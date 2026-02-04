JEE Main 2026: जनवरी सेशन-1 आंसर-की जारी, jeemain.nta.nic.in से करें डाउनलोड, ऐसे दर्ज करें आपत्ति

JEE Main 2026 Answer Key OUT: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने आज, 4 फरवरी, 2026 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर ज्वाइंट एंट्रेस एग्जाम (JEE) मेन 2026 जनवरी सेशन 1 की प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दी है. ऐसे में जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे और अनंतिम उत्तर कुंजी जारी होने का इंतजार कर रहे थे, वे अब ऑफिशियल पोर्टल से आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं. वहीं, जो उम्मीदवार उत्तर कुंजी से असंतुष्ट रहेंगे, उनके लिए एजेंसी ने ऑब्जेक्शन लिंक भी एक्टिव कर दिया है, जिसके माध्यम से कैंडिडेट्स अपनी आपत्ति दर्ज कर सकेंगे.

इस दिन तक खुला रहेगा चैलेंज विंडो

जेईई मेन 2026 जनवरी सेशन 1 की प्रोविजनल आंसर-की में जिन उम्मीदवारों कोई गलती मिलती है, वे संबंधित डॉक्यूमेंट्स के साथ ऑनलाइन अपनी आपत्ति दर्ज करा सकेंगे. हालांकि, अनंतिम उत्तर कुंजी को चैलेंज करना का विंडो 6 फरवरी, 2026 की रात 11:50 बजे तक एक्टिव रहेगा. इसलिए उम्मीदवारों को निर्धारित समय तक अपनी आपत्ति दर्ज करने की सलाह दी जाती है. वहीं, प्रत्येक सवाल को चैलेंज करने के लिए कैंडिडेट्स के 200 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा.

कब हुई थी परीक्षा?

एनटीए की ओर से जेईई मेन 2026 जनवरी सेशन 1 की परीक्षा 21, 22, 23, 24, 28 और 29 जनवरी, 2026 को देश भर के 311 शहरों और भारत के बाहर 15 शहरों में कुल 642 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी. परीक्षा ऑनलाइन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित हुई. वहीं, प्रत्येक सही उत्तर के लिए +4 अंक और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -1 अंक की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी.

ऐसे दर्ज करें आपत्ति-

जेईई मेन 2026 जनवरी सेशन-1 की प्रोवेंजियल उत्तर कुंजी से असंतुष्ट उम्मीदवार अपनी आपत्ति को दर्ज करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद Candidate Activity में 'Answer Key Challenge for JEE(Main) – 2026 [Session-I]' लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें.

फिर जिस सवाल को आप चुनौती देना चाहते हैं उसे चुनें.

मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

प्रत्येक सवाल के लिए निर्धारित चुनौती शुल्क का भुगतान करें

फिर फॉर्म को चेक करने के बाद सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

