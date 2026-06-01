JEE Advanced 2026 Topper: कौन है जेईई एडवांस्ड की महिला टॉपर आरोही देशपांडे? कोटा रहकर की तैयारी

JEE Advanced 2026 Female Topper Aarohi Deshpande: जेईई एडवांस्ड की महिला टॉपर आरोही देशपांडे ने कोटा में रहकर अपनी जेईई की तैयारी की. उन्होंने सिर्फ जेईई एडवांस्ड में ही नहीं बल्कि JEE Main 2026 में भी टॉप रैंक में स्थान प्राप्त किया था. उस दौरान उनकी अखिल भारतीय रैंक (AIR) 99वीं आई थी. आइए जानते हैं जेईई एडवांस्ड की आरोही देशपांडे कौन हैं?
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Who is JEE Advanced 2026 Topper Aarohi Deshpande: इस साल 17 मई 2026 को जेईई Advanced 2026 परीक्षा का आयोजन किया गया था जिसमें कुल 187389 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन किया था, जिनमें से 179694 उम्मीदवारों वो रहे जिन्होंने पहले और दूसरे दोनों पेपर में हिस्सा लिया था. इस साल जेईई एडवांस्ड परीक्षा में कुल 56880 उम्मीदवार पास हुए हैं जिनमें पास होने वाली 10107 महिला उम्मीदवार हैं. ऑल इंडिया रैंकिंग (AIR) 1 रैंक हासिल करने वाले शुभम कुमार हैं जो बिहार के गया जी के रहने वाले हैं और आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन लेना चाहते हैं. जबकि, महिलाओं में टॉप करने वाली छात्रा का नाम आरोही देशपांडे है जिन्होंने जेईई मेन्स में भी टॉप रैंक हासिल किया था. आइए जानते हैं जेईई एडवांस्ड की महिला टॉपर आरोही देशपांडे कौन है और कहां की रहने वाली हैं?
जेईई एडवांस्ड परीक्षा 2026 की महिला टॉपर आरोही देशपांडे ने ऑल इंडिया रैंकिंग 77वीं रैंक हासिल की है. उन्होंने दिल्ली जोन से जेईई एडवांस्ड एग्जाम दिया था और 360 में से 280 अंक हासिल हुए हैं. उन्होंने जेईई मेन परीक्षा में भी शानदार सफलता हासिल की थी. उस दौरान ऑल इंडिया रैंकिंग 99वीं रैंक रही थी.
जेईई एडवांस्ड की टॉपर छात्रा आरोही देशपांडे महाराष्ट्र की रहने वाली हैं जो मूल रूप से पुणे की हैं. जेईई परीक्षा की तैयारी के लिए वो चार साल से राजस्थान के कोटा रह रही थीं. यहां के Allen कोचिंग से उन्होंने अपनी तैयारी की. जेईई मेन एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 99 (AIR 99) प्राप्त किया.
आरोही ने अपनी स्टडी प्लानिंग और सफलता की रणनीतियों के बारे में बताते हुए कहा कि वो छुट्टियों और रविवार के दिनों में अतिरिक्त समय निकालकर अपना सिलेबस पूरा करती थीं. जिन अध्यायों की पढ़ाई बाकी रह जाती थी, उनके लिए वो अलग से समय निर्धारित करती थीं. नियमित रिवीजन के साथ-साथ वो नोट्स भी तैयार करती थीं, जिससे बाद में दोबारा पढ़ाई करने में आसानी होती थी. उन्होंने बताया कि वो केमिस्ट्री समेत अन्य विषयों के नोट्स तैयार करते समय 'कलर कोडिंग' तकनीक का इस्तेमाल करती थीं. इससे महत्वपूर्ण बिंदुओं को याद रखना और दोहराना आसान हो जाता था.
पढ़ाई के दौरान अगर किसी कारणवश, जैसे तबीयत खराब होने या अन्य परिस्थितियों के चलते, उनकी कोई कक्षा छूट जाती थी, तो वो निराश होने के बजाय छूटे हुए पाठ्यक्रम को पूरा करने पर ध्यान देती थीं. लगातार मेहनत, अनुशासन और फोकस के साथ उन्होंने अपनी तैयारी जारी रखी, जो उनकी सफलता का एक प्रमुख कारण बना.
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