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Hindi Newsशिक्षाJEE Advanced Result 2026 घोषित, दिल्ली के शुभम कुमार ने किया ऑल इंडिया टॉप, आरोही देशपांडे बनी महिलाओं में टॉपर

JEE Advanced Result 2026 घोषित, दिल्ली के शुभम कुमार ने किया ऑल इंडिया टॉप, आरोही देशपांडे बनी महिलाओं में टॉपर

JEE Advanced Result 2026 Latest Update: IIT रुड़की ने JEE Advanced Result 2026 घोषित कर दिया है. यह परीक्षा इस साल 17 मई को आयोजित की गई थी, जिसमें देशभर से हजारों बच्चों ने भाग लिया था.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Jun 01, 2026, 12:21 AM IST
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प्रतीकात्मक
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JEE Advanced Result 2026: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) रुड़की ने रविवार देर रात संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE Advanced Result 2026)  का रिजल्ट घोषित कर दिया. हालांकि यह परिणाम एक जून को घोषित किया जाना था लेकिन इसे कुछ मिनटों पहले ही जारी कर दिया गया. इस साल की परीक्षा में IIT दिल्ली जोन के शुभम कुमार ने ऑल इंडिया में टॉप किया है. परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अपना स्कोरकार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं. 

JEE Advanced 2026 में ये बने टॉपर्स

JEE Advanced 2026 के रिजल्ट में IIT दिल्ली जोन का जलवा रहा. इसी जोन के शुभम कुमार टॉपर रहे. उन्होंने 360 में से 330 अंक हासिल कर कॉमन रैंक लिस्ट (CRL) में पहला स्थान हासिल किया. वहीं, महिला वर्ग में IIT दिल्ली जोन की आरोही देशपांडे टॉपर बनीं. उन्होंने 360 में से 280 अंक हासिल कर CRL में 77वीं रैंक पाई. 

कैसे डाउनलोड करें अपना स्कोरकार्ड?

अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. इसके बाद ‘JEE Advanced Results 2026’ लिंक पर क्लिक करना होगा. फिर अपना रोल नंबर, जन्मतिथि और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करके सबमिट करना होगा. आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिख जाएगा. इसके बाद आप अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. 

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स्कोरकार्ड में क्या-क्या शामिल होगा?

स्कोरकार्ड में उम्मीदवार के कुल (Aggregate) अंक दिए जाएंगे. ये अंक फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार किए जाते हैं. रैंक सूची में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को विषयवार और कुल मिलाकर निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करना जरूरी होता है. 

IIT रुड़की ने अभ्यर्थियों से की ये अपील

परीक्षा परिणा जारी करने के बाद IIT रुड़की ने कहा है कि वह JEE (Advanced) 2026 में सफल सभी उम्मीदवारों को JoSAA 2026 काउंसलिंग और सीट आवंटन प्रक्रिया में भाग लेने का आग्रह करता है. फिर चाहे उन्होंने 12वीं या समकक्ष परीक्षा में कितने भी अंक या प्रतिशत हासिल किए हों.

कब हुई थी JEE एडवांस्ड परीक्षा?

बताते चलें कि इस साल JEE एडवांस्ड परीक्षा 17 मई को दो शिफ्टों में आयोजित की गई थी. उसमें प्रत्येक पेपर की अवधि 3 घंटे थी. पेपर-1 सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और पेपर-2 दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित किया गया था.

 

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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