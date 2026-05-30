JEE Aspirants के लिए बड़ी खबर! बीटेक के 2 नए कोर्स शुरू, जानें NIT राउरकेला में कितनी सीटें?

NIT Rourkela New BTech Courses: JEE परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है. अब उनके लिए NIT में एडमिशन पाना और आसान हो सकता है. दरअसल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाॅजी (NIT) राउरकेला ने दो नए B.Tech कोर्स शुरू किए हैं, जिससे सीटों की संख्या और विकल्प दोनों बढ़ गए हैं. इंजीनियरिंग में एडमिशन चाहने वाले छात्रों के लिए ये नए कोर्स NEP 2020 (National Education Policy) के तहत शुरू किए जा रहे हैं, जिससे छात्रों को आधुनिक और इंडस्ट्री-फोकस्ड शिक्षा मिलेगी.
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NIT Rourkela New BTech Courses: ऐसे उम्मीदवार जो इंजीनियरिंग में दाखिला करवाना चाहते हैं. इसके लिए जेईई मेन और जेईई एडवांस्ड जैसी परीक्षा भी दे चुके हैं तो उनके लिए एक अच्छी खबर है. जल्द ही पूरे भारत के इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. स्टूडेंट्स बेहतर ब्रांच और टॉप कॉलेजों में सीट हासिल करने के लिए काउंसलिंग और नए कोर्स के ऑप्शन की जानकारी जुटा रहे हैं. इस बीच नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (NIT) राउरकेला की ओर से बीटेक के दो नए कोर्स की शुरुआत की गई है. दो नए प्रोग्राम्स में एनआईटी की ओर से शुरुआत में 25-25 सीटों उपलब्ध की जाएगी.
इंस्टीट्यूट के ये दोनों कोर्स नए दौर की तकनीकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शुरू किए गए जो छात्रों को बेहतर करियर के अवसर प्रदान कर सकते हैं. इससे न केवल इंजीनियरिंग शिक्षा का दायरा बढ़ेगा, बल्कि इंडस्ट्री-रेडी स्किल्स पर भी फोकस किया जाएगा. अब आइए जानते हैं NIT राउरकेला के दोनों बीटेक प्रोग्राम्स की डिटेल और एडमिशन प्रक्रिया जानते हैं.
देश के प्रमुख तकनीकी संस्थानों में से एक एनआईटी राउरकेला है जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी. इसे खासतौर पर साइंस, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और रिसर्च प्रोग्राम की पढ़ाई के लिए जाना जाता है. अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए ये संस्थान देश भर में प्रसिद्ध है. अब नए दौर की तकनीकी आवश्यकताओं को देखते हुए संस्थान ने 2 नए बीटेक कोर्स की शुरुआत की है.
जेईई मेन के जरिए कई हजार स्टूडेंट्स बीटेक में एडमिशन लेते हैं. josaa.admissions.nic.in के मुताबिक एनआईटी राउरकेला में अलग-अलग कैटेगरी के छात्रों को एडमिशन मिलता है. यहां पर बीटेक की कुल सीटें 1060 हैं. जबकि, नए कोर्स के शामिल होने से 50 सीटें और बढ़ चुकी हैं.
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (NIT) राउरकेला की ओर से मैथ डिपार्टमेंट ने बीटेक इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग कोर्स शुरू किया है. इसमें थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्रिप्टोग्राफी, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम, एडवांस कंप्यूटिंग, स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग और न्यूमेरिकल एनालिसिस जैसे सब्जेक्ट्स हैं. ये कंप्यूटिंग और डेटा साइंस कॉम्बिनेशन का प्रोग्राम है. जबकि, दूसरे बीटेक कोर्स की बात करें तो वो बीटेक इन इंजीनियरिंग फिजिक्स है जिसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ-साथ फिजिक्स के बारे में बताया जाएगा. इसके जरिए स्टूडेंट्स नई टेक्नोलाॅजी और रिसर्च के बारे में पढ़ सकेंगे.
एनआईटी राउरकेला के इन दोनों कोर्स में 25-25 सीटें उपलब्ध हैं. JEE मेन परीक्षा के स्कोर और जोसा काउंसलिंग के जरिए स्टूडेंट्स को इन सीटों के तहत एडमिशन मिल सकेगा. इस साल से ही इन कोर्स के तहत पढ़ाई करवाई जाएगी. अधिक जानकारी के लिए संस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.
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