JEE में AIR 32... फिर जुड़वा भाई के लिए छोड़ी IIT बॉम्बे की ड्रीम सीट, कहां लिया एडमिशन?

जेईई एडवांस 2026 के रिजल्ट में हजारों छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा दो जुड़वा भाइयों की रही. मोहम्मद अहमद खान और मसरूर अहमद खान ने न सिर्फ बेहतरीन ऑल इंडिया रैंक हासिल की, बल्कि अपने फैसले से भी लोगों का दिल जीत लिया. दोनों ने वर्षों तक साथ पढ़ाई की, कोटा में एक साथ तैयारी की और अब IIT में भी साथ रहने का फैसला किया.
दरअसल, ये स्टोरी केवल परीक्षा में सफलता की नहीं, बल्कि भाईचारे, भरोसे और परिवार के मजबूत रिश्ते की मिसाल भी है.
मोहम्मद अहमद खान ने जेईई एडवांस 2026 में ऑल इंडिया रैंक (AIR) 32 हासिल की, जबकि उनके जुड़वा भाई मसरूर अहमद खान की AIR 160 रही. इस रैंक के आधार पर मोहम्मद को IIT Bombay में कंप्यूटर साइंस (BTech CSE) आसानी से मिल सकता था. हालांकि, मसरूर को उसी ब्रांच में सीट मिलने की संभावना नहीं थी. ऐसे में दोनों भाइयों ने अलग-अलग IIT में पढ़ने के बजाय साथ रहने का फैसला किया. मोहम्मद ने IIT Bombay की प्रतिष्ठित सीट छोड़कर आईआईटी कानपुर में अपने भाई के साथ बीटेक कंप्यूटर साइंस में दाखिला लेने का निर्णय लिया, जहां दोनों को एक ही ब्रांच मिल गई.
आईआईटी कानपुर के ओरिएंटेशन कार्यक्रम से पहले मोहम्मद ने कहा कि उन्हें अपने भाई के साथ रहने के फैसले पर कोई पछतावा नहीं है. उनके शब्द थे कि उनके लिए भाई से बढ़कर कुछ भी नहीं है. वहीं मसरूर ने भी कहा कि बड़े भाई का यह फैसला उनके जीवन का सबसे बड़ा उपहार है. दोनों का कहना है कि वे हमेशा की तरह एक-दूसरे की गलतियों को सुधारेंगे, मुश्किल समय में सहारा बनेंगे और IIT की पढ़ाई भी मिलकर पूरी करेंगे. उनका यह निर्णय आज के युवाओं के लिए रिश्तों की अहमियत का मजबूत संदेश देता है.
आईआईटी कानपुर पहुंचने के बाद शुरुआत में प्रशासन ने दोनों भाइयों को एक ही हॉस्टल में अलग-अलग कमरे आवंटित किए थे. इससे दोनों के लिए साथ रहना और रोजमर्रा की गतिविधियां करना आसान नहीं था. भाइयों ने संस्थान प्रशासन से अनुरोध किया कि उन्हें एक ही कमरा दिया जाए.
कुछ दिनों बाद उनकी अपील स्वीकार कर ली गई और दोनों को हॉस्टल के एक ही कमरे में रहने की अनुमति मिल गई. अब दोनों साथ रहकर पढ़ाई करेंगे और अपने IIT सफर को पहले की तरह मिलकर आगे बढ़ाएंगे.
दोनों भाइयों की सफलता के पीछे उनके माता-पिता का बड़ा योगदान रहा. उनकी मां डॉ. जीनत बेगम पेशे से स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ (गायनेकोलॉजिस्ट) हैं. जब दोनों बेटों ने कोटा जाकर JEE की तैयारी करने का फैसला किया, तब उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और बेटों के साथ कोटा चली गईं, ताकि वे पढ़ाई पर पूरी तरह ध्यान दे सकें.
वहीं उनके पिता डॉ. मंसूर खान मेडिसिन विशेषज्ञ (MD) हैं और उन्होंने भी बच्चों को हर कदम पर प्रोत्साहित किया. परिवार के त्याग, अनुशासन और दोनों भाइयों की मेहनत ने मिलकर इस प्रेरणादायक सफलता की कहानी लिखी, जो आज लाखों JEE अभ्यर्थियों के लिए मिसाल बन चुकी है.