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Hindi Newsशिक्षाJEE Advanced Topper Shubham Kumar: जेईई एडवांस्ड के टॉपर शुभम कुमार कौन? जेईई मेन में भी आए थे 100 पर्सेंटाइल

JEE Advanced Topper Shubham Kumar: जेईई एडवांस्ड के टॉपर शुभम कुमार कौन? जेईई मेन में भी आए थे 100 पर्सेंटाइल

JEE Advanced Topper Shubham Kumar: जेईई एडवांस्ड का रिजल्ट 31 मई को ही रात 11.30 बजे के करीब जारी कर दिया गया. इसमें टॉप करने वाले का नाम शुभम कुमार है जिसने जेईई मेन 2026 परीक्षा में भी 100 पर्सेंटाइल स्कोर हासिल किया था. आइए जानते हैं जेईई एडवांस्ड के टॉपर शुभम कुमार कौन है?

Written By  Simran Singh|Last Updated: Jun 01, 2026, 07:21 AM IST
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Who is JEE Advanced Topper 2026 Shubham Kumar
Who is JEE Advanced Topper 2026 Shubham Kumar

Who is JEE Advanced Topper 2026 Shubham Kumar: आखिरकार जेईई एडवांस्ड 2026 परीक्षा देने वाले छात्रों का इंतजार खत्म हो गया है. आईआईटी रुड़की ने 17 मई 2026 को आयोजित जेईई एडवांस्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. इस परीक्षा में शामिल होने के लिए कुल 187389 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन किया था जिनमें से 56880 उम्मीदवार पास हुए हैं. ऑल इंडिया रैंकिंग 1 रैंक के साथ शुभ कुमारा जेईई एडवांस्ड 2026 के टॉपर बने हैं. पूरे भारत में टॉप करने वाले शुभम कुमार ने 360 में से 330 अंक हासिल किए हैं. जेईई एडवांस्ड से पहले वो जेईई मेन भी टॉप लिस्ट में आ चुके थे, उन्होंने 100 पर्सेंटाइल स्कोर हासिल करने के साथ अपना नाम टॉप लिस्ट में दर्ज किया था. जेईई एडवांस्ड के टॉपर शुभम कुमार कौन हैं? कहां के रहने वाले हैं? टॉपर शुभम के घर में कौन-कौन है? जेईई एडवांस्ड में पहली रैंक लाने वाले शुभम कुमार के माता-पिता क्या करते हैं? शुभम कुमार किस आईआईटी संस्थान में एडमिशन लेंगे? आइए जानते हैं. 

JEE Advanced 2026 Topper: कौन है शुभम कुमार?

ईई एडवांस्ड परीक्षा 2026 में ऑल इंडिया 1 रैंक हासिल करने वाले शुभम कुमार बिहार के गया जी के रहने वाले हैं. इस परीक्षा में उन्होंने 360 में से 330 अंक प्राप्त कर पूरे भारत में टॉप किया है. शुभ का घर गया शहर के वार्ड संख्या 38 के अंतर्गत आने वाले नादरागंज क्षेत्र (ब्राह्मणी घाट के पास) है, जहां खुशी का माहौल बना हुआ है. जेईई टॉपर शुभम कुमार एक मध्य वर्गीय परिवार से आते हैं. उनके घर में पिता, मां, दादा जी और बड़ी बहन श्रेया कुमारी है. उनकी बहन भी इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही है और अपने भाई की कामयाबी से प्रेरित हैं. उनके पिता शिव कुमार की एक हार्डवेयर की दुकान है और मां कंचन देवी एक हाउसवाइफ हैं.

किस आईआईटी में पढ़ना चाहते हैं टॉपर शुभम?

आईआईटी दिल्ली जोन के शुभम ने जेईई मेन 2026 के जनवरी और अप्रैल दोनों सत्रों में 100 पर्सेंटाइल अंक हासिल किए थे. उन्होंने बताया कि वो आईआईटी मुंबई में दाखिला लेना चाहते हैं, जहां से वो कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करेंगे. बता दें कि हर साल आईआईटी बॉम्बे में बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए कई जेईई एडवांस्ड टॉपर्स एडमिशन लेते हैं जिसकी मुख्य वजह ये है कि यहां से डिग्री करने वालों को देश-विदेश की प्रतिष्ठित आईटी कंपनियों की ओर से अच्छे सैलरी पैकेज का मौका मिलता है. 

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कोटा में रहकर की तैयारी

जेईई की तैयारी के लिए शुभम कुमार दो साल से कोटा में रह रहे हैं. यहां पर कोचिंग क्लास लेने के अलावा वो खुद भी 8 घंटे तक सेल्फ स्टडी करते थे. कक्षा 11वीं में उन्होंने एलन से ऑनलाइन क्लास ली थी जिसके बाद 12वीं में उन्होंने एलन के कोटा सेंटर में पढ़ाई की थी. वो रोजाना सुबह के समय 6 घंटे की 3 क्लास में शामिल होते थे. साथ ही खुद भी 8 घंटे की सेल्फ स्टडी करते थे. पढ़ाई के मामले में वो बचपन से ही होशियार थे. आईआईटी बॉम्बे में बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की डिग्री के लिए पढ़ाई करना चाहते हैं.

ये भी पढ़ें- JEE Advanced Result 2026 घोषित, दिल्ली के शुभम कुमार ने किया ऑल इंडिया टॉप, आरोही देशपांडे बनी महिलाओं में टॉपर

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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