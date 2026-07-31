Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /शिक्षा
  • /नवोदय विद्यालय अलर्ट! कक्षा 6 में एडमिशन की आखिरी तारीख आज, जानें कौन कर सकता है अप्लाई और क्या है प्रक्रिया

नवोदय विद्यालय अलर्ट! कक्षा 6 में एडमिशन की आखिरी तारीख आज, जानें कौन कर सकता है अप्लाई और क्या है प्रक्रिया

NVS Class 6 Admission Form 2027-28: जवाहर नवोदय विद्यालय (JNV) में शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए 6वीं क्लास में एडमिशन के लिए आवेदन करने की आज आखिरी तिथि है. 31 जुलाई 2026 को रात 11.59 बजे के बाद नवोदय विद्यालय में दाखिले की प्रक्रिया के लिए आवेदन विंडो को बंद कर दिया जाएगा.

Written BySimran Singh
Published: Jul 31, 2026, 10:45 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 10:45 AM IST
नवोदय विद्यालय अलर्ट! कक्षा 6 में एडमिशन की आखिरी तारीख आज, जानें कौन कर सकता है अप्लाई और क्या है प्रक्रिया
Image Credit: Jawahar Navodaya Vidyalaya

About the Author

Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पालम अग्निकांड में जांच रिपोर्ट में MCD और फायर सर्विस की बड़ी लापरवाही उजागर
Palam Fire Tragedy36 min ago
2
Delhi News36 min ago
3
USA40 min ago
4
Stock Market40 min ago
5
Lock Upp 243 min ago