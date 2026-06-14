काउंसलिंग डेटा के अनुसार विभिन्न प्रमुख संस्थानों में क्लोजिंग रैंक इस प्रकार रही. IIT दिल्ली 123, IIT कानपुर 276, IIT मद्रास 149, IIT खड़गपुर 509, IIT रुड़की 582, IIT हैदराबाद 647 और IIT गुवाहाटी 810. इसके अलावा, IIT वाराणसी में क्लोजिंग रैंक 1436 और IIT मंडी में यह 3609 तक गई. यह आंकड़े बताते हैं कि प्रीमियर संस्थानों में CSE की सीट हासिल करने के लिए उम्मीदवारों को बेहद उच्च रैंक की आवश्यकता होती है. छात्राओं के एडमिशन को लेकर इस बार क्या रिकॉर्ड बना? 2026 के नतीजों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई है, जहां पहली बार 10,000 से ज्यादा महिला उम्मीदवारों ने IIT में प्रवेश के लिए क्वालीफाई किया है. इसका सीधा प्रभाव एडमिशन लिस्ट पर भी पड़ा. इस वर्ष छात्राओं के लिए सुपरन्यूमेरी सीटों के कारण कम रैंक पर भी बेहतर अवसर मिले हैं. उदाहरण के लिए, IIT जम्मू में ऑल इंडिया रैंक 13,707 तक की छात्राओं को कंप्यूटर साइंस में सीट आवंटित हुई है. IIT बॉम्बे में महिला वर्ग की क्लोजिंग रैंक 395 रही है.