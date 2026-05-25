JEE Advanced 2026 Answer Key (Released): जेईई एडवांस्ड की उत्तर कुंजी जारी, इस डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकेंगे आंसर-की

JEE Advanced 2026 Answer Key (OUT): भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की (IIT Roorkee) द्वारा संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE) एडवांस्ड की अनंतिम उत्तर कुंजी को जारी कर दिया गया है. 25 मई, सोमवार को सुबह 10:00 बजे जेईई एडवांस्ड की आंसर की जारी कर दी गई है जिसे देखने के लिए परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों को अपनी लॉगिन डिटेल्स दर्ज करनी होगी. जेईई की आधिकारिक वेबसाइट jeeadv.ac.in पर अनंतिम उत्तर कुंजी को देखने का लिंक एक्टिव कर दिया गया है. यहां से जेईई एडवांस्ड अनंतिम उत्तर कुंजी को चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.

इतना ही नहीं, अगर उम्मीदवारों को उत्तरों को लेकर कोई ऑब्जेक्शन है तो वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. जेईई एडवांस्ड 2026 की उत्तर कुंजी को देखने के बाद असंतुष्ट उम्मीदवार 25 मई और 26 मई 2026 के बीच आपत्ति दर्ज करा सकते हैं.

कैसे डाउनलोड करें जेईई एडवांस्ड आंसर की?

सबसे पहले जेईई की आधिकारिक वेबसाइट jeeadv.ac.in पर जाएं. Add Zee News as a Preferred Source होमपेज पर 'अनंतिम उत्तर कुंजी 2026' शो होगा उस पर क्लिक करें. लिंक पर क्लिक करने के बाद अपनी लॉगिन डिटेल्स दर्ज करें. सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद स्क्रीन पर उत्तर कुंजी शो होगी. यहां से जेईई एडवांस्ड की अनंतिम उत्तर कुंजी 2026 पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं. इसके अलावा जेईई एडवांस्ड अनंतिम उत्तर कुंजी 2026 का प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं.

यहां से डाउनलोड करें JEE Advanced 2026 Provisional Answer Key PDF

जेईई (एडवांस्ड) 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी पर प्रतिक्रिया

जेईई (एडवांस्ड) 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी पर उम्मीदवार अपना ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकते हैं. 25 मई से सुबह 10 बजे से 26 मई को शाम 5 बजे तक उत्तर कुंजी के प्रति अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं. इसके लिए आपको जेईई की आधिकारिक वेबसाइट jeeadv.ac.in पर जाना होगा. यहां नोटिफिकेशन के माध्याम से कहा गया है कि 'जेईई (एडवांस्ड) 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी पर प्रतिक्रिया 25 मई, 2026 सुबह 10:00 बजे (भारतीय समय) से 26 मई 2026, शाम 5:00 बजे (भारतीय समय) तक जमा की जा सकती है. अपनी प्रतिक्रिया और टिप्पणियां जमा करने के लिए कृपया उम्मीदवार पोर्टल पर जाएं. ईमेल या किसी अन्य माध्यम से भेजी गई प्रतिक्रिया स्वीकार नहीं की जाएगी.'

जेईई की ओर से पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की उत्तर कुंजी को जारी कर दिया गया है. हालांकि, ये फाइनल आंसर की नहीं है, कुछ ही दिनों में फाइनल आंसर-की भी जारी कर दी जाएगी. अधिक जानकारी और अपडेट के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.

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