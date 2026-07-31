/नवोदय विद्यालय अलर्ट! कक्षा 6 में एडमिशन की आखिरी तारीख आज, जानें कौन कर सकता है अप्लाई और क्या है प्रक्रिया

NVS Class 6 Admission Last Date: जवाहर नवोदय विद्यालय में अपने बच्चे का एडमिशन कराने का इंतजार कर रहे अभिभावकों के पास आज यानी 31 जुलाई 2026 को आखिरी मौका है. कक्षा 6वीं में एडमिशन के लिए 'जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा (JNVST) 2027' के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को 31 जुलाई 2026 को रात 11.59 बजे से पहले-पहले भर सकते हैं. कक्षा 5वीं पढ़ रहे छात्रों का दाखिला अगर आप नवोदय विद्यालय में करवाने का सोच रहे हैं तो फटाफट से फॉर्म भर लीजिए.