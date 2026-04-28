मुफ्त पढ़ाई और हर महीने जेब खर्च! IIT रुड़की में एडमिशन मिलते ही बरसेगा पैसा; जानें वहां मिलने वाले स्कॉलरशिप की पूरी डिटेल

IIT roorkee scholarship schemes: इंजीनियर बनने का सपना देखने वाले छात्रों के लिए एक अहम खबर है. साल 2026 में जेईई एडवांस्ड परीक्षा का आयोजन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की करेगा. यह परीक्षा 17 मई 2026 को होगी. जो छात्र इसमें अच्छा रैंक हासिल करेंगे. उन्हें देश के टॉप आईआईटी संस्थानों में दाखिला मिलेगा. इसी के साथ आईआईटी रुड़की अपने छात्रों के लिए कई तरह की स्कॉलरशिप भी देता है. ताकि पढ़ाई के दौरान आर्थिक दिक्कत न आए.

आईआईटी रुड़की में मेरिट और जरूरत दोनों का ध्यान रखा जाता है. यहां मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप दी जाती है. इसमें उन छात्रों को फायदा मिलता है. जिनके परिवार की सालाना आय 5 लाख रुपये से कम होती है. ऐसे छात्रों को हर महीने कम से कम 1000 रुपये मिलते हैं. ये रकम साल में 10 महीने तक दी जाती है. इसके अलावा ट्यूशन फीस का बड़ा हिस्सा भी वापस कर दिया जाता है. इस स्कॉलरशिप के लिए छात्रों के दस्तावेजों की जांच एक कमेटी करती है.

जेम्स थॉमसन स्कॉलरशिप

इसके अलावा एक खास स्कॉलरशिप है. जिसका नाम जेम्स थॉमसन स्कॉलरशिप है. यह उन छात्रों के लिए होती है. जिनकी जेईई एडवांस्ड में ऑल इंडिया रैंक 250 के अंदर होती है. ऐसे मेधावी छात्रों को इस स्कॉलरशिप के लिए चुना जाता है. इसके लिए भी एक समिति दस्तावेजों की जांच करती है. और योग्य छात्रों को इसकी जानकारी दी जाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

साइंस में रिसर्च करने के लिए अलग स्कीम

अगर आप साइंस में आगे रिसर्च करना चाहते हैं. तो आपके लिए एक और बड़ी स्कीम है. इसका नाम है INSPIRE Programme के तहत मिलने वाली SHE स्कॉलरशिप. इसमें 12वीं बोर्ड में टॉप 1 प्रतिशत में आने वाले छात्र आवेदन कर सकते हैं. इसमें हर महीने 5000 रुपये मिलते हैं. यानी साल भर में 60 हजार रुपये की मदद दी जाती है. साथ ही हर साल 20 हजार रुपये का रिसर्च प्रोजेक्ट ग्रांट भी मिलता है.

अच्छा प्रदर्शन जरूरी

आईआईटी रुड़की में कुछ और स्कॉलरशिप भी दी जाती हैं. जैसे श्रमण फाउंडेशन स्कॉलरशिप. ये आर्थिक रूप से कमजोर 30 छात्रों के लिए होती है. वहीं कुछ छात्रों को विदेशी सहायता वाली स्कॉलरशिप भी मिलती है. इसमें हर साल 1000 डॉलर तक की मदद दी जाती है. इसके लिए छात्रों को पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन बनाए रखना जरूरी होता है. ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सभी स्कॉलरशिप का फायदा तभी मिलेगा. जब आप जेईई एडवांस्ड परीक्षा पास करेंगे. इसके बाद काउंसलिंग प्रक्रिया Joint Seat Allocation Authority के जरिए होती है. वहीं से सीट अलॉट होती है. यानी मेहनत से परीक्षा पास करें. और फिर इन स्कॉलरशिप के जरिए अपनी पढ़ाई को आसान बनाएं.

ये भी पढ़ें- BPCL Recruitment 2026: भारत पेट्रोलियम में लाखों रुपये तक सैलरी वाली नौकरी! 200+ वैकेंसी, लास्ट डेट से लेकर आवेदन प्रोसेस यहां