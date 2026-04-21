JEE Advanced क्यों जरूरी है? कौन दे सकता है ये परीक्षा, आसान भाषा में समझिए

JEE Advanced 2026 Registration Eligibility​: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने जेईई मेन परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है जिसके बाद लाखों स्टूडेंट्स के मन में एक नया सवाल खड़ा हो गया है कि अब आगे क्या? क्या यहीं से करियर की दिशा तय हो जाती है या अभी असली चुनौती बाकी है? दरअसल, इसी मोड़ पर सामने आती है देश की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक, जेईई एडवांस्ड परीक्षा. इस साल 2026 के लिए जेईई एडवांस्ड परीक्षा का रजिस्ट्रेशन 23 अप्रैल 2026 से शुरू होने जा रहा है. हालांकि, स्टूडेंट्स के बीच एक कन्फ्यूजन और रहती है कि क्या JEE Advanced देना हर छात्र के लिए जरूरी है? इसका असली महत्व क्या है? और आखिर कौन-कौन इस परीक्षा में शामिल हो सकता है? अगर आपके मन में भी ऐसे ही सवाल हैं, तो आगे आपको हर सवाल का जवाब आसान और स्पष्ट भाषा में बताने जा रहे हैं, आइए जानते हैं.

क्या जेईई एडवांस्ड देना जरूरी है?

भारत की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं में से एक जेईई एडवांस्ड एग्जाम है, लेकिन ये हर किसी के लिए जरूरी नहीं है. आपका लक्ष्य तय करता है कि जेईई एडवांस्ड कितना जरूरी है. ऐसे स्टूडेंट्स जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) में दाखिला लेना चाहते हैं वो इस परीक्षा में शामिल होकर देश के टॉप आईआईटी संस्थान में एडमिशन लेने के योग्य माने जाते हैं. अगर आपका लक्ष्य आईआईटी में जाने का नहीं है तो आपके लिए JEE Advanced परीक्षा देना जरूरी नहीं है.

बिना जेईई एडवांस्ड के किन कॉलेज में मिलता है दाखिला?

जेईई मेन परीक्षा में अच्छे रैंक से पास होने वाले स्टूडेंट्स अगर जेईई एडवांस्ड एग्जाम नहीं देना चाहते हैं तो वो जेईई मेन के जरिए भी IIITs या NITs में एडमिशन ले सकते हैं. इसके अलावा किसी राज्य या प्राइवेट कॉलेज में भी जेईई वाले एग्जाम देकर एडमिशन ले सकते हैं.

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इस साल जेईई एडवांस्ड रजिस्ट्रेशन के लिए कौन एलिजिबल?

जेईई मेन परीक्षा 2026 में टॉप रैंक हासिल करने वाले 2.5 लाख सफल उम्मीदवार हैं. जेईई एडवांस्ड में वो उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन कर सकते जो जेईई मेन में टॉप रैंक में शामिल होते हैं. इसका मतलब ये है कि इस साल जेईई एडवांस्ड रजिस्ट्रेशन के लिए 2.5 लाख स्टूडेंट्स हैं जो योग्य माने जाएंगे. इस परीक्षा में बैठने के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) में दाखिला का सपना सच कर सकेंगे.

JEE Advanced परीक्षा देने के लिए अन्य योग्यता क्या-क्या?

मुख्यतौर पर जेईई मेन क्वालिफाई करने वाले टॉप 2.5 लाख उम्मीदवार जेईई एडवांस्ड के रजिस्ट्रेशन के लिए योग्य माने जाते हैं. शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के साथ 12वीं पास उम्मीदवार योग्य माने जाते हैं. आयु सीमा की बात की जाए तो ये कोई निश्चित नहीं होता है, हर साल इसमें थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है.

कितनी बार दे सकते हैं जेईई एडवांस्ड परीक्षा?

जेईई मेन क्वालिफाई टॉप 2.5 लाख उम्मीदवार जेईई एडवांस्ड के रजिस्ट्रेशन के लिए योग्य होते हैं. अगर एग्जाम में कम अंकों से पास होते हैं या फेल हो जाते हैं तो एनटीए द्वारा फिर से मौका दिया जाता है. आमतौर पर दो साल में अधिकतम दो बार जेईई एडवांस्ड परीक्षा दे सकते हैं.

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