/नवोदय विद्यालय अलर्ट! कक्षा 6 में एडमिशन की आखिरी तारीख आज, जानें कौन कर सकता है अप्लाई और क्या है प्रक्रिया

NVS Class 6 Admission Last Date: जवाहर नवोदय विद्यालय में अपने बच्चे का एडमिशन कराने का इंतजार कर रहे अभिभावकों के पास आज यानी 31 जुलाई 2026 को आखिरी मौका है. कक्षा 6वीं में एडमिशन के लिए 'जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा (JNVST) 2027' के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को 31 जुलाई 2026 को रात 11.59 बजे से पहले-पहले भर सकते हैं. कक्षा 5वीं पढ़ रहे छात्रों का दाखिला अगर आप नवोदय विद्यालय में करवाने का सोच रहे हैं तो फटाफट से फॉर्म भर लीजिए.
देशभर के मेधावी छात्रों और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और आवासीय शिक्षा का अवसर देने के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी जिसमें आवेदन करने वाले छात्र शामिल हो सकते हैं. आइए जानते हैं नवोदय विद्यालय में कक्षा 6वीं में एडमिशन के लिए कौन आवेदन कर सकता है? किन दस्तावेजों की जरूरत होगी और आवेदन की पूरी प्रक्रिया क्या है?
शैक्षणिक सत्र 2026-27 में कक्षा 5 में छात्र पढ़ रहा हो.
जिस जिले के नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेना है, वहां का ही निवासी हो.
उम्मीदवार का जन्म 1 मई 2014 से 31 जुलाई 2016 के बीच होना चाहिए.
छात्र का फोटो
छात्र और अभिभावक के हस्ताक्षर
कक्षा 5 का अध्ययन प्रमाण
निवास प्रमाण
जन्म प्रमाण पत्र
अगर लागू हो तो, जाति या विकलांगता प्रमाण-पत्र
सबसे पहले नवोदय विद्यालय समिति के ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पर जाएं.
यहां पर 'JNVST कक्षा 6 रजिस्ट्रेशन' का लिंक शो होगा उस पर क्लिक करें.
छात्र की निजी और शैक्षणिक जानकारी दर्ज करें और दस्तावेज अपलोड करें.
सभी जानकारी जांचने के बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.
भविष्य के लिए आवेदन की कॉपी डाउनलोड या प्रिंट जरूर कर लें.
जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6वीं के प्रवेश के लिए पहले आवेदन करना होगा. उसके बाद आवेदक छात्रों को प्रवेश परीक्षा में शामिल होना होगा. कक्षा 6 में प्रवेश के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा (JNVST) 2027 का आयोजन 28 नवंबर 2026 को किया जाएगा. इस परीक्षा में पास होने वाले छात्रों के अंकों के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी जिसके बाद नवोदय विद्यालय में छात्रों को एडमिशन मिल सकेगा.