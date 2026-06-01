JEE Advanced 2026 में कोयलांचल के बेटे ने लहराया परचम; तन्मय बने जिला टॉपर, जानिए कितनी आई ऑल इंडिया रैंक

झारखंड के धनबाद जिले के छात्रों ने एक बार फिर देश की सबसे कठिन इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है. JEE Advanced 2026 के नतीजों में सावन नगर के तन्मय तनय ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जिले के टॉपर बनने का गौरव हासिल किया है. 360 में से 222 अंक हासिल कर उन्होंने न केवल IIT में प्रवेश का रास्ता बनाया, बल्कि धनबाद का नाम भी रोशन किया. खास बात यह है कि तन्मय ने पढ़ाई को घंटों में नहीं बांधा, बल्कि एकाग्रता और निरंतर अभ्यास को सफलता की कुंजी माना. उनके अलावा अभिनव कुमार समेत कई अन्य छात्रों ने भी शानदार रैंक हासिल कर जिले को गर्व का मौका दिया है. इन सफलताओं ने साबित कर दिया है कि सही मार्गदर्शन और मेहनत से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है.

तन्मय की रैंक कितनी आई?

धनबाद के सावन नगर निवासी तन्मय तनय ने JEE Advanced 2026 में 360 में से 222 अंक प्राप्त कर जिले में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया. इससे पहले JEE Main में भी उन्होंने 99.54 पर्सेंटाइल हासिल कर अपनी क्षमता का परिचय दिया था. शुरुआती जानकारी के अनुसार वे धनबाद के जिला टॉपर बने हैं. जिले के 50 से अधिक छात्रों ने इस वर्ष JEE Advanced में सफलता हासिल की है, जिससे उनके लिए IIT और देश के अन्य प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों में दाखिले का रास्ता खुल गया है. तन्मय की सफलता से परिवार, स्कूल और पूरे जिले में खुशी का माहौल है. उनकी उपलब्धि अन्य छात्रों के लिए भी प्रेरणा बन गई है.

सफलता का राज क्या है?

तन्मय के पिता मुकेश कुमार पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के सातबोनी में कार्यरत हैं, जबकि उनकी मां गृहिणी हैं. 12वीं बोर्ड परीक्षा में उन्होंने 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए थे. तन्मय का कहना है कि उन्हें इससे भी बेहतर रैंक की उम्मीद थी, लेकिन वे अपने प्रदर्शन से संतुष्ट हैं. आगे वे रैंक के आधार पर ब्रांच का चयन करेंगे और उनकी पहली पसंद कंप्यूटर साइंस है. उन्होंने बताया कि पढ़ाई को केवल घंटों में नहीं बांधना चाहिए. जब भी पढ़ने बैठें, पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ें. उनका मानना है कि रात की बजाय दिन में पढ़ाई अधिक प्रभावी होती है. उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय शिक्षकों और विशेष रूप से अजय सर के मार्गदर्शन को दिया.

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जूनियर्स को क्या सलाह दी?

तन्मय ने भविष्य के JEE अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण सलाह भी दी. उन्होंने कहा कि शिक्षक जो भी पढ़ाएं, उसे पूरी गंभीरता से समझना चाहिए. सफलता का सबसे बड़ा मंत्र निरंतरता और नियमित अभ्यास है. उन्होंने बताया कि कठिन विषयों से बचने के बजाय उन्हें बार-बार समझने की कोशिश करनी चाहिए. पढ़ाई के दौरान धैर्य बनाए रखना भी बेहद जरूरी है. तन्मय का मानना है कि परीक्षा की तैयारी केवल आखिरी समय में नहीं होती, बल्कि रोजाना किए गए छोटे-छोटे प्रयास ही बड़े परिणाम देते हैं. यही वजह है कि उन्होंने लगातार मेहनत और अनुशासन के दम पर यह मुकाम हासिल किया और आज जिले के टॉपर के रूप में पहचान बनाई.

और किन छात्रों ने किया कमाल?

JEE Advanced 2026 में धनबाद के कई अन्य छात्रों ने भी शानदार प्रदर्शन किया. क्रिसेंट इंटरनेशनल स्कूल, नवाडीह के छात्र अभिनव कुमार ने ऑल इंडिया रैंक 751 हासिल कर जिले का गौरव बढ़ाया. JEE Main में उन्हें 99.72 पर्सेंटाइल मिला था. 12वीं में उन्होंने 92 प्रतिशत से अधिक और 10वीं में 98 प्रतिशत अंक हासिल किए थे. अभिनव की पहली पसंद भी कंप्यूटर साइंस है. उन्होंने प्रतिदिन करीब 10 घंटे पढ़ाई की और सफलता का श्रेय अनुशासन तथा लगातार मेहनत को दिया. इसके अलावा पी रानी, सुभांशु रोहकर, शुभम कुमार और कई अन्य छात्रों ने भी सफलता हासिल की. इन उपलब्धियों ने साबित कर दिया कि धनबाद के छात्र राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बना रहे हैं.