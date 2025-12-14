JEE Advanced 2026: जेईई एडवांस्ड सिलेबस जारी, jeeadv.ac.in से सब्जेक्ट वाइज ऐसे करें डाउनलोड

JEE Advanced Syllabus 2026: इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (IIT), रुड़की ने ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम (JEE) एडवांस्ड 2026 का सिलेबस पीडीएफ फॉर्म में अपनी आधिकारिक वेबसाइट jeeadv.ac.in पर जारी कर दिया है. ऐसे में जो उम्मीदवार जेईई एडवांस्ड 2026 की तैयारी कर रहे हैं और सिलेबस जारी होने का इंतजार कर रहे थे, वे अब ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सब्जेक्ट वाइज जेईई एडवांस्ड सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं. वहीं, कैंडिडेट्स को इस लेख के अंत में सिलेबस डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक भी मिल जाएगा.

JEE एडवांस्ड सिलेबस 2026

IIT ने JEE एडवांस्ड 2026 के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का सिलेबस टॉपिक वाइज जारी किया है, जिसमें कक्षा 11वीं और 12वीं के विषय शामिल हैं. वहीं, जेईई 2026 की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे जारी सिलेबस के अनुसार ही परीक्षा की तैयारी करें, क्योंकि सिलेबस में शामिल टॉपिक में से ही एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे.

JEE एडवांस्ड 2026 परीक्षा कब?

जेईई मेन 2026 में सफल होने वाले उम्मीदवारों के लिए IIT रुड़की द्वारा JEE एडवांस्ड 2026 का आयोजन देशभर के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर रविवार, 17 मई, 2026 को किया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: CUET PG 2026 रजिस्ट्रेशन शुरू, इस डायरेक्ट लिंक से आसानी से करें आवेदन​

ऐसे डाउनलोड करें सिलेबस

जेईई एडवांस्ड 2026 सिलेबस डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jeeadv.ac.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद एग्जामिनेशन सेक्शन पर क्लिक करें.

इसके बाद सिलेबस टैब पर क्लिक करें.

फिर एक नया पेज खुलेगा, जहां पीडीएफ फॉर्म में सिलेबस आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा.

अपने सब्जेक्ट वाइज सिलेबस को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें.

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

JEE (Advanced) 2026 Syllabus डायरेक्ट लिंक

ये भी पढ़ें: ICAI CA मई 2026 एग्जाम डेट आउट, यहां चेक करें फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षाओं का पूरा शेड्यूल