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JEE में AIR 32... फिर जुड़वा भाई के लिए छोड़ी IIT बॉम्बे की ड्रीम सीट, कहां लिया एडमिशन?

JEE Advanced 2026 Success Story: JEE Advanced 2026 में शानदार रैंक हासिल करने वाले जुड़वा भाइयों मोहम्मद अहमद खान और मसरूर अहमद खान की मोटिवेशनल स्टोरी. AIR 32 मिलने के बावजूद बड़े भाई ने आईआईटी बॉम्बे छोड़कर आ

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 03, 2026, 10:49 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 10:49 AM IST
JEE में AIR 32... फिर जुड़वा भाई के लिए छोड़ी IIT बॉम्बे की ड्रीम सीट, कहां लिया एडमिशन?

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Shivam Tiwari

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शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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