JEE Main परीक्षा की तारीख नजदीक, फटाफट जान लें तैयारी की टिप्स

JEE Main Exam 2026 Preparation Tips: भारत के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन की जब बात आती है तो छात्रों के लिए एक चुनौती भरा सफर तब शुरू होता है जब उन्हें प्रवेश परीक्षा में अच्छे अंकों से पास होना होता है. हर साल लाखों की संख्या में छात्रों द्वारा इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए जेईई मेन परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन किया जाता है. इस साल जेईई मेन परीक्षा के पहले सत्र की परीक्षाएं 21 जनवरी से 30 जनवरी तक अलग-अलग एग्जाम सेंटर में होंगी. जेईई मेन परीक्षा के पहले और दूसरे सत्र में पास होने के बाद उम्मीदवार अगली परीक्षा के लिए योग्य माने जाते हैं. जेईई एडवांस्ड परीक्षा देने के लिए जेईई मुख्य परीक्षा में अच्छे अंको से पास होना जरूरी होता है.

जेईई मुख्य परीक्षा की तारीखें नजदीक हैं और अगर आप एग्जाम डेट के नजदीक आते ही चिंता में हैं तो इस समय को यूं ही सोचकर बर्बाद न करें बल्कि परीक्षा की तैयारी को और मजबूत कर लें. सही स्ट्रेटेजी पर काम करें और स्मार्ट प्लानिंग के साथ परीक्षा की तैयारी करें. आइए जेईई परीक्षा के स्टडी टिप्स जान लेते हैं.

सिलेबस रिवीजन पर दें ध्यान

दिन कम है लेकिन तैयारी को मजबूत बनाए रखने के लिए जरूरी है कि रिवीजन करते रहें. केमिस्ट्री की पढ़ाई NCERT बुक से करें. सभी फिजिक्स फॉर्मूला को याद करें और एक शीट में लिखकर याद कर लें. मुख्य टॉपिक्स पर खास ध्यान दें. मैथ्स सब्जेक्ट पर भी खास ध्यान दें और फॉर्मूले रिवाइज करें. ध्यान रहे कि जिसके बारे में समझ नहीं आ रहा या कोई नया टॉपिक है तो उसे छोड़ दें क्योंकि एग्जाम नजदीक है और ऐसे में नए टॉपिक पर ध्यान देना पूरी रिवीजन में दिक्कत कर सकता है.

मॉक टेस्ट देना भी जरूरी

परीक्षा की तारीख से पहले तक मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं. हर दिन की प्रैक्टिस सिर्फ एग्जाम पैटर्न को समझने में मदद नहीं करती है. इसके अलावा बार-बार होने वाली गलती से भी बचाती है. परीक्षा की इस तरह से की गई तैयारी एग्जाम के दौरान होने वाली परेशानियों से आपको दूर रख सकती है.

पिछले साल के पेपर करें सॉल्व

एक अच्छी तैयारी के लिए जरूरी है कि जेईई मुख्य परीक्षा के पिछले कुछ सालों के पेपर को रखें और उन्हें सॉल्व करें. आप कितने घंटे में पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हैं इसे चेक करने के लिए टाइमर भी लगाकर रखें. पेपर सॉल्व करने से ये जान सकेंगे कि आपके लिए कौन सा टॉपिक कठिन है और किसमें समस्या हो रही है. रोजाना प्रैक्टिस से एग्जाम आने तक तैयारी मजबूत हो सकेगी.

खानपान और नींद का भी ख्याल जरूरी

परीक्षा की तैयारी के दौरान सबसे जरूरी है अपने खानपान का ख्याल रखना. आप कब क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं इस पर भी गौर करें. हेल्दी फूड से दिमाग अच्छे काम करेगा और चीजों को याद करने में मदद मिल सकेगी. खानपान के साथ नींद की लापरवाही भी न करें. कम से कम 7-8 घंटे की नींद जरूर लें.

