कितने पढ़े-लिखे हैं नीरज चोपड़ा?

पढ़ाई की अगर बात करें तो हरियाणा के पानीपत से स्कूलिंग की है. बीवीएन पब्लिक स्कूल से पढ़ाई पूरी करने के बाद चंडीगढ़ के दयानंद एंग्लो वेदिक कॉलेज से आगे की पढ़ाई की है. चंडीगढ़ के डीएवी से ग्रेजुएट होने के बाद लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से BA की डिग्री हासिल की है.

अरशद नदीम ने कितनी की है पढ़ाई-लिखाई

अरशद नदीम पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मियां चन्नू शहर स्थिति एक कस्बे से आते हैं. इनका जन्म 2 जनवरी 1997 को हुआ था. पेरिस ओलंपिक में जेवलिन थ्रो के फाइनल में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है. पढ़ाई की अगर बात करें तो मियां चन्नू शहर से स्कूलिंग की है, लेकिन कॉलेज से संबंधित कोई जानकारी नहीं है. सरकारी नौकरी पाने के लिए अरशद नदीम ने ने खेल चुना और स्पोर्ट्स कोटे नौकरी पानी चाही.

ये भी पढ़ें- CP Radhakrishnan Education: कितने पढ़े-लिखे हैं सीपी राधाकृष्णन? जानें 15वें उपराष्ट्रपति की शिक्षा और राजनीतिक करियर

