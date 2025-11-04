Success Story: गिरा दी झुग्गी, सिर से हटी छत... सब्जी का ठेले बना ठिकाना, JEE परीक्षा के बाद ऐसे बन गए इंजीनियर; जानें करण की सफलता की कहानी

JEE Success Story of Karan: जिंदगी में परिस्थितियां कैसी भी आ जाए अगर सफलता पाने का इरादा हो तो कोई दीवार आपको कमजोर नहीं बना सकती है. करण ने ऐसी बातों को सच कर दिखाया है. एक ऐसी उम्र जब बच्चे खेलना चाहते थे तब उनके सिर परेशानियों का बोझ आ गया था. सिर से छत छीन ली गई, पढ़ने के लिए कोई ठिकाना नहीं मिलता था लेकिन खुद को कमजोर होने नहीं दिया और अपने पिता के सब्जी के ठेले को ही पढ़ने का ठिकाना बना लिया. गरीबी के समुद्र में डूबे करण ने हार नहीं मानी और वो कर दिखाया जो शायद कोई सोच भी नहीं सकता है.

पिता बेचते थे सब्जी, मां स्कूल में दाई

करण के पिता रामू घर को चलाने के लिए सब्जी का ठेला लगाया करते थे और उनकी मां रीता एक प्राइवेट स्कूल में दाई का काम करती थी जिसके लिए हर महीने 2000 रुपये सैलरी मिलती थी. इतनी कम कमाई में घर चलाना और पढ़ाई करवाना करण के पिता के लिए मुमकिन न था, लेकिन करण ने खुद पर भरोसा रखा और वो कर दिखाया जो कोई सोच नहीं सकता.

झुग्गी गिरी और हटी सिर से छत

करण झुग्गी में रहता था वहां ही एक छोटा सा घर था. साल 2019 के कुंभ मेले के दौरान सड़कों को चौड़ी करने के कारण झुग्गियों को गिरा दिया गया जिसमें करण का घर भी गिरा. सिर पर 10वीं बोर्ड एग्जाम थे लेकिन छत हट चुकी थी. बेघर होने पर भी करण ने पढ़ाई नहीं छोड़ी और सब्जी के ठेले को पढ़ाई का ठिकाना बनाया.

10वीं-12वीं के बाद जेईई परीक्षा पास

करण ने 10वीं परीक्षा को पास कर लिया और फिर उसके बाद 2021 में 12वीं की पढ़ाई भी पूरी कर ली जिसमें 75 प्रतिशत अंक आए. इसके बाद जेईई परीक्षा दी और उसमें भी बेहतरीन अंकों के साथ सफलता हासिल की. इसके बाद शहर के प्रतिष्ठित आईईआरटी (IERT) संस्थान में एडमिशन हुआ, जहां से बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कोर्स पूरा किया.

शुरुआत’ फाउंडेशन की मिली मदद

बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कोर्स में एडमिशन लेने और डिग्री हासिल करने का सफर करण के लिए आसान न था. आर्थिक कमजोरी पढ़ाई रुकने की वजह बन रही थी लेकिन ‘शुरुआत’ फाउंडेशन की सहायता की वजह से करण की शिक्षा पूरी हो सकी और पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद मिलने के बाद वो इंजीनियरिंग डिग्री हासिल कर सके थे. वर्तमान में पुणे में क्वालिटी इंजीनियर पद पर 2.5 लाख रुपये के सालाना पैकेज पर नौकरी कर हैं.

