JEE एडवांस्ड 2026 में ऑल इंडिया रैंक (AIR) 1 हासिल करने वाले टॉपर शुभम कुमार और लड़कियों में अव्वल रहीं अरोही देशपांडे (AIR 77) ने अपनी उच्च शिक्षा के लिए IIT बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (CSE) बी.टेक कोर्स को चुना है. शुभम, जिन्होंने 360 में से 330 अंक प्राप्त किए, का कहना है कि IIT बॉम्बे में CSE पढ़ना उनका शुरू से ही लक्ष्य था. वहीं अरोही देशपांडे ने 280 अंक हासिल कर महिला वर्ग में शीर्ष स्थान पाया और देश की अन्य छात्राओं के लिए एक प्रेरणा बनकर उभरी हैं.
जोसा (JoSAA) के पहले राउंड की अलॉटमेंट लिस्ट के अनुसार, टॉप रैंकर्स के बीच CSE ब्रांच का जबरदस्त क्रेज देखा गया. 32वीं रैंक वाले छात्र ने IIT कानपुर को चुना, जबकि 35वीं रैंक वाले ने IIT दिल्ली को अपनी प्राथमिकता दी. अन्य संस्थानों में ओपनिंग रैंक की बात करें तो IIT मद्रास में 67, IIT रुड़की में 277, IIT हैदराबाद में 339 और IIT गुवाहाटी में 588 रही है. इन सभी मेधावी छात्रों ने कंप्यूटर साइंस को ही अपने भविष्य के करियर के रूप में चुना है.
जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी (JoSAA) द्वारा जारी शनिवार की अलॉटमेंट लिस्ट में IIT बॉम्बे की लोकप्रियता साफ झलकती है. संस्थान में कंप्यूटर साइंस कोर्स के लिए उपलब्ध कुल 61 सीटों के मुकाबले ओपनिंग रैंक 1 और क्लोजिंग रैंक 65 रही. इसका अर्थ यह है कि देश के टॉप 65 रैंकर्स में से लगभग सभी ने इसी कोर्स और संस्थान को अपनी पहली पसंद बनाया. पिछले साल की तुलना में क्लोजिंग रैंक में मामूली सुधार (66 से 65) देखा गया है, जो इस ब्रांच की बढ़ती प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है.
IIT संस्थानों में कंप्यूटर साइंस के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डेटा साइंस जैसे उभरते हुए क्षेत्रों की मांग सबसे अधिक देखी जा रही है. IIT रुड़की के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, काउंसलिंग प्रक्रिया को इस बार अधिक 'स्टूडेंट-फ्रेंडली' बनाया गया है. ट्रेंड्स बताते हैं कि टॉप 100 में शामिल अधिकांश छात्रों ने कंप्यूटर साइंस को प्राथमिकता दी है, लेकिन इसके तुरंत बाद AI और डेटा साइंस छात्रों की दूसरी सबसे पसंदीदा ब्रांच बनकर उभरी है, जो भविष्य की तकनीकी जरूरतों को दर्शाता है.
काउंसलिंग डेटा के अनुसार विभिन्न प्रमुख संस्थानों में क्लोजिंग रैंक इस प्रकार रही. IIT दिल्ली 123, IIT कानपुर 276, IIT मद्रास 149, IIT खड़गपुर 509, IIT रुड़की 582, IIT हैदराबाद 647 और IIT गुवाहाटी 810. इसके अलावा, IIT वाराणसी में क्लोजिंग रैंक 1436 और IIT मंडी में यह 3609 तक गई. यह आंकड़े बताते हैं कि प्रीमियर संस्थानों में CSE की सीट हासिल करने के लिए उम्मीदवारों को बेहद उच्च रैंक की आवश्यकता होती है. छात्राओं के एडमिशन को लेकर इस बार क्या रिकॉर्ड बना? 2026 के नतीजों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई है, जहां पहली बार 10,000 से ज्यादा महिला उम्मीदवारों ने IIT में प्रवेश के लिए क्वालीफाई किया है. इसका सीधा प्रभाव एडमिशन लिस्ट पर भी पड़ा. इस वर्ष छात्राओं के लिए सुपरन्यूमेरी सीटों के कारण कम रैंक पर भी बेहतर अवसर मिले हैं. उदाहरण के लिए, IIT जम्मू में ऑल इंडिया रैंक 13,707 तक की छात्राओं को कंप्यूटर साइंस में सीट आवंटित हुई है. IIT बॉम्बे में महिला वर्ग की क्लोजिंग रैंक 395 रही है.
काउंसलिंग का आयोजन कर रहे IIT रुड़की ने छात्रों के हित में कई बड़े फैसले लिए हैं. पहली बार फीस जमा करने के लिए छात्रों को दो सप्ताह का समय दिया गया है. साथ ही, CBSE के उन छात्रों को बड़ी राहत दी गई है जिनके 12वीं में 75% अंक नहीं आए थे और जिन्होंने री-वैल्यूएशन के लिए आवेदन किया है. ऐसे छात्र 15 जुलाई 2026 तक अपनी संशोधित मार्कशीट जमा कर सकते हैं. पहले राउंड के बाद 26 जून तक ऑनलाइन फीस और 29 जून तक दस्तावेज अपलोड किए जा सकते हैं.