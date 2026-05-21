JEE Advanced Response Sheet 2026: जेईई एडवांस्ड 2026 की रिस्पॉन्स शीट कब होगा जारी, यहां समझे ABCD

IIT में एडमिशन का सपना देख रहे लाखों छात्रों के लिए आज बड़ा दिन है. JEE Advanced 2026 की रिस्पॉन्स शीट आज शाम 5 बजे जारी होने जा रही है. परीक्षा में शामिल हुए छात्र अपनी रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करके यह देख सकेंगे कि उन्होंने एग्जाम में कौन-कौन से जवाब मार्क किए थे. इससे छात्रों को रिजल्ट आने से पहले अपने संभावित स्कोर का अंदाजा लगाने में मदद मिलेगी. IIT रुड़की इस बार परीक्षा आयोजित कर रहा है और जल्द ही प्रोविजनल आंसर-की भी जारी की जाएगी. छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर लॉगिन डिटेल्स की मदद से अपनी रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर सकेंगे. आइए जानते हैं इससे जुड़ी जरूरी तारीखें और पूरी प्रक्रिया.

आखिर कब जारी होगी रिस्पॉन्स शीट?

IIT रुड़की को आज यानी 21 मई 2026 को शाम 5 बजे JEE Advanced 2026 की रिस्पॉन्स शीट जारी करनी थी, लेकिन अब तक इसे जारी नहीं किया गया है. परीक्षा में शामिल छात्र रिस्पॉन्स शीट जारी होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट jeeadv.ac.in पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकेंगे. इसमें छात्रों द्वारा परीक्षा के दौरान चुने गए सभी जवाब दिखाई देंगे, जिससे उन्हें अपने संभावित स्कोर का अंदाजा लगाने में मदद मिलेगी. JEE Advanced देश की सबसे कठिन इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं में से एक मानी जाती है और इसके जरिए IIT समेत देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में दाखिला मिलता है. ऐसे में छात्र हर अपडेट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

कैसे चेक करें अपना संभावित स्कोर?

रिस्पॉन्स शीट जारी होने के बाद छात्र अपने उत्तरों को प्रोविजनल आंसर-की से मिलाकर संभावित स्कोर निकाल सकेंगे. IIT रुड़की 25 मई 2026 को सुबह 10 बजे प्रोविजनल आंसर-की जारी करेगा. इसके बाद छात्र अपने सही और गलत जवाबों का मिलान कर पाएंगे. अगर किसी सवाल या उत्तर को लेकर आपत्ति होती है तो उम्मीदवार 26 मई 2026 शाम 5 बजे तक ऑब्जेक्शन दर्ज करा सकेंगे. एक्सपर्ट्स मानते हैं कि रिस्पॉन्स शीट छात्रों को रिजल्ट से पहले अपनी तैयारी और रैंक का अनुमान लगाने में काफी मदद करती है. इससे आगे की काउंसलिंग प्लानिंग भी आसान हो जाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

आखिर कैसे डाउनलोड होगी रिस्पॉन्स शीट?

छात्रों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jeeadv.ac.in पर जाना होगा. इसके बाद JEE Advanced Candidate Portal खोलना होगा. वहां “JEE Advanced Response Sheet 2026” लिंक पर क्लिक करना होगा. फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर जैसी जरूरी डिटेल्स भरकर लॉगिन करना होगा. सारी जानकारी सबमिट करते ही रिस्पॉन्स शीट स्क्रीन पर दिखाई देगी. छात्र इसे डाउनलोड करके भविष्य के लिए सेव भी कर सकते हैं. IIT रुड़की ने छात्रों को सलाह दी है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा करें और किसी फर्जी लिंक या वेबसाइट से बचें.

रिजल्ट और आगे की तारीखें क्या हैं?

JEE Advanced 2026 का रिजल्ट 1 जून 2026 को सुबह 10 बजे जारी किया जाएगा. इसके पहले प्रोविजनल आंसर-की और ऑब्जेक्शन विंडो की प्रक्रिया पूरी होगी. महत्वपूर्ण तारीखों की बात करें तो 21 मई को रिस्पॉन्स शीट जारी होगी, 25 मई को प्रोविजनल आंसर-की आएगी और 26 मई तक छात्र आपत्ति दर्ज करा सकेंगे. इसके बाद फाइनल आंसर-की और रिजल्ट जारी किए जाएंगे. लाखों छात्र अब अपने स्कोर और रैंक को लेकर उत्साहित हैं क्योंकि इसी के आधार पर IIT और दूसरे टॉप इंजीनियरिंग संस्थानों में दाखिला मिलेगा. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे लगातार आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें.