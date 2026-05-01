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Hindi Newsशिक्षाJEE Advanced 2026 रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 2 मई, कौन कर सकता है अप्लाई? जानें योग्यता और आसान तरीका

JEE Advanced 2026 रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 2 मई, कौन कर सकता है अप्लाई? जानें योग्यता और आसान तरीका

JEE Advanced Registration 2026: जेईई मेन 2026 में टॉप रैंक हासिल करने वाले 2.5 लाख उम्मीदवार या आधिकारिक कटऑफ से ज्यादा अंक हासिल करने वाले उम्मीदवार जेईई एडवांस्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 2 मई 2026 है. 

Written By  Simran Singh|Last Updated: May 01, 2026, 09:06 AM IST
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JEE Advanced Registration 2026
JEE Advanced Registration 2026

JEE Advanced Registration 2026 Apply Last Date: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (Indian Institutes of Technology) में एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स को पहले जेईई एडवांस्ड 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा. आवेदन करने के साथ-साथ परीक्षा में शामिल होने वाले और पास होने वाले उम्मीदवारों को देश भर में IITs के टॉप कॉलेज में दाखिला मिल सकता है. अगर आपका भी सपना आईआईटी संस्थान में दाखिला पाना है और इंजीनियरिंग क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो फटाफट से जेईई एडवांस्ड परीक्षा के लिए आवेदन कर लें. 

जेईई एडवांस्ड रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट कौन सी?

जेईई एडवांस्ड परीक्षा के लिए उम्मीदवार जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कर लें. योग्य उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हो सकते हैं. पिछले कई दिनों से जेईई एडवांस्ड रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चल रही है और इसके लिए लास्ट डेट 2 मई 2026 है. इसके बाद स्टूडेंट्स जेईई एडवांस्ड के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं. जबकि, जेईई एडवांस्ड के लिए आवेदन शुल्क जमा करने की लास्ट डेट 4 मई 2026 है. 

कौन कर सकता है जेईई एडवांस्ड के लिए रजिस्ट्रेशन?

जेईई एडवांस्ड रजिस्ट्रेशन के लिए वो उम्मीदवार योग्य हैं जिन्होंने अच्छे अंकों के साथ जेईई मेन 2026 परीक्षा पास की हो. इस एग्जाम में टॉप रैंक 2.5 लाख उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. ऑनलाइन प्रक्रिया तो अपनाकर योग्य उम्मीदवार जेईई एडवांस्ड के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. 

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कैसे करें जेईई एडवांस्ड के लिए आवेदन?

  1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jeeadv.ac.in पर जाएं.

  2. होमपेज पर जेईई एडवांस्ड 2026 रजिस्ट्रेशन फॉर्म शो होगा.

  3. उस पर क्लिक करने के बाद स्टूडेंट्स को अपना जेईई मेन आवेदन नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा.

  4. लॉगिन के बाद स्क्रीन पर आवेदन पत्र ओपन हो जाएगा.

  5. उसमें सभी मांगी जा रही जानकारी को दर्ज कर दें.

  6. इसके बाद वैध श्रेणी प्रमाण पत्र अपलोड करने के बाद सबमिट करें.

  7. इस तरह से जेईई एडवांस्ड रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो सकेगी.

ये भी पढ़ें- Study Now, Pay Later: बड़े कॉलेज का सपना अब नहीं रहेगा अधूरा! एजुकेशन लोन की पूरी सच्चाई, समझिए फायदे-नुकसान

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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