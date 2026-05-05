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Hindi Newsशिक्षाJEE Advanced Registration Date: छात्रों के लिए गुड न्यूज! बढ़ गई जेईई एडवांस्ड रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख, जानें कब तक मौका?

JEE Advanced Registration Date: छात्रों के लिए गुड न्यूज! बढ़ गई जेईई एडवांस्ड रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख, जानें कब तक मौका?

JEE Advanced Registration Deadline Extended: जेईई एडवांस्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करने वालों के लिए गुड न्यूज है. अगर किसी कारण से आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं तो अभी भी मौका है. जेईई एडवांस्ड परीक्षा के आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है.

Written By  Simran Singh|Last Updated: May 05, 2026, 12:23 PM IST
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JEE Advanced 2026 Registration Last Date Extended
JEE Advanced 2026 Registration Last Date Extended

JEE Advanced Registration Deadline Extended: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) रुड़की ने जेईई एडवांस्ड 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है. ऐसे में उन उम्मीदवारों को मौका दिया जा रहा है तो आखिरी समय तक आवेदन नहीं कर पाए और लास्ट डेट निकल चुकी थी. योग्य उम्मीदवारों के लिए आवेदन प्रक्रिया चालू है और अंतिम तिथि से पहले अप्लाई कर सकते हैं. जेईई एडवांस्ड की लास्ट डेट को बढ़ा दिया गया है. उम्मीदवार ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाकर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं.

जेईई एडवांस्ड के रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट कौन सी है?

जेईई एडवांस्ड 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 2 मई 2026 थी लेकिन अब इसे आगे बढ़ाकर 5 मई 2026 कर दिया गया है. ऐसे में स्टूडेंट्स के बाद 5 मई को रात 11:59 बजे तक जेईई एडवांस्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करने का मौका है. इससे पहले आवेदन शुल्क जमा करने की भी लास्ट डेट 4 मई 2026 थी, लेकिन अब 5 मई तक फॉर्म और आवेदन जमा कर सकते हैं.

कौन कर सकता है जेईई एडवांस्ड के लिए अप्लाई?

लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक योग्य उम्मीदवार अब 5 मई, 2026 को रात 11:59 बजे तक जेईई एडवांस्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं. जेईई मेन परीक्षा में टॉप 2.5 लाख क्वालिफाई स्टूडेंट्स जेईई एडवांस्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं. योग्य उम्मीदवार जेईई की आधिकारिक वेबसाइट jeeadv.ac.in पर जाकर जेईई एडवांस्ड के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.

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कैसे करें अप्लाई?

  1. सबसे पहले जेईई एडवांस्ड की ऑफिशियल वेबसाइट jeeadv.ac.in पर जाएं.

  2. होमपेज पर रजिस्ट्रेशन लिंक शो होगा उस पर क्लिक करें.

  3. JEE Main आवेदन नंबर, पासवर्ड और सुरक्षा पिन से लॉगिन करें.

  4. इसके बाद स्क्रीन पर आवेदन पत्र शो होगा उसमें सभी डिटेल्स को भर दें.

  5. मांगे जा रहे दस्तावेजों को भी सब्मिट करें और फीस भी जमा कर दें.

  6. इस तरह से जेईई एडवांस्ड परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.

कब होगी जेईई एडवांस्ड की परीक्षा?

जेईई एडवांस्ड 2026 परीक्षा का आयोजन 17 मई, रविवार को किया जाएगा. उम्मीदवारों के लिए जरूरी है कि वो निर्धारित समय पर दोनों पेपरों के लिए एग्जाम देने के लिए जरूर जाएं. परीक्षा के दौरान स्टूडेंट्स को जेईई एडवांस्ड एडमिट कार्ड 2026 को परीक्षा केंद्र जरूर लेकर जाना है. बिना एडमिट कार्ड के एग्जाम हॉल में एंट्री नहीं है.

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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