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JEE Advanced 2026: IIT खड़गपुर में पढ़ाई फ्री या बहुत सस्ती कैसे हो सकती है? जानें स्कॉलरशिप का पूरा सच

JEE Advanced IIT Kharagpur Scholarship 2026: जेईई एडवांस्ड के माध्यम से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर (IIT खड़गपुर) में प्रवेश लेने की इच्छा रखने वाले छात्रों के लिए गुड न्यूज है. IIT खड़गपुर की ओर से स्कॉलरशिप के जरिए आर्थिक मदद की जा रही है. हालांकि, इसका लाभ उन मेधावी छात्रों को मिल सकेगा जो शर्त-नियम के अंतर्गत आएंगे.

Written By  Simran Singh|Last Updated: May 18, 2026, 10:07 AM IST
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JEE Advanced IIT Kharagpur Scholarship 2026
JEE Advanced IIT Kharagpur Scholarship 2026

JEE Advanced IIT Kharagpur Scholarship 2026: जेईई मुख्य परीक्षा के टॉप 2.5 लाख छात्रों द्वारा जेईई एडवांस्ड परीक्षा में 17 मई 2026 को आयोजित परीक्षा में शामिल हुआ गया. इस संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE Advanced 2026) का उद्देश्य योग्य छात्रों को इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए टॉप भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IITs) में स्नातक (UG) कोर्स में प्रवेश देना है. हालांकि, लाखों छात्रों के लिए सिर्फ सीट पाना ही नहीं बल्कि कई छात्रों के लिए सबसे बड़ी चिंता पढ़ाई का खर्च भी है. अगर सीट के साथ स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल सपोर्ट की तलाश में हैं तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर (IIT खड़गपुर) की स्कॉलरशिप काम की साबित हो सकती है. IIT खड़गपुर नियम की स्कॉलरशिप से छात्र अपनी पढ़ाई का खर्च कम कर सकते हैं या कुछ मामलों में पूरी तरह से कम भी कर सकते हैं. आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.

आईआईटी खड़गपुर में कौन-कौन से यूजी कोर्स शामिल हैं?

  1. बी.टेक (ऑनर्स)  

  2. डुअल डिग्री (बी.टेक + एम.टेक)  

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  3. बी.आर्क (ऑनर्स)  

  4. इंटीग्रेटेड एम.एससी बीएस (बैचलर ऑफ साइंस)

IIT खड़गपुर की सबसे खास स्कॉलरशिप कौन सी है?

योग्यता-सह-साधन (Merit-Cum-Means) जिसे MCM स्कॉलरशिप के नाम से भी जाना जाता है. IIT खड़गपुर की सबसे महत्वपूर्ण स्कॉलरशिप में से एक एमसीएम स्कॉलरशिप दो चीजों पर आधारित होती है- एक Merit यानी योग्यता या अंक और दूसरी Means यानी परिवार की आय. 

किन छात्रों को मिल सकती ये स्कॉलरशिप?

  •  MCM स्कॉलरशिप केवल यूजी और डुअल डिग्री छात्रों के लिए होती है.

  •  SC/ST छात्रों को अलग सरकारी स्कॉलरशिप मिलती है.

  •  हर साल अधिकतम 25% छात्रों को यह स्कॉलरशिप दी जाती है.

  •  स्कॉलरशिप की राशि संस्थान के राज्यपाल समिति तय करता है.

  • एक समय में कई स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलता है.

MCM स्कॉलरशिप के क्या-क्या फायदे मिलते हैं?

  • पूरी या आंशिक ट्यूशन फीस माफ

  • छात्र को मुफ्त में रहने की सुविधा 

  • 12 महीने तक स्कॉलरशिप मान्य

मेरिट क्राइटेरिया क्या है?

इस स्कॉलरशिप का लाभ उठाने के लिए छात्र को कम से कम 60% अंक हासिल करने होंगे जिसे जेईई एडवांस्ड क्वालीफाई एग्जाम के आधार पर देखा जाता है. अगर स्टूडेंट 60 प्रतिशत लाने के साथ मेरिट क्राइटेरिया में नहीं है लेकिन इनकम क्राइटेरिया में आते हैं तो उन्हें सीमित शुल्क छूट मिल सकती है जो करीब 10% सीट तक है. वहीं, दोनों क्राइटेरिया में आने वाले छात्रों को मुफ्त पढ़ने का मौका मिल सकता है.

ये भी पढ़ें- CBSE On-Screen Marking System: 12वीं के रिजल्ट में कम नंबर आने पर क्या करें, सीबीएसई का क्या कहना?

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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