JEE Main 2026 Exam: 21 जनवरी से जेईई परीक्षा, कैसे पहनें कपड़े और क्या ले जाएं साथ? यहां जानें ड्रेस कोड से लेकर डॉक्यूमेंट्स तक सब कुछ

JEE Main 2026 Exam: 21 जनवरी से जेईई परीक्षा, कैसे पहनें कपड़े और क्या ले जाएं साथ? यहां जानें ड्रेस कोड से लेकर डॉक्यूमेंट्स तक सब कुछ

JEE Main 2026 Exam Day Guidelines: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के अनुसार जेईई परीक्षा के दौरान किस तरह के कपड़े पहनकर जाना है और क्या-क्या साथ लेकर जाना है? आइए जेईई परीक्षा गाइडलाइन के बारे में जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Jan 20, 2026, 12:05 PM IST
JEE Main 2026 Exam: 21 जनवरी से जेईई परीक्षा, कैसे पहनें कपड़े और क्या ले जाएं साथ? यहां जानें ड्रेस कोड से लेकर डॉक्यूमेंट्स तक सब कुछ

JEE Main 2026 Exam Guidelines: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से जेईई मेन परीक्षा के सेशन 1 का आयोजन 21 जनवरी 2026 से किया जाएगा. ये प्रवेश परीक्षा 21 से 30 जनवरी तक आयोजित होगी. इस परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को किन दिशानिर्देशों का पालन करना होगा उसके बारे में जानकारी सामने आ चुकी है. किस तरह के कपड़े पहनने हैं? एग्जाम हॉल में क्या ले जाना है और क्या नहीं से लेकर अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट्स संबंधित गाइडलाइन जारी हो गई है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के अनुसार उम्मीदवारों को परीक्षा के दौरान किन बातों का ध्यान रखना है, आइए इस पूरी गाइडलाइन के बारे में विस्तार से जानते हैं.  में पुरुष और महिला उम्मीदवार यानी छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग जारी की गई हैं.

JEE Main 2026 Exam: कैसे कपड़े पहनकर जाएं?

पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवारों के लिए जेईई मेन परीक्षा के लिए कपड़े पहनने से संबंधित अलग-अलग गाइडलाइन हैं. जेईई मेन 2025 ड्रेस कोड के अनुसार पुरुष उम्मीदवारों को ऐसे कपड़े नहीं पहनते हैं जिनमें धातु के बकल या डिजाइन हों. इसके अलावा सिर ढकने के लिए मफलर या टोपी या फिर कोई अन्य चीज को नहीं पहनना है. मौसम के हिसाब से अनुकूल हल्के और आरामदायक कपड़ों को पहनने का निर्देश है. किसी तरह का गहना जैसे- चेन, अंगूठी या ब्रेसलेट आदि नहीं पहनना है. ऐसा कोई जूता नहीं पहनना जिसका तलवा मोटा हो. साधारण सैंडल या चप्पल पहनकर जा सकते हैं.

महिला उम्मीदवारों के लिए ड्रेस कोड में दुपट्टा, स्कार्फ, स्टोल समेत ऐसे किसी कपड़े को पहनने की मनाही है जिससे सुरक्षा जांच में देरी हो. इसके अलावा आभूषणों को लेकर भी निर्देश है कि झुमके, अंगूठी या कंगन आदि न पहनें. मौसम के अनुसार साधारण और आरामदायक कपड़े को पहनने की सलाह है. फैशन के रूप में पहनने वाले चश्मे और अन्य भारी गहने को पहनने की भी अनुमति नहीं है.

JEE Main Exam Guidelines 2026: क्या लेकर जाएं?

  1. एक बॉल पॉइंट पेन
  2. जेईई मेन परीक्षा के एडमिट कार्ड की प्रिंट कॉपी जिसमें सेल्फ डिक्लेरेशन (अंडरटेकिंग) सही से भरा हो.   
  3. एक पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जानी होगी.
  4. स्कूल आइडेंटिटी कार्ड या पैन कार्ड या आधार कार्ड या वोटर ID या पासपोर्ट ले जा सकते हैं.
  5. डायबिटीज रोगियों के लिए खास विशेष निर्देश ये है कि वो एग्जाम हॉल में दवा, फल और पानी की बोतल साथ लेकर जा सकते हैं.

जानकारी के लिए बता दें कि परीक्षा में शामिल होने के लिए कोई अनिवार्य ड्रेस कोड नहीं है बस सुरक्षा के लिहाज से आरामदायक कपड़ों के लिए कहा जाता है. सुरक्षा जांच के दौरान समय बर्बाद न हो इसलिए साधारण कपड़े पहनने के लिए कहा जाता है और बकल, मेटल, टोपी, मफलर, चेन, ब्रेसलेट, अंगूठी जैसे आभूषण भी पहनने की अनुमति नहीं होती है.

जेईई मेन 2026 परीक्षा के लिए कितनी देर पहले पहुंचे?

जेईई मेन 2026 परीक्षा में कम से कम तय समय के अनुसार एक घंटे पहले पहुंचना होगा. ऐसे में सुरक्षा जांच आसानी से पूरी हो सकेगी. ऊपर बताए गए दिशा निर्देशों का पालन करके उम्मीदवार जल्द से जल्द एग्जाम हॉल में बैठ सकेंगे और देरी के बिना परीक्षा में शामिल हो सकेंगे.

ये भी पढ़ें- JEE Main और JEE Advanced में क्या है अंतर? समझिए एग्जाम पैटर्न से लेकर सब कुछ

