Jee advanced 2026 का रजिस्ट्रेशन इस दिन से शुरू, अगर छोड़ा ये एक पेपर, तो नहीं मिलेगा IIT में एडमिशन

JEE Advanced 2026 की परीक्षा 17 मई को आयोजित की जाएगी. इस परीक्षा का पूरा शेड्यूल Indian Institute of Technology Roorkee ने जारी कर दिया है. जानकारी के अनुसार इसकी परीक्षा एक ही दिन दो सत्रों में होगी. आवेदन प्रक्रिया अप्रैल में शुरू होगी और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी. इस परीक्षा के जरिए देश के प्रतिष्ठित Indian Institutes of Technology में दाखिला मिलता है.

 

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Mar 09, 2026, 09:30 AM IST
Indian Institute of Technology Roorkee के अनुसार परीक्षा 17 मई 2026 को होगी. पहला पेपर सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित होगा. वहीं दूसरा पेपर दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगा. छात्रों के लिए दोनों पेपर देना अनिवार्य है. अगर कोई छात्र किसी एक पेपर में शामिल नहीं होता है तो उसे मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा.

23 अप्रैल से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन
भारतीय छात्रों के लिए आवेदन प्रक्रिया 23 अप्रैल 2026 से शुरू होगी और 2 मई 2026 तक चलेगी. वहीं विदेशी छात्रों के लिए आवेदन प्रक्रिया इससे पहले यानी 6 अप्रैल 2026 से शुरू कर दी जाएगी. छात्र jeeadv.ac.in वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.

11 मई से डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड
परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए एडमिट कार्ड 11 मई से 17 मई 2026 तक डाउनलोड के लिए उपलब्ध रहेगा. परीक्षा केंद्र पर जाते समय छात्रों को अपने एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी और एक वैध फोटो पहचान पत्र साथ लेकर जाना जरूरी होगा. मोबाइल या किसी अन्य डिवाइस में रखी सॉफ्ट कॉपी मान्य नहीं होगी.

कौन कर सकता है आवेदन
JEE Main 2026 के पेपर-1 (बीई/बीटेक) में टॉप 2,50,000 रैंक में आने वाले छात्र ही JEE Advanced के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा कुछ और शर्तें भी रखी गई हैं. उम्मीदवार अधिकतम लगातार दो साल तक ही यह परीक्षा दे सकते हैं. बता दें, साथ ही छात्र ने कक्षा 12वीं पहली बार 2025 या 2026 में दी होनी चाहिए. 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स विषय होना जरूरी है. जिन छात्रों को पहले से किसी Indian Institutes of Technology में दाखिला मिल चुका है वे इस परीक्षा के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे.

21 मई को जारी होंगी रिस्पॉन्स शीट
परीक्षा के बाद 21 मई 2026 को छात्रों की रिस्पॉन्स शीट जारी की जाएगी. इसके बाद 25 मई को प्रोविजनल आंसर की जारी होगी. छात्र 25 और 26 मई के बीच आंसर की पर आपत्ति दर्ज करा सकेंगे. इसके बाद 1 जून 2026 को फाइनल आंसर की जारी की जाएगी.

1 जून को आएगा रिजल्ट
परीक्षा का रिजल्ट 1 जून 2026 को सुबह 10 बजे घोषित किया जाएगा. रिजल्ट जारी होने के बाद 2 जून 2026 से Joint Seat Allocation Authority Counselling की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी, जिसके जरिए छात्रों को आईआईटी में सीटें दी जाएंगी.

पैटर्न में रहेगा सस्पेंस
इस परीक्षा का सिलेबस पहले जैसा ही रहेगा जिसमें कक्षा 11 और 12 के फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स शामिल होंगे. हालांकि हर साल की तरह इस बार भी परीक्षा में कितने सवाल होंगे, कितने नंबर के होंगे और मार्किंग स्कीम क्या होगी, इसकी जानकारी छात्रों को परीक्षा के दिन ही दी जाएगी.

JEE Main के बाद मिलेगा तैयारी का समय
JEE Main का सेशन-2 9 अप्रैल 2026 को खत्म होगा. इसके बाद छात्रों को लगभग पांच से- साढ़े पांच हफ्ते का समय मिलेगा. जिसमें वे खास तौर पर JEE Advanced की तैयारी कर सकेंगे.

यह भी पढ़ें: NEET UG 2026: आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ी, अब 11 मार्च तक भर सकेंगे फॉर्म, लाखों छात्रों को मिली राहत

 

ritesh jaiswal

रितेश जायसवाल जी न्यूज में डिजिटल पत्रकार हैं.

Jee advanced 2026

